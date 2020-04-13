13 Nisan 2020 17:24

Britanya'da İşçi Partisinde Keir Starmer liderliğiyle sil baştan

Starmer’ın liderliğe yükselişi İşçi Partisi açısından daha sağda bir dengenin oluştuğunu gösteriyor. Erişilmek istenen, Corbyn’in asgari beklentileri bile değil hükümetin belirsiz yararcı siyasetidir.

Keir Starmer

Keir Starmer | Fotoğraf: Chris McAndrew/Wikimedia Commons (CC BY 3.0)

  • ANASAYFA
  • DÜNYA
    • Paylaş

    Taylan ŞAHBAZ
    Londra

    Britanya’da geçtiğimiz 12 Aralık’ta gerçekleşen genel seçimlerden sonra start alan İşçi Partisi liderlik seçimlerinin sonuçları, 4 Nisan Cumartesi günü açıklandı. Üç aşama üzerinden gerçekleşen ve son turuna üç adayın kaldığı yarışı, kullanılan toplam 490 bin 731 oyun yüzde 56’sını alan favori aday Keir Starmer kazandı. Eski bir başsavcı olan Starmer, 2015’te milletvekili seçildikten sonra, 2016’dan itibaren Corbyn’in “gölge kabinesi”nde Brexit Gölge Bakanlığı yapmıştı.

    Seçimlerde, eski parti lideri Jeremy Corbyn yanlılarının destekledikleri Rebecca Long-Bailey oyların yüzde 28’ini alarak ikinci, özellikle de parti sağından destek alan Lisa Nandy ise oyların yüzde 16’sıyla üçüncü sırada kaldı. Starmer gibi, yine Corbyn’den daha ‘yumuşak’ bir solcu olarak görülen Angela Rayner ise oyların yüzde 53’ünü alarak parti lider vekilliğine seçildi.

    Britanya’da Kovid-19 salgının getirdiği ölümlerle krizin en yoğun olarak yaşandığı günlerde liderliği açıklanan Starmer’ı, ilk olarak salgına ilişkin partisinin özgün siyasetini geliştirme ihtiyacı bekliyor. Seçim sonuçlarından sonra yaptığı açıklamada Starmer, ülke “ulusal çıkarları” için hükümetle “yapıcı” bir ilişki içinde olacaklarını, “imkansız taleplerde bulunmayacaklarını” ve son dört seçimi kaybetmiş partisinin önündeki “zorlu yokuşun” aşılması için çalışacağını kaydetti.

    Starmer, halk olarak ortak bir çabayla salgını atlattıktan sonra, toplumun, bu salgınla “üzerindeki perdesi kalkmış kırılgan” yapısının aynı kalamayacağını, toplumsal değişimin zorunlu olduğunu da sözlerine ekledi.

    CORBYN İLE ARASINA MESAFE KOYDU

    Starmer’ın “toplumsal değişime” dair, salgın döneminde devasa bir emek sarfetmekte olan sağlık ve kamu emekçilerine daha da fazla değer verilmesi gerektiği dışında somut bir öneride bulunmaması çarpıcıydı. Kendi partisi içindeki değişim açısından söyledikleri ise gayet somuttu: Partiden -Siyonizm karşıtlığıyla özdeşleştirilmiş- Yahudi karşıtlığının söküp atılması!

    Starmer’ın konuşmasında bu noktaya vurgu yapması, bu suçlamayla yıpratılmış Corbyn liderliğiyle arasına koymak istediği mesafeyi ve buradan da parti politikalarının önceki döneme göre daha da parlamenter bir siyasi hatta gireceğini ifade etmesi açısından dikkat çekiciydi.

    Kamuoyu anketlerine göre iktidardaki Muhafazakar Partiye desteğin rekor düzeyde olduğu bu salgın günlerinde Starmer’in liderliğe gelişi, Corbyn dönemini kapatmış oldu. Starmer, Brexit süreci boyunca AB’de kalma yanlısı bir yaklaşım izlemiş ve partinin aralık ayı seçimlerindeki yenilgisinin ana nedenlerinden olan ikinci referandum kararının alınmasında anahtar rol oynamıştı.

