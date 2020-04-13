Türkiye'de koronavirüs: 1296 ölüm, 61 bin 49 vaka | Öne çıkan gelişmeler (13 Nisan)

“PANDEMİ HASTANESİ NEDEN ATATÜRK HAVALİMANINDA DEĞİL DE YANINDA YAPILIYOR?”

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi tarafından yapılan açıklamada pandemi hastanesi için Atatürk Havalimanının kapalı yerleri varken havalimanının yanındaki araziye hastane yapılması eleştirilerek yanlış karardan dönülüp Atatürk Havalimanının pandemi hastanesine çevrilmesi gerektiği belirtildi. İMO, "Sahra hastanesi için uygun kapalı alanlara sahip Atatürk Havalimanı neden tercih edilmemiştir? Sahra hastanesinin bedelsiz ya da asgari düzeyde bir bedelle hayata geçirilmesi mümkünken neden bu yol seçilmemiştir? Kısa sürede hastaneye kavuşmak mümkünken neden 45 günlük bir sürece girilmiştir? Yoksa pandemi ile mücadele rant elde etme fırsatı olarak mı görülmektedir?" sorularını sordu.