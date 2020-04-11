Tutuklu gazetecilerin yakınlarından çağrı: Acil tahliye

Sosyal medyada tutuklu gazeteciler için #GazetecilereAcilTahliye etiketiyle kampanya düzenlendi. Kampanyaya destek veren gazeteciler tutuklu meslektaşlarının yakınlarının çektiği video mesajları paylaşarak hükümete çağrıda bulundu. Tutuklu gazeteciler, salgın sonrası meclise getirilen infaz düzenlemesiyle gündeme gelmişti. Gazeteciler, düzenlemenin mevcut hali nedeniyle infaz indiriminden yararlanamıyor.

İşte sosyal medyada kampanyaya destek veren gazeteci ve hak savunucularının mesajları:

100'den fazla gazeteci hapishanede. Gazetecilik faaliyetleri nedeniyle tutuklanan gazetecilerin korona nedeniyle endişe içindeki aileleri, infaz düzenlemesinin genişletilmesi çağrısında bulundu. Hapisteki gazeteciler, virüs bulaşmadan tahliye edilsin.#GazetecilereAcilTahliye pic.twitter.com/Nj1k2ozEsr — Faruk Bildirici (@farukbildirici) April 11, 2020

Hapisteki Gazeteci Hülya Kılınç'ın ağabeyi Bektaş Kılınç'ın mesajı#GazetecilereAcilTahliye https://t.co/jIAm4sRAE6 — Fatih Polat (@fpolat69) April 11, 2020

#GazetecilereAcilTahliye



Gazeteciler susarsa gerçeğe ulaşma, önlem alma, adalet talep etme, kötülüğü açığa çıkarma şansımız hiç kalmaz. — nesrin nas (@Nesrinnas) April 11, 2020

Gazetecileri ve fikrine düşman olduğu herkesi terörist diye damgalayan ve infazda eşitlik ilkesini hiçe sayarak cezaevlerinde salgının kucağına atan güdümlü bir hukuk!#GazetecilereAcilTahliye pic.twitter.com/fquSBPvvDM — mine söğüt (@minesogut) April 11, 2020

Saglik icin saglikli guvenilir bilginin kritik onemde oldugu bu gunlerde #GazetecilereAcilTahliye https://t.co/oKJfd55JT8 — Amberin Zaman (@amberinzaman) April 11, 2020

İnfaz yasasında ayrımcılık olmamalı, gazeteciler ve düşüncelerinden dolayı tutuklu olan herkes kapsama alınmalı #GazetecilereAcilTahliye pic.twitter.com/8ww4a9kbh7 — Haberin Var Mı? (@HVMinisiyatifi) April 11, 2020

Korona salgını hapishanelerdeki gazetecileri de tehdit ediyor. Aileleri #GazetecilereAcilTahliye diyor https://t.co/eGAAyGK9F0 — Banu Guven (@banuguven) April 11, 2020

GAZETECİLERE ÖZGÜRLÜK...



Bizler, dışarıda bile kendimizi sağlık açısından güvende hissetmezken, sağlıksız cezaevi koşullarında hukuksuz tutuklulukları devam eden gazeteciler bir an önce tahliye edilmeli. Yasal düzenlemeler, paket filan beklenmeden. #GazetecilereAcilTahliye pic.twitter.com/BfN0CkNggM — Zafer Arapkirli (@ZaferArapkirli) April 11, 2020

İnfaz yasası bu haliyle geçerse katiller, uyuşturucu kaçakçıları, cinsel istismarcılar dışarı çıkacak; düşünce suçluları, siyasiler, gazeteciler COVID-19 tehdidiyle yüz yüze, hapiste kalacak. #GazetecilereAcilTahliye pic.twitter.com/VtRdtcAuhN — DİSK Basın-İş (@Disk_Basin_is) April 11, 2020

Koronavirüs nedeniyle görüşler yasak. Avukat görüşleri de kısıtlı. Virüs yüzünden çok endişeliyiz. Gazeteciler de infaz yasasından yararlansın #GazetecilereAcilTahliye pic.twitter.com/5ugUK6UiTw — elif ılgaz (@elifilgaz) April 11, 2020

Hapiste olan herkes tehdit altındadır,

Avukatlar, siyasetçiler, belediye başkanları..

Ama öncelik, "kalem tuttukları" için orada olanlarındır,#GazetecilereAcilTahliye — Hüseyin Aygün (@HuseyinAygun62) April 11, 2020

Gazeteci Aydın Keser’in eşi Öznur Keser, “ Eşim gazetecilik yaptığı için tutuklu.”



Oğlu; “ Baba seni çok özledim” #GazetecilereAcilTahliye pic.twitter.com/e8Mvfuf6z4 — Zübeyde Sarı (@zubeydesariii) April 11, 2020

100'den fazla gazeteci hapishanede. Onlar sayı değil, korona günlerinde endişe içinde bekleyen aileleri var. #GazetecilereAcilTahliye https://t.co/nXXpaMEU0N — Filiz Gazi (@filizgazi) April 11, 2020

Virüs hapishaneleri sarmadan tüm meslektaşlarımız tahliye edilmeliler.#GazetecilereAcilTahliye pic.twitter.com/FzuMoOUbOL — İrfan Aktan (@irfanaktans) April 11, 2020

100'den fazla gazeteci hapishanede. Onlar sayı değil, korona günlerinde endişe içinde bekleyen aileleri var.

Virüs, hapisteki gazetecilere ulaşmadan tahliye edilmeliler.#GazetecilereAcilTahliye pic.twitter.com/qipWi77e4L — Derya Okatan (@derya_okatan) April 11, 2020

Riske rağmen salgına karşı savunmasız bırakmak, mahpusu zamana yayılmış bir idamla başbaşa bırakmaktır.



Idam yasada kaldırılmıştır.



Risk grubundaki herkes tahliye edilmelidir.



Insani ve vicdanı olan budur.

#GazetecilereAcilTahliye pic.twitter.com/9GxHw8nPTS — Faruk Arhan (@FarukArhan) April 11, 2020

Aziz Oruç’un eşi anlatıyor: Aziz’in ciddi kronik rahatsızlıkları var #GazetecilereAcilTahliye pic.twitter.com/zRIpEiEzia — Melike Çapan (@melikecapan) April 11, 2020

(HABER MERKEZİ)