    Corbyn’e karşı parti içinde gelişmiş sağ muhalefeti ve lider adaylarını desteklemek gibi bir geçmişe sahip olmasına rağmen, Starmer, Corbyn yanlılarına da onun kamulaştırma programı ve kemer sıkma paketlerine karşı mücadelesinden uzaklaşmayacağı sözünü vermeyi sürdürüyor.

    CORBYN KARŞITI MEDYA OLUMLU KARŞILADI

    Corbyn liderliğine karşı sürekli bir itibarsızlaştırma kampanyası yürütmüş olan medya ve kamuoyunun “ciddi bir siyasetçi” olarak, çoğunlukla olumlu karşıladığı Starmer’ın liderliğe gelişi, parti üyesi sendikalardan da tepkiler aldı. Corbyn’ın başlıca destekçilerinden olan ve seçimlerde Long-Bailey’i destekleyen Unite Sendikası, “partinin radikalizmi üzerinde yükselmeye” devam edeceğini açıklarken, Genel Sekreter Len McLuskey, yaptığı açıklamada, “partimiz, bu emsali görülmemiş dönemde ulusal siyasette bütünlüklü bir rol oynarken onları desteklemek hareketimizin görevidir” dedi.

    Unite’ın Starmer liderliğini bu koşullu karşılayışı, Corbyn döneminde partinin başlıca mali destekçisi haline gelen sendikanın, önümüzdeki dönemde Starmer liderliğiyle giriceği ilişkilerin Unison gibi kamu emekçisi sendikalarının parti içerisinde daha da etkili olabileceğine işaret etmesi açısından önemli. Bunun bir başka önemi ise, bu yaklaşımın ifade ettiği, partinin yaslandığı toplumsal kesimlerdeki değişim.

    Nitekim, görece daha tutarlı bir sosyal demokrat siyaset yürütmeye çalışmış olan Corbyn destekçilerinin parti içerisindeki grubu Momentum’un yaptığı açıklama, bunu örnekler nitelikte. Ulusal hizmetlerin kamulaştırılması, yeni bir “yeşil toplumsal sözleşme”, eğitim harçlarının lağvedilmesi, göçmenlik merkezlerinin kapatılması ve en üst yüzde 5’lik gelir diliminin vergilendirilmesi... konularında Starmer liderliğine hesap soracağını kaydeden Momentum, yeni lidere partinin seçimleri kazanması için elinden geleni yapması çağrısında bulundu.

    YENİ VE DAHA SAĞDA BİR DENGE

    Starmer’ın liderliğe yükselişi, İşçi Partisi açısından yeni ve daha sağda bir dengenin oluştuğunu gösteriyor. Salgına karşı verilen mücadelede Muhafazakar hükümete yedeklenmekle karşı karşıya olan partinin, önünde duran Brexit konusunda ve sendikalarla Momentum’un yaklaşımlarının gösterdiği partinin yaslanacağı toplumsal kesimler açısından nasıl bir siyaset izleyeceğini belirlemesi bekleniyor. İşte bu beklentinin de işaret ettiği şüpheli siyaset ve belirsizliğin kendisi, Parti’nin Starmer’ın liderliği gelmesiyle girmiş olduğu siyaset hattının tanımıdır. Erişilmek istenen, artık Corbyn’ın asgari beklentileri bile değil, Muhafazakar hükümetin belirsiz yararcı siyasetidir. Starmer’ın doldurmaya başladığı gölge kabineye eski parti liderlerinden Ed Miliband gibi parti sağından isimlerin dönüşü de bunu örnekliyor.

    MUHALEFET EMEKÇİLERDEN DAHA ÇOK UZAKLAŞACAK

    Starmer ve temsil ettiği siyasetin partiye egemen hali gelişi, Corbyn döneminde ilerici ve demokratik kamuoyunun çevresinde toplandığı odak olarak partinin konumunun değiştiğini; Britanya parlamenter siyasetinde ise muhalefetin emekçilerden daha da uzaklaşarak yeniden şekilenmekte olduğunu gösteriyor.

    Bu anlamda, Starmer’ın liderliğe yükselişi, işçi ve emekçilerin mücadelelerini bir İşçi Partisi hükümeti beklentisine endekslenme yaklaşımına önemli bir darbe olarak emeğin hak mücadelelerinin bağımsız örgütlenmesinin gerekliliğini tekrar vurgulaması açısından önemlidir.

