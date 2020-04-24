Online Adalet Nöbetinde "İşsiz kalan, kirasını ödeyemeyen için adalet" denildi

Adalet Nöbeti, bu kez online olarak gerçekleşti. 21 baro başkanın katıldığı nöbette işçiler, kadınlar, çocuklar, siyasi muhalifler, gazeteciler ve hukuksuz hapsedilmiş avukatlar için adalet talep edildi.

İlk sözü alan Av. Damla Atalay, 6 Nisan 2017’de Bülent Utku, Mustafa Kemal Güngör ve Akın Atalay’ın haksız tutuklulukları nedeniyle başlatılan Adalet Nöbetinin 85 hafta boyunca Çağlayan’da bulunan İstanbul Adliyesinin önünde kesintisiz devam ettirdiklerini söyledi. Şubat 2019’dan itibaren de nöbetin her ay bir baronun ev sahipliğinde farklı illerde gerçekleştiğini hatırlatan Atalay, gelinen aşamada da nöbeti online gerçekleştirdiklerini söyledi.

Atalay, "Adalet Nöbeti her yerde" diyerek sözü Kocaeli Barosu Başkanı Av. Bahar Gültekin’e verdi.

KOCAELİ BARO BAŞKANI: ÇOCUKLAR İÇİN ADALET İSTİYORUM

Gültekin, tüm yurttaşların zor günlerden geçtiğini belirterek sosyal devlet ilkesinin herkes için hayata geçirilmesi gerektiğini belirtti ve şöyle devam etti:

“Bugünler bize bir şey öğretti. Buna hazırlıklı değilmişiz. Türkiye Barolar Birliği ve barolar nezdinde de buna hazır olmadığımızı gördük. Her baro kendi imkanları doğrultusunda meslektaşlarına destek olmaya çalışıyor. Biz de Kocaeli Barosu olarak 22 Nisan 2020’de yaptığımız yönetim kurulu toplantısında meslektaşlarımızın yaşadığı sorunları bir nebze çözmek adına nakdi yardım kararı aldık. Belli kriterleri taşıyan meslektaşlarımız Kocaeli Barosuna başvurabilirler”.

23 Nisan’a atıf yapan Gültekin, "Çocuklar için adalet istiyorum” dedi.

Gültekin, “Maalesef geçtiğimiz günlerde bir işinin kendi öz evladını katlettiği haberini duyduk. İçimiz yandı, insanlığımızdan utandık. Türkiye’nin uzun yıllardır sorunlarla devam eden suç ve ceza politikasını masaya yatırması gerektiğini düşünüyoruz. Devlet kendine karşı işlenen suçları affedebilir ama vatandaşa karşı işlenen suçlar noktasında infaz yasalarının bu kadar kolay yürürlüğe sokulmasından endişe duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

ADANA BARO BAŞKANI: İŞSİZ KALAN, KİRASINI ÖDEYEMEYEN YURTTAŞLAR İÇİN ADALET

Ardından Adana Barosu Başkanı Veli Küçük söz aldı. Küçük şunları söyledi:

“Her yerde herkes için her zaman adalet haykırışımıza buradan da devam ediyoruz. Adaleti koronavirüs nedeniyle yaşamı etkilenen tüm yurttaşlarımız adına talep ediyorum. İşsiz kalan, sağlık sorunu yaşayan, kirasını ödeyemeyen, iş yerini kapatmak zorunda kalan birçok vatandaşımız var. İşsiz sayısının bu süreçte çok arttığı, bundan dar gelirli vatandaşlarımızın etkilendiği çok açık. Sosyal devlet anlayışının yaşama geçerek, toplumsal dayanışmanın, toplumsal birliğin devletimiz tarafından yaşama geçmesini, adaleti yaşama geçmesini talep ediyorum.”

Küçük ayrıca infaz düzenlemesine dair “Avukat Selçuk Kozağaçlı gibi meslektaşlarımızı, Barış Terkoğlu gibi görevini yapan gazetecileri, insan hakları savunucularını, farklı ses ve muhalif kimlikleri dışında bırakacak şekilde düzenlenmesi doğru olmamıştır" dedi.

Helin Bölek’in ardından Mustafa Koçak’ın da ölüm orucunda hayatını kaybettiğini belirten Küçük, “Adil yargılanma talep edenlerin haykırışını siyasi iktidarın, devletin mutlaka duyması gerektiğini, taleplere hak, hukuk, adalet kavramı ilkeleri çerçevesinde gereğini yapmalarını bekliyoruz" dedi.

