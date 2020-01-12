Mardin halkından su zammına tepki: Borcu biz mi yaptık?

Mardin’de metreküpü 2 TL’den kademeli olarak 6,25 TL’ye kadar çıkarılan su zammını protesto eden yurttaşlar, belediyeyi borç batağına sürükleyen kayyuma, "Borcu biz mi yaptık?" diye sordu.

Mardin Büyükşehir Belediyesine 19 Ağustos 2019’da yeniden kayyum olarak atanan Vali Mustafa Yaman’ın kendi döneminde 620 Milyon TL borçlandırdığı Mardin Su ve Kanalizasyon İdaresinin (MARSU) yükünü hafifletmek için içme suyuna yaptığı yüzde 212,5 zam, tepki toplamaya devam ediyor. Yeni zamla metreküpü 2 TL olan su ücreti, 2020 yılının ilk 6 ayında KDV hariç 4,25 TL, mayıs ayından itibaren ise 6,25 TL olarak kararlaştırılmasına yönelik tepkiler dinmiyor. Fahiş zamma bazı hukukçular itiraz etmek için yargı süreci başlatırken, yurttaşlar, kayyumun borç batağının kendilerine ödettirilmesine tepkili.

"BORCU BİZ Mİ YAPTIK?"

Geçim sıkıntısına dikkati çeken Nezir Atlıkaya, "Ben bir emekliyim. Bizim maaşımıza yüzde 6 buçuk zam yapıldı ama suya yüzde 200 zam yapıldı. Bize kaşıkla verdiler kepçe ile alıyorlar" dedi. Zammın "haksızlık" olduğunu ifade eden Atlıkaya, "Ne yapacağımızı şaşırdık. Geçen 71 TL su faturası geldi. Yapılan zamla bu ay ortalama 190 TL su faturası gelecek. Bunu nasıl ödeyelim. Ancak faturayı yırtıp atacağız. MARSU’nun borcunu biz mi yaptık? Kendileri borç yaparak faturasını millete çıkarıyorlar. Doğru dürüst çalışsınlar. Gereksiz harcama yapmasalar borçlarını ödeyebilirler. Yazık değil mi bu millete. Ay başını getiremiyoruz. Ne oyun oynadıklarını bilmiyoruz. Gidip 'Neden böyle yaptınız?' diye soramıyoruz. Bize haksızlık yapılıyor ve ses çıkamıyoruz" diye konuştu.

"HAKSIZ ÜCRET TALEBİNDE BULUNUYORLAR"

Mardin’de su konusunda yetersiz hizmet verildiğini belirten Şehmuz Yaprak, kentin belli yerlerinde suyun 4-5 günde bir defa verildiğini, sürekli kesintiler olduğunu hatırlattı. Belediyenin yeterli düzeyde su vermemesi nedeniyle halkın tankerle su almak zorunda kaldığını, tankerlerle alınan suyun da sayaçtan geçirilerek, ikinci defa ücret ödemek zorunda kalınmasına da dikkati çeken Yaprak, “Belediye haksız bir ücret talebinde bulunuyor. Yani halk iki defa suya para ödemiş oluyor. MARSU’nun yaptığı hizmet çok yetersiz. Önce yeterli düzeyde hizmet versin, Borcu kayyum yaptı ve yine kayyumun kendisi atandı” dedi.

"MASRAFI KARŞILAYAMIYORUZ"

Fırın işletmecisi olan Efkan Ünlügül, yapılan zammın haksız olduğunu dile getirerek, “Küçük bir esnafız ve o kadar masrafı karşılayamıyoruz. Suya yapılan bu zam ile birlikte mağduriyet yaşanacak” diye belirtti. İşletmesini çalıştırmak için birçok giderinin olduğunu sözlerine ekleyen Ünlügül, şunları söyledi:

“Suya yapılan zamla birlikte giderimiz daha da artıyor. Şu an aylık 200-250 TL su faturası geliyor. Yapılan bu zamla birlikte ortala 600 TL su faturası gelecek. İster istemez bunun ekmek fiyatına yansıması olacak. Biz de ekmek fiyatında böyle bir artış yaparsak insanların hali ne olur. Ekmek 1 lira iken şu an 1 lira 25 kuruş oldu. İlerleyen günlerde 1 buçuk lira da olur 2 lira da olur"

Demhat Korkmaz isimli yurttaş ise tepkisini "Su bizim ama suyumuzdan yararlanamıyoruz" diyerek gösterdi. (Mardin/MA)

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