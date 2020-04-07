Tutuklu Gazeteci Aziz Oruç’un eşi Hülya Oruç: Cezaevlerinde aylardır hiçbir önlem yok

Tüm dünyada koronavirüs (Kovid-19) salgınından kaynaklı ölümler artarak devam ediyor. Vaka ve ölüm sayısı gittikçe artan Türkiye’de salgın nedeniyle tartışmaların odağında ise infaz yasası bulunuyor. Meclis Adalet Komisyonu’nda kabul edilen infaz düzenlemesinde siyasi tutuklular kapsam dışında bırakıldı. Düzenlemeye tutuklu aileleri tepki gösteriyor. Ağrı’nın Patnos ilçesinde bulunan L Tipi Kapalı Cezaevinde tutuklu Gazeteci Aziz Oruç’un eşi Hülya Oruç, cezaevlerinde herhangi bir önlem alınmadığını söyledi.

“AYLARDIR HİÇBİR ÖNLEM YOK”

Son görüşmenin 4 Mart’ta gerçekleştiğini kaydeden Oruç, koğuşlarda hiçbir tedbirin alınmadığını aktardı. Tutukluların başlı başına bir hijyen problemi yaşadıklarını ifade eden Oruç, eşinin son görüşmede kendisine, “Zaten bizim koğuşta korona dışında hijyen problemi var. Sürekli lağım kokusuyla yaşıyoruz. İstifra, mide bulantısı, ateşlenme ve halsizlikten yatıyoruz’ dediğini aktardı. Salgından kaynaklı hâlâ tedbirlerin alınmadığını aktaran Oruç, “Aylardır hiçbir önlem, tedbir yok. İki haftada toplam 20 dakika konuşmuş oluyorum. Durumu nasıl, ne yapıyorlar, ne haldeler bilmiyoruz. Aziz’in 2 buçuk aydır doktor talebi var. Kabul etmiyorlar. Doktora çıkarılmayan insanların hasta olduğunu nasıl kontrol edilecek. Cezaevleri hiçbir şekilde güvenli değil” diye konuştu.

“KORUMAK İÇİN HİÇBİR ŞEY YAPMADINIZ”

Cezaevlerine önlem alınmadığına dair sosyal medyada paylaşım yaptığı için hakkında soruşturma başlatıldığını aktaran Oruç, “ Bu devlet hasta tutukluları ölürken bıraktı. Mevcut durumda da bunu yapacaklar. Bu şekilde saklanmak için ‘salgını biz mi getirdik’ diyecekler. Salgını siz getirmediniz ama tutukluları korumak için hiçbir şey yapmadınız” dedi.

“KARANTİNAYA ALINMIŞ OLABİLİRLER”

Eşi Oruç ile dün telefonla görüştüğünü aktaran Oruç, tutukluların 10 günden fazla hiçbir şekilde alış veriş yapamadıklarını belirtti. Sürekli alışveriş fişlerinin geri çevrildiğini dile getiren Oruç, “Aziz ile konuştuğumda durumlarının çok kötü olduğunu söyledi. Bir kalp hastası tutuklunun rahatsızlandığını, 10 gündür kendisinden haber alınamadığını söyledi. Cezaevinde karantinaya alınmış olabileceği düşünülüyor. Aziz cezaevinde hastalık söylentilerinin olduğunu, birkaç kişinin karantinada olduğu duyumu aldıklarını söyledi. Kaç aydır hiçbir önlemin alınmadığını, hijyenik olmayan koşullar içinde yaşadıklarını sürekli tekrarlıyordu” diye belirtti. (Diyarbakır/MA)

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