    Emekçilerin hak mücadeleleri açısından bir başka sonuç da, Starmer liderliğiyle, parti siyasetinden daha da uzağa düşen insanca yaşam ve çalışma taleplerinin; salgına karşı piyasaları değil halkı merkezine alan önlemler alınması için taleplerin yükseltilmesinin gerekliliğidir. Starmer ile birlikte, parlamenter kazanımlar peşinde olduğu daha da belirginleşen İşçi Partisi siyasetine yaklaşımda, bu talepler için verilen mücadeleleri temel alan bakış açısının geliştirilmesi ihtiyacı artık daha fazla önem kazanmıştır.

    İngiltere İşçi Partisi liderlik yarışı: Son tura kalacak adaylar kesinleşiyor

    İngiltere İşçi Partisi liderlik yarışı: Son tura kalacak adaylar kesinleşiyor

    Reklam
    Reklamsız Evrensel için abone ol
    ÖNCEKİ HABER

    Van'da çalışan bir sağlık emekçisi: Yeterli sayıda koruyucu ekipmana ihtiyacımız var
    YAZARLAR
    Fatih POLAT
    Fatih POLAT

    Empati de sınıfsal

     İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    Virüse karşı mücadele hükümete rağmen başarıya ulaşabilecek!

     Ercüment AKDENİZ
    Ercüment AKDENİZ

    5 milyon mülteci açlıkla karşı karşıya

     Ertan EROL
    Ertan EROL

    Brezilya'da darbe?

     Mumia Abu JAMAL
    Mumia Abu JAMAL

    “Kitlesel beceriksizlik silahları”

     Mithat Fabian SÖZMEN
    Mithat Fabian SÖZMEN

    NBA’i değiştiren emek mücadelesi: 1964 All-Star boykotu
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ
    Evrensel haber bülteni
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    Britanya'da İşçi Partisinde Keir Starmer liderliğiyle sil baştan
    Britanya'da İşçi Partisinde Keir Starmer liderliğiyle sil baştan

    Starmer’ın liderliğe yükselişi İşçi Partisi açısından daha sağda bir dengenin oluştuğunu gösteriyor. Erişilmek istenen, Corbyn’in asgari beklentileri bile değil hükümetin belirsiz yararcı siyasetidir.

    GÜNCELLENDİ
    Türkiye'de koronavirüs: 1198 ölüm, 56 bin 956 vaka | Öne çıkan gelişmeler (13 Nisan)
    Türkiye'de koronavirüs: 1198 ölüm, 56 bin 956 vaka | Öne çıkan gelişmeler (13 Nisan)

    Türkiye'de koronavirüs (Kovid-19) salgını ile ilgili gün içinde yaşanan öne çıkan gelişmeler.

    Diyarbakır Baro Başkanı Cihan Aydın: İnfaz değil af düzenlemesi
    Diyarbakır Baro Başkanı Cihan Aydın: İnfaz değil af düzenlemesi

    İnfaz düzenlemesinin eşitlik ilkesine aykırı olmasına tepki gösteren Diyarbakır Baro Başkanı Cihan Aydın, tasarının af düzenlemesi olduğunu ifade etti.

    Hasta odalarını temizliyorlar ama koruyucu ekipmanları yok
    Hasta odalarını temizliyorlar ama koruyucu ekipmanları yok

    Okullarda görev yapan hizmetli personel, sağlık kuruluşlarında koruyucu ekipman olmadan çalıştırılıyor. SES Şişli Şube Eş Başkanı Fadime Kavak, "Bu insanlara derhal koruyucu ekipman verilmeli" dedi.

    CHP'li Sezgin Tanrıkulu: İçişleri Bakanlığının korona karnesi hak ihlalleri ile dolu
    CHP'li Sezgin Tanrıkulu: İçişleri Bakanlığının korona karnesi hak ihlalleri ile dolu

    CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Mart 2020’ye ilişkin hak ihlalleri raporunu hazırladı. Rapora göre İçişleri Bakanlığı uygulamaları çok sayıda hak ihlaline neden oldu.

    Süleyman Soylu istifa etti, Erdoğan kabul etmedi | İskender Bayhan değerlendiriyor
    Süleyman Soylu istifa etti, Erdoğan kabul etmedi | İskender Bayhan değerlendiriyor

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifa sürecini ve yaşanan son gelişmeleri Gazeteci İskender Bayhan Gündem Özel'de değerlendirdi.

