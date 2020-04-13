Koronavirüs salgını sürecinde Mardin halkının su faturası zamlı geldi

Kayyum yönetimindeki Mardin Büyükşehir Belediyesinin farklı tarihlerde içme suyuna yaptığı zamların ilk faturaları kesildi.

Mardin Büyükşehir Belediyesine 19 Ağustos 2019’da Vali Mustafa Yaman’ın yeniden kayyum olarak atanmasının ardından belediye iştiraki Mardin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MARSU) 2 TL olan su tarifelerine Ekim 2019 itibarıyla 3.25 TL, Ocak 2020 itibarıyla 4.75 TL yapma kararı almıştı. Ancak, tepkiler üzerine yapılan ikinci zam 31 Mart 2020'den sonra geçerli olmak üzere ertelenmişti.

Söz konusu karardan sonra 21 Şubat'ta da MARSU Genel Kurul Toplantısı'nda, daha önce atık su ve içme suyu tarifesi üzerinden yüzde 2 olarak hesaplanan "Bakım bedeli" tarifesine ayrı ayrı yüzde zam yapılarak, KDV hariç yüzde 4'e çıkarılmıştı.

Suya getirilen her iki zam da mart ayı itibarıyla hayata geçirildi. Böylece kent halkına ilk faturalar çifte zamlı geldi.

HDP: KAYYUM HALK SAĞLIĞINA TEHDİTTİR

Koronavirüs (Kovid-19) salgı sürecinde yurttaşlara çifte zamlı fatura kesilmesine tepki gösteren HDP Mardin İl Eş Başkanı Salih Kuday, kayyum yönetiminin halk sağlığını düşünmeden hareket ettiğini ifade etti. Kuday, "Biz daha önce de kayyumun halkın iradesinin gasbedilmesi ve halk sağlığı için tehdit olduğunu söylemiştik. Koronavirüs tehdidi altında olduğumuz bir süreçte çekinmeden belediyelerimize kayyum atanmıştır. Bunu yapanlar bugün kayyumlarının marifetleri ile övünüyor. Buyurun işte kayyumların marifeti. Herkesin görmesi gerekiyor. Kayyumlar halk sağlığına tehdittir. İnsanların temizlik için suya en fazla ihtiyaç duydukları bir dönemde zam yapmak başka kimin aklına gelebilir" diye konuştu.

Belediyenin partilerinin yönetiminde olduğu süreçte zam teklifi yapıldığını ancak bunun kabul edilmediğini hatırlatan Kuday, "Böyle bir zamanda halka fatura dahi gönderilmemesi gerekirken, zamlı bir şekilde fatura göndermek vicdansızlıktır. Kayyumun ne olduğunu bize açık bir şekilde göstermiştir" dedi. (Mardin/MA)

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