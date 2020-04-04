Gözaltına alınan DİSK Tekstil Gaziantep Bölge Temsilcisi Türkmen serbest bırakıldı

Koronavirüs salgınına rağmen fabrikalarda işçilerin çalışmaya zorlandığını sosyal medyadan duyuran ve bu yüzden hedef gösterilerek gözaltına alınan DİSK/Tekstil Gaziantep Bölge Temsilcisi Mehmet Türkmen, savcılığa verdiği ifadenin ardından serbest bırakıldı.

DİSK/Tekstil Gaziantep Bölge Temsilcisi Mehmet Türkmen, önceki gün işçilerden aldığı bilgileri Twitter hesabından paylaştı. Türkmen, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: Antep'in en büyük tekstil fabrikalarından Melike Tekstil 3'te, iki işçinin #COVID19 testi pozitif çıktığı bilgisi üzerine işçiler iş bıraktı. Fabrika yönetimi işçileri çalışmaya zorluyor. İşçilerin bir kısmı içeri girdi bir kısmı eve döndü bir kısmı ise beklemeye devam ediyor.

Antep'in en büyük tekstil fabrikalarından Melike Tekstil 3 'te, iki işçinin #COVID19 testi pozitif çıktığı bilgisi üzerine işçiler iş bıraktı.

Fabrika yönetimi işçileri çalışmaya zorluyor. İşçilerin bir kısmı içeri girdi bir kısmı eve döndü bir kısmı ise beklemeye devam ediyor. pic.twitter.com/1ZtUjg6PUz — Mehmet Türkmen (@mturkmenn27) April 3, 2020

YEREL MEDYADA TÜRKMEN'İ HEDEF GÖSTEREN YAZI

Türkmen, haberi duyurduktan sonra ise olaymedya.com haber sitesi üzerinden hedef gösterildi. Sitede yer alan yazılarda halk sağlığı uyarısı yapanlar provokatörlükle suçlanarak haklarında işlem yapılması bile istendi.

TEPKİLER ÜZERİNE FABRİKA ÜRETİMİ DURDURDU

Türkmen de haberi duyurduktan sonra Melike Tekstil patronunun, kimi yerel gazeteleri de kullanarak kendisini provokatörlükle suçladığını belirterek “Ama bu işe yaramadı. İşçilerin sesini duyurma çabamız sonuç verdi ve az önce fabrikayı 15 gün süreyle kapatarak işçileri ücretli izine gönderdiler” dedi.

MAHKEMEYE SEVK EDİLMESİNE GEREK BİLE GÖRÜLMEDEN SERBEST BIRAKILDI

Türkmen, yapılan bir ihbar nedeniyle dün (3 Nisan Cuma) gece saatlerinde ise “halkı kin ve nefrete tahrik” suçlamasıyla Güvenlik Şube tarafından evinden gözaltına alınarak Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Bugün Antep'te işçilerin sağlığını ve hayatını tehlikeye atan fabrikalar ve vaka haberlerine rağmen işçileri çalışmaya zorlayan Melike tekstil ve diğer fabrikalar ile ilgili yaptığımız paylaşım ve açıklamalardan dolayı şu anda gözaltına alınıyorum — Mehmet Türkmen (@mturkmenn27) April 3, 2020

Bugün savcılığa çıkarılan Türkmen, ifadesinin ardından mahkemeye sevk edilmeye gerek görülmeden serbest bırakıldı.

TÜRKMEN: İŞÇİ SINIFI VE EMEKÇİLERİN TALEPLERİYLE İLGİLİ MÜCADELEMİZ SÜRECEK

Mehmet Türkmen, serbest bırakılmasının ardından yaşananları Evrensel'e aktardı. Türkmen, "Asıl gözaltına alınması gereken, ifade vermesi gereken ve binlerce insanın hayatını tehlikeye atarak suç işleyenler patronlardır. Bütün halkın sağlığını tehdit eden bu salgın karşısında bile ne yazık ki kentimizin ve ülkenin yetkililerinin birinci önceliği sermayenin çıkarlarını gözetmek oluyor. Gözaltına alınmamın sebebi de buydu" dedi.

AVUKAT SÖZEN: SENDİKACI OLARAK TÜRKMEN'İN KAMU GÖREVİ VAR

Evrensel'e bilgi veren Türkmen’in avukatı Ahmet Ergin Sözen, “Müvekkilim son attığı iki üç tweet nedeniyle, bir ihbar sonucu "halkı kin ve nefrete teşvik veya aşağılama" suçlamasıyla gözaltına alındı. Müvekkilim, işçilerin verdiği bilgileri halk sağlığının önemine dikkat çekmek için paylaştı. Bakanın, savcının nasıl bir kamu görevi varsa müvekkilimin de bir sendikacı olarak kamu görevi var. Nihayetinde savcılık mahkemeye sevk etmeye gerek görmeden serbest bırakılmasına karar verdi. Soruşturma sürecek, takip edeceğiz” dedi. (Antep/EVRENSEL)

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