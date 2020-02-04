Mardin kayyumu su zammını erteledi ancak erteleme açıklaması AKP’den geldi

Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atanmasının ardından kentte Ocak ayından itibaren geçerli olacak olan su zammı, tepkiler üzerine 31 Mart'a ertelendi. Açıklamanın AKP ilçe başkanlıkları tarafından yapılması dikkat çekti.

Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne 19 Ağustos 2019'da yeniden kayyum olarak atanan Vali Mustafa Yaman'ın suya yaptığı fahiş zammı erteledi ancak açıklama AKP ilçe başkanlıkları tarafından yapıldı. Yapılan zam kapsamında metreküpü 2 TL olan su tarifesi, Ekim 2019 tarihinden itibaren meskenlerde 3.25'e, Ocak 2020 tarihinden itibaren 4.75 TL, Mayıs ayından itibaren ise 6.25 TL olarak belirlemişti.

İKİNCİ ZAM ERTELENDİ, İLKİ DURUYOR

Su zammının Mardin Barosu ve avukat Kamuran Tanhan tarafından yargıya taşınması ve kamuoyunda da büyük tepkilerin gelmesi üzerine Mardin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MARSU) yönetimi gerçekleştirdiği toplantıda şu tarifelerinde Ocak ayından itibaren geçerli olacak olan zammın 31 Mart tarihine kadar ertelenmesine karar verdi. MARSU yönetimi tarafından alınan kararda "01/01/2020 - 31/12/2020 tarihleri arasında geçerli olacak Su ve Atıksu ücret tarifeleri kabul edilmiştir. Söz konusu Su ve Atıksu Ücret tarifesi 01.04.2020 tarihinde uygulanır. İş bu değişikliğin yayımlandığı tarihe kadar yapılan ücretlendirmeler için mahsuplaşma yapılır" denildi. Yayımlanan çizelgede su ücret tarifesi meskenlerde Ekim ayından geçerli olan 3.25 TL olarak yine zamlı gösterildi.

ERTELEMEYİ BELEDİYE DEĞİL AKP DUYURDU

MARSU'nun geri adım attığı zam uygulamasını AKP Savur ve Nusaybin İlçe Başkanlıkları tarafında duyuruldu. Her iki ilçe başkanlığından yapılan açıklamada "İl Başkanımız Sayın Faruk KILIÇ'ın Girişimleri Sonuçu Yapılan Su Zamları Geri Çekildi" denildi. Su tarifelerinin aktarıldığı açıklamalarda "#HerşeyMilletİçin" etiketi kullanıldı. (Mardin/MA)