Türkiye'de koronavirüs: 1296 ölüm, 61 bin 49 vaka | Öne çıkan gelişmeler (13 Nisan)

Türkiye'de koronavirüs (Kovid-19) salgını ile ilgili gün içinde yaşanan öne çıkan gelişmeler.

13 Nisan 2020 08:17
Son Güncellenme: 13 Nisan 2020 19:23
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19:23

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SAĞLIK BAKANI KOCA, 4 BİN 93 YENİ VAKA VE 98 YENİ VEFAT AÇIKLADI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle ilgili son bilgileri paylaştı. Buna göre son 24 saat içinde Türkiye'yde Kovid-19 nedeniyle 98 ölüm gerçekleşti. Tespit edilen yeni vaka sayısı ise 4 bin 93 oldu. Bu sayılarla birlikte Türkiye'de koronavirüs dolayısıyla ölenlerin sayısı 1296'ya, toplam vaka sayısı 61 bin 49'a ulaştı.

Türkiye'de koronavirüsten yaşamını yitirenlerin sayısı 1296'ya yükseldi

Türkiye'de koronavirüsten yaşamını yitirenlerin sayısı 1296'ya yükseldi

18:52

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BELEDİYE İŞÇİSİNDEN MEKTUP

Çalışma arkadaşlarında Kovid-19 çıktığını belirten belediye işçisi, Evrensel'e yazdı: Bizler temizlik işçileri olarak zor koşullarda çalışmaya devam ediyoruz. Çalıştığımız alan bu süreç açısından en riskli alanlardan bir tanesi ve bu durum aslında hepimizde çeşitli kaygılar yaratıyor. Evlerimize gittiğimizde eşimize, çocuklarımıza yakınlaşmaktan, eğer hastalık taşıyorsak onlara da bulaştırmaktan korkuyoruz. En son aynı bölgede çalıştığımız bir arkadaşımızın ve eşinin korona testinin pozitif çıkması bu korkuları hepimiz açısından daha da artırmış durumda.

Kaygılarını anlatan belediye işçisi, acilen alanda çalışan tüm işçilere test yapılması gerektiğini belirtiyor.

İşçi mektubu: Acilen tüm temizlik işçilerine tarama testi yapılsın

İşçi mektubu: Acilen tüm temizlik işçilerine tarama testi yapılsın

18:38

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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, KABİNE TOPLANTISININ ARDINDAN KONUŞUYOR

Hükümet kabinesi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığında koronavirüs gündemi ile toplandı. Toplantıda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun sunum yapması bekleniyordu. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan sona eren toplantının ardından açıklama yapıyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şunlar:

"Vatandaşlarımızın bireysel sağlık ve temizlik malzemesi temininde sıkıntı yaşamıyoruz."

"Eczanelerden alınabilecek maskeler için bugüne kadar 32 milyon vatandaşımıza Sağlık Bakanlığından mesaj gitmiştir."

"Hadımköy'de 100, Derince'de 250 yataklı yeni hastaneler kuruyoruz."

"Hafta sonu sokağa çıkma yasağ ilan edildiğinde ilk saatlerde yaşanan yoğunluğun tekrar etmemesi için gerekli önlemleri alacağız. (Soylu'nun istifası) İstifasını kabul etmeyerek, kendisinden görevini sürdürmesini istedim."

Erdoğan, önümüzdeki hafta sonu da sokağa çıkma yasağı olacağını duyurdu. İhtiyaç dahilinde yasağın önümüzdeki haftalarda da sürebileceğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kısa çalışma ödeneğini devreye soktuklarını, işten atmaları engellediklerini öne sürdü; 4 buçuk milyon kişiye maddi destekte bulunduklarını belirtti.

Erdoğan, hafta sonu sokağa çıkma yasağının süreceğini açıkladı

Erdoğan, hafta sonu sokağa çıkma yasağının süreceğini açıkladı

17-19 Nisan tarihleri arasında 31 ilde yine sokağa çıkma yasağı uygulanacak

17-19 Nisan tarihleri arasında 31 ilde yine sokağa çıkma yasağı uygulanacak

18:24

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KORONA GÜNLERİNDE MÜLTECİLER: İRAN SINIRINDAKİ VAN'DA DURUM

Türkiye'nin İran kapısı olan Van'da mülteci geçişleri ve salgın koşulları ne durumda? Geri Gönderme Merkezleri'ne alınan mülteciler ne tür zorluklarla karşı karşıya? Ercüment Akdeniz'in sorularının yanıtlayan Van Barosu Göç ve İltica Komisyonu'ndan Av. Mahmut Kaçan, "Havalar ısınmaya başlayınca hem göç hareketliliği hem salgın tehdidi artacak, karlar altından da yeni mülteci bedenleri çıkacak" diyor. Kaçan, korona günlerinde mülteciler için dünyada hiçbir yerin güvenli olmadığına da dikkat çekerek, "Bu süreçte geri gönderme olmaz, olursa uluslararası hukuka aykırı olur" görüşünde.

Korona günlerinde mülteciler: İran sınırındaki Van'da durum

Korona günlerinde mülteciler: İran sınırındaki Van'da durum

18:04

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MEDYADA SALGINLA İLGİLİ 96 YANLIŞ BİLGİ YAYILDI

Koronavirüs salgını, WhatsApp grupları, sosyal ve geleneksel medyada yoğun bir bilgi kirliliğini de beraberinde getirdi. Doğrulama platformu Teyit, medyaya yansıyan 100 şüpheli içeriği inceleyerek gerçeklik payı bulunmayan bilgileri ortaya çıkardı. İncelenen  99 içerikten 96’sı yanlış bilgilere dayanıyordu ve bu yanlış bilgiler, 2 bin 712 haberde yer almıştı.