    EMEP’ten kadın raporu: Tüm zorlu koşullara rağmen dayanışmayı büyütelim
    EMEP’ten kadın raporu: Tüm zorlu koşullara rağmen dayanışmayı büyütelim

    Emek Partisi, kadınların koronavirüs salgınından nasıl etkilendiğini ortaya koymak ve taleplerine dikkat çekmek üzere rapor hazırladı.

    İnsan hakları savunucuları: Mahkumlar acilen tahliye edilmeli
    İnsan hakları savunucuları: Mahkumlar acilen tahliye edilmeli

    Cezaevlerindeki Kovid-19 vakalarına dair TİHV Başkanı Fincancı, “Gerçek bilgiler paylaşılmalı”, İHD Genel Başkanı Türkdoğan da “Tutuklular kanun değişikliği beklenmeden serbest bırakılabilir" dedi.

    Kitaplar okunduğu dönemin izlerini taşır biraz da
    Kitaplar okunduğu dönemin izlerini taşır biraz da
    Beslenmenin sınıfsallığı ya da Luppo meselesi
    Beslenmenin sınıfsallığı ya da Luppo meselesi
    Diyarbakır'da hayat damda
    Diyarbakır'da hayat damda
    Ecinniler: Edebiyata bütüncül ve metin odaklı bakıyoruz
    Ecinniler: Edebiyata bütüncül ve metin odaklı bakıyoruz
    Korona günlerinde teoloji eleştirisi
    Korona günlerinde teoloji eleştirisi
    Beden eğitimi öğretmeni Pervin Avşar: Uzaktan eğitimde beden eğitimi neden olmalı?
    Beden eğitimi öğretmeni Pervin Avşar: Uzaktan eğitimde beden eğitimi neden olmalı?
    Evrensel Ege Sayfaları
    EVRENSEL EGE

    Ege'den daha fazla haber, röportaj, mektup, analiz ve köşe yazısı...

    Ege Sayfaları için tıklayın...
    Ne olur evde kal
    Ne olur evde kal

    Evde kalan bir kadın, çalışan kadınlar hakkında yazdı: Hayat maalesef şarkıcının, fiyatı epey yüksek konforlu bir yatağın üzerinde para karşılığında evde kal mesajı vermesi gibi romantik değil!

    İzin haklarımız o koltuklarda oturan insanların iki dudakları arasında olmamalı
    İzin haklarımız o koltuklarda oturan insanların iki dudakları arasında olmamalı

    Ekonomik sıkıntının yaşandığı evdeki hesabın virüsle karşılaştığı şu günlerde ücretsiz izin omuzlarımızdaki yükün artmasına neden olmaktadır.

    Denizli'de verilmeyen koruyucu ekipman verilmiş gibi gösterilmek istendi
    Denizli'de verilmeyen koruyucu ekipman verilmiş gibi gösterilmek istendi

    SES Denizli Şube Başkanı Selçuk Göçer, Denizli Devlet Hastanesinde sağlık çalışanlarına tüm koruyucu ekipman dağıtılmış gibi form imzalatılmaya çalışıldığını belirtti.

    İTO: İzmir'de 266 sağlık çalışanında koronavirüs tespit edildi
    İTO: İzmir'de 266 sağlık çalışanında koronavirüs tespit edildi

    İzmir Tabip Odası verilerine göre, İzmir’de 266 sağlık çalışanının koronavirüs testi pozitif çıktı.

    Saya işçisi Suriyeli Halil: Yasak koyuluyorsa yardım da edilsin
    Saya işçisi Suriyeli Halil: Yasak koyuluyorsa yardım da edilsin

    Kayıtsız ve sigortasız çalışma koşullarında çalışan 20 yaşındaki Suriyeli saya işçisi Halil soruyor: "Normal zamanda geçimimizi sağlayamıyoruz, bu salgın döneminde çalışmadan nasıl geçinelim?”

    Bir garip karantina
    Bir garip karantina

    Önümüzdeki hafta, sokağa çıkan insanlar nedeniyle hasta sayısında bir artış olursa, bunun tek sorumlusu başta içişleri bakanı olmak üzere hükümettir.