ANKARA BARO BAŞKANI: KHK İLE GÖREVİNDEN UZAKLAŞTIRILANLAR İÇİN ADIM ATILMALI

Ankara Barosu Başkanı Avukat Erinç Sağkan, alınacak ekonomik tedbirlerin avukatları da kapsaması çağrısı yaptı. Ölüm orucundaki avukatlar için yetkililere seslenen Sağkan, "Meslektaşlarımız ölüm orucunda, avukatları ölüm orucuna terk edemezsiniz. Devletin öncelikli görevi vatandaşının yaşam hakkını korumaktır. Avukatları serbest bırakın ve istedikleri gibi adil yargılanmalarının önünü lütfen açın" dedi.

Barış Akademisyenlerine de değinen Sağkan, "Bu ülkenin çok ciddi yetişmiş akademisyenleri, imzaladıkları bildirinin suç teşkil etmediğini Anayasa Mahkemesi tarafından tespit edildiği halde görevlerinden uzaklaştırıldılar. Bizim bilime ihtiyacımız var ve elimizde çok iyi, yetişmiş bilim insanları var. Şimdi tam zamanı, kanun hükmümde kararnamelerle görevlerinden uzaklaştırılmış başta Barış Akademisyenleri olmak üzere, haklarında bir soruşturma ya da kovuşturma açılmayan, yahut soruşturması takipsizlikle sonuçlana, ya da kavuşturmaları beraatla sonuçlanan, yani bir suça karışmadıkları aslında mahkeme kararlarıyla da tespit kişilerin mağduriyetlerine artık bir son vermek gerekiyor” çağrısında bulundu.

ANTALYA BARO BAŞKANI: AVUKATLAR ZOR DURUMDALAR

Antalya Barosu Başkanı Avukat Polat Balkan da infaz düzenlemesine dair şunları söyledi:

“İfade özgürlüğü haklarını, toplantı ve gösteri yürüyüşleri haklarını kullandıkları için, halkın haber alma hakkını kullandıkları için gazeteciler, siyasetçiler, muhalif kimliklerini ortaya koyanlar, bir anlamda fikir suçluları bu düzenlemenin dışında tutuldu. Bu hukuken ve vicdanen açıklanamaz.

Salgın nedeniyle avukatların adliyelere gidemediğini ve iş yapamaz hale geldiğini belirten Balkan, “Avukatlar zaten çok kötü durumda. Biz de bu zor günlerde Antalya Barosu olarak sosyal yardım fonu üzerinden belli koşulları taşıyan meslektaşlarımıza belli bir miktar yardım yapmayı kararlaştırdık ve başvuru süresini de 26 Nisan’a kadar uzattık” dedi.

ARTVİN BAROSU BAŞKANI: ADALET ARAYIŞIMIZ DURMAYACAK

Artvin Barosu Başkanı Ali Uğur Çağal da “Daha dün TBMM’nin yüzüncü yılını kutladık. Yüz yıl sonra bugün, Meclisin etkisinin ortadan kaldırıldığı otoriter bir rejimle karşı karşıyayız. Bu ortamda biz yine adalet arayışımızı sürdürüyoruz.. Türkiye laik, sosyal bir hukuk devleti haline gelene kadar adalet arayışımız sürecektir” dedi.

AYDIN BARO BAŞKANI: TIR ŞOFÖRÜYLE DEĞİL SALGINLA MÜCADELE EDELİM

Aydın Barosu Başkanı Avukat Gökhan Bozkurt da "Bizler evlerinde kalabilen insanlarız ama bazı insanlar evlerine ekmek götürebilmek için dışarıda olmak zorundalar. İnsanlar ‘açız’ dediğinde devlet onlara ‘geberin’ demez. Devleti, işini yapmaya çalışanların üzerine gitmek yerine, 80 yaşında bir insanı sosyal medyada bir şey beğendi diye, TIR şoförü isyanını dile getirdi diye gözaltı almak yerine halka hakaret eden insanlarla ve pandemiyle daha fazla mücadele etmeye davet ediyorum” dedi.

DİYARBAKIR BARO BAŞKANI: BÜTÇE SİLAHLANMAYA DEĞİL SOSYAL POLİTİKALARA HARCANMALI

Diyarbakır Barosu Başkanı Cihan Aydın da bir krizle karşı karşıya olunduğunun altını çizerek, “Bu krizin en büyük faturasını, emekçiler, yoksullar ve çalışanlar çekiyor. Bu bağlamda devleti militarist politikalardan vazgeçmeye; silahlanmaya ve savaşa ayırdığı bütçeleri, sosyal devlet ilkesi gereği sağlık ve sosyal politikalar konusunda harcamaya davet ediyoruz” diye konuştu.

Aydın ayrıca "Henüz geç değil, özellikle fikir suçlularının bir an önce serbest bırakılması gerekir. Aksi takdirde bunun vebali altından kimse kalkamaz” dedi.

Aydın, son olarak salgın nedeniyle avukatların yaşadığı sorunların giderilmesi için çağrıda bulundu.

