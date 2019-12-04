Mardin'de kayyum suya zam yaptı: Halk 2 TL olan suyu 6,25 TL'ye içecek

Mardin Büyükşehir Belediyesine atanan kayyum, içme suyuna zam yaptı. Meskenlerde metreküpü 2 TL’ye kullanılan su, 2020 yılı itibarıyla 6,25 TL’ye yükseltildi.

Mardin Büyükşehir Belediyesine 19 Ağustos’ta yeniden kayyum olarak atanan Vali Mustafa Yaman, suya fahiş zam yaptı. İlk kayyum döneminde 600 milyon TL borçlandırılan Mardin Su ve Kanalizasyon İdaresinin (MARSU) Genel Kurulu yapıldı. Belediye Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) yönetimde olduğu dönem MARSU yönetimi tarafından getirilen ancak oy birliği ile reddedilen zam teklifi MARSU Genel Kurulu’nun ana gündem maddesi oldu. Kayyum atanmasının ardından oluşturulan MARSU yönetimi ilk iş olarak içme suyu tarifesi ve atık su bedellerine fahiş zam yaptı.

SU ÜCRETİ 3’E KATLANDI

Halk bugüne kadar metreküpü 1 TL, atık su bedeli de 1 TL olmak üzere KDV hariç 2 TL’ye içtiği suyu 6.25 TL’ye içecek. Genel Kurul’da yapılan zamlarla birlikte 2020 yılının mayıs ayından itibaren 31 Aralık’a kadar metreküpü 4,20 TL ve atık su bedeli 2,05 TL’den olmak üzere suyu 6,25 TL’ye kullanacak.

MARSU Genel Kurulunda alınan kararlara göre, 1 Ocak 2020 ile 30 Nisan 2020 tarihleri arasındaki su ücreti KDV hariç 4,75 TL olarak belirlendi. 1 Mayıs 2020 ile 31 Aralık 2020 tarihleri arasındaki su fiyatı ise, KDV hariç 6,25 TL olarak belirlendi.

SAYAÇ OKUMA TAŞERONA VERİLDİ

Öte yandan daha önce MARSU tarafından yapılan sayaç okuması da özelleştirildi. MARSU’nun ihalesini 48 milyon TL’nin üzerinde bir fiyat ile en yüksek teklifi veren Büyükşehir Belediyesi iştiraki Kent A.Ş. aldı. Belediye iştiraki olan Kent A.Ş. ise sayaç okuma işini daha düşük bir bedelle taşeron bir firmaya devretti.

Görsel: MA

(Mardin/MA)

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