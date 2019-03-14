Adalet Nöbeti İzmir’de: Savunma susmadı susmayacak

İstanbul’da 85 hafta sürdürülen Adalet Nöbeti, Türkiye’nin diğer yerlerindeki nöbetlerle devam ediyor. Daha önce Bursa’da yapılan adalet nöbetini bu kez İzmirli avukatlar üstlendi. İzmir Adalet Sarayı önünde gerçekleştirilen nöbete, birçok ilden baro başkanları ve Diyarbakır Barosu Eski Başkanı ve CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay da katıldı. Bölge Adliye Mahkemesi’ne gerçekleştirilen yürüyüşün ardından açıklama yapıldı.

“Savunma susmadı susmayacak”, “Hak, hukuk, adalet”, “Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz” sloganları ile yürüyen avukatlar ve baro başkanları Bölge Adliye Mahkemesi önünde bir kez daha adalet taleplerini yineledi. Açıklama öncesi illerin baro başkanları kısa konuşmalar yaptı.

Hatay Barosu Başkanı Ekrem Dönmez, “85 haftadır tuttuğumuz bir mumla il il geziyoruz. İllerin tamamı bu mumu yakmak zorunda. Bu memlekette avukatlar adalet arıyor, yargı sistemi demek ki tehlike altında” dedi.

“ADALET ARAYIŞIMIZDAN VAZGEÇMEYECEĞİZ”

Bursa Barosu Başkanı Gürkan Altun, “Adil yargı ve adalet derken elbette doğrudan mağduru olanlar için adalet istiyoruz. Örneğin Türkan Elçi için adalet istiyoruz. Ali Günday, Muammer Aksoy için, öldürülen Özgecan Aslan, Münevver Karabulut, Şule Çet, Berkin Elvan, Ali İsmail Korkmaz için adalet istiyoruz. Avukat arkadaşlarımız için istiyoruz. Selahattin Demirtaş, Bülent Şık için ve elbette Metin Göktepe’ler için adalet istiyoruz. Bize adaleti lüks görenler için de yarın adalet istiyoruz” diye konuştu.

Antalya Baro Başkanı Polat Balkan ise, 20 Mart’ta “Savaş halk sağlığı sorunudur. Barış hemen şimdi” dediği için hakim karşısına çıkacak TTB yöneticileri ile insanca yaşam ve çalışma koşulları talebiyle iş bıraktığı için yargılanan 3. Havalimanı işçilerinin duruşmalarını takip etmeye çağırdı.

Ankara Barosunu temsilen Avukat Burcu Mine Gargın konuşurken; Diyarbakır Baro Başkanı Cihan Aydın Tahir Elçi için şehir şehir gezdiklerini, sözünden ve kaleminden başka silahı olmayanlar için adalet nöbeti tuttuklarını söyledi.

Aydın Baro Başkanı Gökhan Bozkurt ise “Neden adalet nöbeti tutuyoruz diye soranlar, bizimle omuz omuz bir araya gelerek nöbet tutsunlar ve neden adalet yok diye sorsunlar” dedi.

Van Barosu Başkanı Zülküf Uçar ise Van’da çocuklara yapılan işkenceyi raporlaştırıp “Bunu yapanlar yargılanmalı” dedikleri için hedef gösterildiklerini ancak susmayacaklarını vurguladı.

Kocaeli, Yalova ve Şanlıurfa baroları adına da konuşmalar yapıldı.

Daha sonra söz alan CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu “Avukatken gitmediğim kadar cezaevlerine ve adliyeye gitmeye çalışıyorum. Eskiden yargının bağımsızlığını ve tarafsızlığını tartışırdık ama şimdi kurum olarak yargı yok, yargı olmadığı için de adalet yok” dedi.

HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay ise “Demokrasi verilmez alınır. Birlikte mücadele ile demokrasiyi kazanacağız” diye konuştu.

Son olarak konuşan İzmir Baro Başkanı Özkan Yücel ise tutuklu meslektaşlarından gelen bir mesajı okudu. Yücel, Tutsak Avukat Aytaç Ünsal imzalı mesajını okuyarak “Vazgeçmeyeceğiz, biat etmeyeceğiz. Bugün İzmir Barosu, İzmir Barosu olmanın onurunu bir kez daha yaşadı” dedi. (İzmir/EVRENSEL)