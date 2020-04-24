İsveç Gazeteciler Federasyonu: Türkiye’de gazetecilere yönelik cadı avı arttı

İsveç Gazeteciler Federasyonu Başkanı Ulrika Hyllert, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı “anne veya babası başka tarafa bakarken Türkiye'de kırıntıları bulunan ifade özgürlüğünü ortadan kaldıran bir çocuğa” benzetti.

İsveç Gazeteciler Federasyonu'nun yayın organı Journalisten gazetesinde yayımlanan bir makalede; Türkiye'de koronavirüsünün gölgesinde basın ve ifade özgürlüğü ihlallerin arttığı, görüşlerini açıklayan gazeteci ve sosyal medya kullanıcılarına yönelik soruşturma ve tutuklamaların arttığına dikkat çekildi.

Makalede, İsveç sendikalarının daveti üzerine İsveç'e gelen ve 2012 yılında Stockholm'de düzenlenen İsveç Gazeteciler Federasyonu'nun kongresine konuşmacı olarak katılan Oda TV Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu ile Hülya Kılıç’ın, bir MİT mensubunun Libya'da öldürülmesini haberleştirdikleri için tutuklandıkları belirtildi.

Yeni Yaşam gazetesinden Aydın Keser ve Ferhat Çelik'le Yeniçağ gazetesinden Murat Ağırel'in de aynı suçlamayla tutuklandıklarına dikkat çekilirken, gazetecilerin 3 ile 9 yıl hapis cezalarına çarptırılma riski olduğu belirtildi. Makalede ayrıca AKP Hükümeti'nin gazeteci ve muhaliflerine yönelik baskıları şu ifadelerle eleştirildi:

“Dünyada tüm medyanın koronavirüse projektörlerini çevirdiği koşullarda Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan gazetecilere yönelik cadı avını artırdı. Türk devletinin koronavirüsüne karşı mücadelesini sorgulayan sıradan vatandaşlar da hukuki baskılara uğradı. Son haftalarda sosyal medyada eleştirel paylaşımlar yapan yüzlerce vatandaş tutuklandı ve hakkında soruşturma başlatıldı. Korona pandemisi Türkiye cezaevlerinde yaygınlaştığında Erdoğan 'salgının yayılmasını engellemek için' 90 bin mahkuma af çıkardı. Ama af cezaevlerindeki gazetecileri, akademisyenleri, kamuoyu oluşturanları, belediye başkanları, HDP eski lideri ve Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş gibi politikacıları kapsamadı. Erdoğan'ın affından hırsızlar, uyuşturucu satıcıları ve katiller yararlandı.”

‘DAYANIŞMAMIZ SÜRÜYOR’

Tüm bunlar olurken İsveç Gazeteciler Federasyonu'nun sessiz kalmasınının kendilerini şaşırttığı söyleyen Gazeteci-Yazar Kurdo Baksi ve Murat Kuseyri, federasyona suskunluğa son vermesi ve Türkiye'deki gazetecilerle dayanışmayı yükseltmesi çağrısı yaptı.

Eleştirileri aynı yayın organının internet sitesinde yanıtlayan İsveç Gazeteciler Federasyonu Başkanı Ulrika Hyllert, Federasyonlarının üyesi olduğu Avrupa Gazeteciler Federasyonu (EFJ) ve Uluslararası Gazeteciler Federasynu (IPJ) aracılığıyla meslektaşlarıyla dayanışmayı sürdürdüğünü söyledi.

Günah keçisi arama yerine böylesi bir durumda olanların sorumlusu olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı işaret etmenin daha efektif olacağını söyleyen Hyllert, “Cumhurbaşkanı Erdoğan, anne veya babası başka tarafa bakarken Türkiye'de kırıntıları bulunan ifade özgürlüğünü ortadan kaldıran bir çocuk gibi. Bunun sonucunda daha fazla gazeteci cezaevlerine giriyor” dedi. (MEDYA SERVİSİ)