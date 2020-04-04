Antep Melike Tekstilde koronavirüs iddiası üzerine işçiler iş bıraktı

Antep Başpınar 4. Organize Sanayi Bölgesinde bulunan Melike Tekstilde çalışan iki işçinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı iddiası üzerine işçiler iş bıraktı. Patron işçilerin tedirgin olması ve çalışmak istememesine rağmen zorla üretimi devam ettirdi.

Melike Tekstil’de çalışan işçiler iki işçi arkadaşlarına yapılan koronavirüs testinin pozitif çıktığını belirterek iş bıraktı. Fabrikanın bu durum nedeniyle üretime ara vermesi ve kendilerini ücretli izne çıkarmasını isteyen işçiler, "Bir süre fabrika dışında üretimi durdurarak bekledik. Fabrika yönetimi bazı işçileri üretime zorladı. Daha sonra yanımıza gelen patron ise ‘Biz devletten ödenek bekliyoruz. Başvurumuzu yaptık. Bir hafta, on gün içerisinde belli olacak. Ödenek gelince üretimi durduracağız’ dedi. Sonra da hepimizi yeniden iş başı yapmaya zorladılar. Resmen bize bir hafta on gün içerisinde ölen ölsün deniyor. Ölene kadar çalıştıracaklar” diye konuştu.

“HEM KENDİMİZİN HEM DE AİLEMİZİN SAĞLIĞI TEHLİKEYE ATILIYOR”

Bu durumun kendilerini ve yakınlarını tehlikeye soktuğunu belirten işçiler, “Evinde hastası olan var, yaşlısı olan var. Burada hepimize bu hastalık bulaşmış olabilir. Bu bir hafta 10 gün içerisinde hem kendimizin, hem de ailemizin sağlığını tehlikeye atabiliriz. Bu koşullarda bizi çalışmaya zorlamak doğru mu? Bu bizim hayatımızı tehlikeye atmak değil midir? İşçinin hayatı bu kadar ucuz mu?” diyerek duruma tepki gösterdi.

İşçilerin iddialarına ilişkin görüşlerini almak için telefonla iletişim kurduğumuz Melike Tekstil İnsan Kaynakları ise böyle bir duyum almadıklarını ve yetkililerin yerinde olmadığını belirtti.

Gelen tepkiler üzerine fabrika üretime 15 gün ara verdiğini açıkladı. (Antep/EVRENSEL)

Melike Tekstil tepkiler üzerine koronavirüs nedeniyle üretime ara verdiğini açıkladı

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