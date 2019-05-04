Kayyumdan kalan borç yüzünden Mardin'de sular akmayacak

Mardin'de, Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş (DEDAŞ), Mardin Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (MARSU), kayyum döneminden kalan elektirik borcundan dolayı elektriği kesti. Borç sebebiyle MARSU'da elektriklerin kesintiye uğramasından dolayı Mardin il ve ilçelerinde sular akmayacak.

CEVABINIZ HALKIN SUYUNA ENGEL OLMAK MI?

Duruma ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Mardin Büyükşehir Belediyesi eş başkanı Ahmet Türk "Borçlardan sonra MARSU'da sağlık, ilaçlama, insan hayatında sorunlar yaşanır diye uyardık ama cevabınız halkın suyuna engel olmak mı oldu?

-Halkın hizmet alanında bir milyar borç bırakmak...

-Elektriğini kesmek...

-Suyuna engel olmak...

-İradeye saygısızlık...

-Aymazlık..." şeklinde paylaşımda bulundu.

31 Mart yerel seçimlerinden sonra belediye başkanı seçilen Ahmet Türk, belediyenin borcunu açıklarken MARSU'nun, 620 milyon lira borcunun olduğunu belirtip "MARSU’ya (Mardin Su ve Kanalizasyon İşleri) bakıyoruz; MARSU’nun borcu 620 milyon TL. Yani eski parayla 620 trilyon. Aklın kabul etmeyeceği bir borçlanmaya gidilmiş. Bunun nasıl yapıldığını çözmekte zorlanıyoruz. Tüm gelirlerini toplasak 6 milyon TL geliri olan bir yerde karşımıza 620 milyon borç çıkıyor" ifadelerini kullanmıştı. (Diyarbakır/EVRENSEL)