BURSA BAROSU BAŞKANI: EŞİTSİZLİĞİ EN YAKINDAN HİSSEDİYORUZ

Bursa Barosu Başkanı Av. Gürkan Altun da şöyle konuştu:

“Pek çok kesim çalışma hayatının içerisindeler. Emekçilerin çok yoğun olarak çalıştığı bir sanayi kenti olan Bursa’da bunu çok yakından hissediyoruz. Bu eşitsiz durum bütün hızıyla, bütün vahşiliğiyle devam ediyor. İhracat yapan firmalara tanınan ayrıcalıklardan neredeyse bütün firmalar yaralanıyor. Üstelik kendileri de başvuruda bulunmuyor, Ticaret Sanayi Odasının toplu olarak yaptığı başvurularla çalışma izinleri alıyorlar. 1 Mayıs öncesi servis otobüsleri emekçilerimizle dolu. Bu içimizi yaralıyor.”

Altun ayrıca “1 Mayıs’ı yeni nesil meydanlarda kutlayacağız” dedi.

İSTANBUL BAROSU BAŞKANI: BU NÖBETİN PAROLASI HUKUK, İŞARETİ DEMOKRASİDİR

Daha sonra söz alan İstanbul Barosu Başkanı Av. Mehmet Durakoğlu, TBMM’nin kuruluşunun yüzüncü yılı olduğuna dikkat çekerek “Hâlâ adil yargılanma hakkı, içerideki avukatlar tarafından talep ediliyor. Düşünen insanlar içeride. Bir infaz düzenlemesi yapılırken düşünce suçluları dışında tutukluğu günlerden geçiyoruz. Bu korona günlerinde herkesin kendini koronadan korumasını, ama herkese de bir biçimde adalet bulaşmasını diliyorum. Bu nöbetin parolası hukuk, işareti demokrasidir” ifadelerini kullandı.

İZMİR BAROSU BAŞKANI: ADALET ARAYIŞINI BU ÜLKENİN DÖRT BİR YANINA YAYACAK MIYIZ?

İzmir Barosu Başkanı Av. Özkan Yücel de şunları söyledi:

“Size aslında Barış Akademisyenlerinden söz edecektim. İfade özgürlüğünden, demokrasiden, hukuktan söz edecektim. Parlamenter rejimi ortadan kaldıran bakanlık sisteminden söz edecektim. Çevreden söz edecektim, Salda Gölü’nden mesela, Kaz Dağlarından... Ya da işsizlik açlık ve ölüm arasında çarklar dönsün diyerek işe gönderilen bu ülkenin yurttaşlarından söz edecektim... Yurttaştan iban numarası paylaşarak destek isteyip, aynı zamanda garanti ödemelerini yapmaya devam edenlerden söz edecektim. Çünkü bunlar adaletsizliklerin toplamı. Şimdi size isimler sayacağım. Helin diyeceğim size, Mustafa diyeceğim, Ebru, Aytaç diyeceğim... Şimdi karar verme sırası bizde, bu zülme sessiz mi kalacağız, yoksa adalet arayışını bu ülkenin dört bir yanına yayacak mıyız?”

DERSİM BAROSU BAŞKANI: EŞİTLİKÇİ, DEMOKRATİK BİR ANAYASA GEREKİYOR

Dersim Barosu Başkanı Avukat Kenan Çetin de eşitsiz infaz yassına dikkat çekerek, çok geç olmadan eşit bir düzenleme yapılması gerektiğini vurguladı.

Av. Selçuk Kozağaçlı’nın, Av. Selahatin Demirtaş’ın, Av. Bekir Kaya’nın da tutuklu olduğunu hatırlatan Çetin, adalet talep etti.

KHK ile ihraç edilenlerin işlerine dönmeleri gerektiğine dikkat çeken Çetin, “Bu insanların maddi ve manevi zararları karşılanmalı” dedi.

Çetin son olarak şunları söyledi:

“Bu ülkenin en önemli sorunlarından biri demokratik bir anayasa. Herkesi katarak, hukuk örgütlerini, baroları, siyasi partileri, sivil toplumu da katarak eşitlikçi- demokratik bir anayasanın yapılması gerekiyor.”

Online gerçekleştirilen Adalet Nöbetinde ayrıca Denizli Barosu Başkanı Av. Müjdat İlhan, Düzce Barosu Başkanı Av. Azade Ay, Antep Barosu Başkanı Av. Bektaş Şarklı, Hatay Barosu Başkanı Av. Ekrem Dönmez, Mardin Barosu Başkanı Av. İsmail Elik, Mersin Barosu Başkanı Av. Bilgin Yeşilboğaz, Urfa Barosu Başkanı Av. Abdullah Öncel, Tekirdağ Barosu Başkanı Av. Sedat Tekneci, Van Barosu Başkanı Av. Zülküf Uçar, Yalova Barosu Başkanı Av. Fedayi Doğruyol da birer konuşma yaptı. (İstanbul/EVRENSEL)

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