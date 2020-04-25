Antep Akınbella Terlik'te 27 yaşındaki işçi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Antep Akınbella Terlik Fabrikasında çalışan 27 yaşındaki Uğur Kartal isimli işçi koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi. DİSK/Tekstil Gaziantep Bölge Temsilcisi Mehmet Türkmen, daha önce sosyal medyadan fabrikada işçilerin koronavirüse yakalandığını duyurduğu için geceyarısı gözaltına alınmıştı.

Uğur Kartal fabrikada çalışırken yakalandığı koronavirüs nedeniyle 15 gündür hastanede tedavi görüyordu. Hastanede yaşamını yitiren Kartal 27 yaşındaydı ve henüz 40 gün önce nişanlanmıştı. Ölüm haberi DİSK/Tekstil Gaziantep Bölge Temsilcisi Mehmet Türkmen tarafından Twitter hesabından duyuruldu.

Akınbella Terlik Fabrikasında pozitif vaka haberini duyurduğu için geceyarısı gözaltına alındığını hatırlatan Türkmen, “Patronlar rahatsız oldu diye sendikacıyı gece yarısı gözaltına alanlar, işçinin ölümüne sebep olan patrona hesap sorar mı dersiniz? Sormazlar. Ama biz soracağız; ‘Çarklar dönsün’ diye işçileri ölümüne çalıştıranlardan da, işçilerin hayatını patronların insafına bırakanlardan da” dedi.

Haftalar önce gözaltına alınmama sebep olan paylaşımlardan biri de Akınalbella terlik fab.nda #coronavirüs'e yakalanan işçiler olduğu halde üretimin devam ettiğiyle ilgiliydi.

Ve o fabrikada çalışan Uğur Kartal adlı işçi genç yaşında virüs yüzünden hayatını kaybetmiş@isigmeclisi pic.twitter.com/HbrJnjTZx4 — Mehmet Türkmen (@mturkmenn27) April 25, 2020

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi de sosyal medya hesabından Kartal’ın ölümünü duyurarak “Ailesine ve mesai arkadaşlarına başsağlığı diliyoruz” dedi.

Uğur Kartal..

27 yaşında..

Gaziantep Akınbella Terlik Fabrikası'nda işçi..

Fabrikada çalışırken yakalandığı koronavirüs nedeniyle 15 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi..

40 gün önce nişanlanmıştı..

Kilisli..

Ailesine ve mesai arkadaşlarına başsağlığı diliyoruz.. pic.twitter.com/OaA9BCMenn — İSİG Meclisi (@isigmeclisi) April 25, 2020

(Antep/EVRENSEL)

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