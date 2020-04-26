26 Nisan 2020 09:50

“Koronavirüs cezaevleri için büyük tehlike, gazetecilere özgürlükleri iade edilsin”

Tutuklu gazeteciler Nedim Türfenk ve Aziz Oruç'un aileleri, koronavirüsün cezaevlerinde büyük tehlike oluşturduğunu söyledi, "Gazetecilere özgürlükleri iade edilsin" dedi.

Fotoğraf makinesi ile fotoğraf çeken bir kadın

Fotoğraf: Pixabay

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    Tutuklu gazeteciler Nedim Türfent ve Aziz Oruç’un aileleri, koronavirüsün cezaevleri için büyük bir tehlike oluşturmaya devam ettiğini belirterek, özgürlüklerinin iade edilmesini istedi.

    Gazetecilerin aileleri koronavirüsün geldiği aşamaya dikkati çekerek, elinde kalemi olanın cezaevlerinde ölüme terk edildiğini bir diğer yanda ise insanların canına göz dikenlerin serbest bırakıldığını hatırlattı.

    TUTUKLULAR TEHDİT ALTINDA

    Van Yüksek Güvenlikli Cezaevinde tutuklu bulunan Gazeteci Nedim Türfent’in ablası Şehristan Türfent, “Bilgiye erişim kısıtlı, sağlık hizmetleri yetersiz. Zaten hijyen açısından yetersiz ortamları var. Sağlıklı yiyecek sıkıntısı tüm cezaevlerinde var. Tüm bunlar varken dünyada hızla yayılan bu salgın karşısında cezaevlerinin büyük bir tehditle karşı karşıya kaldığını gayet iyi biliyoruz. Hükümetin tedbir amaçlı çıkardığı bu infaz yasası tehlikenin boyutlarını gösteriyor. Fakat maalesef yetersiz, ayrımcılık gözeten, sorunlu bir infaz yasası oldu” diye konuştu.

    LAĞIM KOKUSU, MİDE BULANTISI, İSHAL…

    Patnos L Tipi Kapalı Cezaevinde tutuklu bulunan Aziz Oruç’un eşi Hülya Oruç ise, cezaevlerindeki durumun daha da kötüye gittiğine dikkat çekerek, acil adım atma çağrısı yaptı. Oruç, eşi ile konuştuğunda, cezaevinde yaşanan ihlalleri kendisine aktardığını belirterek, “Aziz hasta belirtisi gösterenlerin olduğunu, ancak onlar için bir şe yapılmadığını aktardı. ‘Lağım kokusu var burada. Her gün hepimiz mide bulantısı, ishal vb. sağlık sorunları yaşıyoruz’ bilgilerini bizimle paylaştı. Ayrıca hastalıkla ilgili herhangi bir önlemin olmadığını da söyledi” şeklinde konuştu.

    “AZİZ ORUÇ’UN TEDAVİ GÖRMESİ GEREKİYOR”

    Eşinin başında 2 tane kist olduğunu hatırlatan Oruç, eşinin hastane talebinin “baş ağrısı” denilip geçiştirildiğini söyledi. 2016 yılından beri tanısı konulan kistler için tedavi başvurularının kabul edilmediğini belirten Oruç, eşinin daha kötü bir aşamaya gelmemesi için tedavi görmesi gerektiğini kaydetti.

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