Yalan haber virüsten hızla yayılıyor: Medyada salgınla ilgili 96 yanlış bilgi yayıldı

Yalan haber virüsten hızla yayılıyor: Medyada salgınla ilgili 96 yanlış bilgi yayıldı

17:49

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“PANDEMİ HASTANESİ NEDEN ATATÜRK HAVALİMANINDA DEĞİL DE YANINDA YAPILIYOR?”

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi tarafından yapılan açıklamada pandemi hastanesi için Atatürk Havalimanının kapalı yerleri varken havalimanının yanındaki araziye hastane yapılması eleştirilerek yanlış karardan dönülüp Atatürk Havalimanının pandemi hastanesine çevrilmesi gerektiği belirtildi. İMO, "Sahra hastanesi için uygun kapalı alanlara sahip Atatürk Havalimanı neden tercih edilmemiştir? Sahra hastanesinin bedelsiz ya da asgari düzeyde bir bedelle hayata geçirilmesi mümkünken neden bu yol seçilmemiştir? Kısa sürede hastaneye kavuşmak mümkünken neden 45 günlük bir sürece girilmiştir? Yoksa pandemi ile mücadele rant elde etme fırsatı olarak mı görülmektedir?" sorularını sordu.

İMO İstanbul Şubesi: Pandemi hastanesi neden Atatürk Havalimanında değil de yanında?

İMO İstanbul Şubesi: Pandemi hastanesi neden Atatürk Havalimanında değil de yanında?

17:36

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OMEGA MOTOR'DA KORONAVİRÜS TESPİT EDİLDİ, ÜRETİM SÜRÜYOR

İstanbul Ümraniye Dudullu Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) kurulu bulunan Omega Motor fabrikasında, 6 işçide virüs tespit edildi. Daha iyi koşullarda çalışmak için sendikalaşma çalışması yürüttükleri için 3 arkadaşlarının işten atıldığı bilgisini veren işçiler, “Bizi koruyacak tek şey örgütlülüktür” dedi.

Omega Motor’da pozitif vaka tespit edildi; üretim sürüyor

Omega Motor’da pozitif vaka tespit edildi; üretim sürüyor

17:17

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SAĞLIK EMEKÇİSİNDEN MEKTUP

Van'da çalışan bir sağlık emekçisi Evrensel'e yazdığı mektupta çalışma koşullarını anlattı. Mektupta, "Halimiz böyleyken biz sağlık emekçilerine verilen değer alkışlarla sınırlı kalmasın, yaşamımızın değerli olduğunu bilmemiz için yeterli sayıda koruyucu ekipman ve insani çalışma koşullarına ihtiyacımız var." dedi.

Van'da çalışan bir sağlık emekçisi: Yeterli sayıda koruyucu ekipmana ihtiyacımız var

Van'da çalışan bir sağlık emekçisi: Yeterli sayıda koruyucu ekipmana ihtiyacımız var

17:09

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DİB'DEN AYRIMCI İNFAZ DÜZENLEMESİNE ELEŞTİRİ

Demokrasi İçin Birlik (DİB), koronavirüs sürecinde alınan önlemlere ve yeni infaz yasasına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Salgına karşı yeterli önlemleri almamakla iktidarı eleştiren açıklamada, “Salgınla mücadele adı altında Meclise sunulan yasa tasarılarıyla toplumsal muhalefeti bastırmak, otoriterliği artırmak, emekçilerin haklarını gasbetmek peşinde. Çünkü yönetilemeyen salgın krizine karşı büyüyen toplumsal tepkiden korkuyor” denildi.

DİB'den infaz düzenlemesine eleştiri: Amaç muhalefeti bastırmak olmamalı

DİB'den infaz düzenlemesine eleştiri: Amaç muhalefeti bastırmak olmamalı

17:06

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HİZMETLİ PERSONEL KORUYUCU EKİPMANI OLMADAN HASTA ODALARINI TEMİZLİYOR

Okullarda görev yapan hizmetli personelin, koronavirüs ile mücadele kapsamında geçici olarak sağlık kuruluşlarında görevlendirilmesi ciddi sorunları da beraberinde getirdi. SES Şişli Şube Eş Başkanı Fadime Kavak, “Bu arkadaşlar koruyucu ekipman verilmeden, herhangi forma dahi olmadan üstlerindeki kıyafetlerle çalıştırılıyor. Bu insanlara derhal koruyucu ekipman verilmeli" dedi. Eğitim Sen Genel Örgütlenme Sekreteri İsmail Sağdıç ise okullarda çalışan hizmetli personellerin hastanelerde çalışmasının, iş ve görev tanımına uygun olmadığını söyledi.

Hasta odalarını temizliyorlar ama koruyucu ekipmanları yok

Hasta odalarını temizliyorlar ama koruyucu ekipmanları yok

17:02

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KORONA GÜNLERİNDE KADINLARDAN 6 TALEP

Çeşitli kurumlardan, kadın örgütlerinden ve siyasi partilerden kadınlar “Korona günlerinde kadınlar birlikte güçlü” diyerek taleplerini açıkladılar. 137 imzanın olduğu metinde “Biz kadınlar korona günlerinde de birlikte güçlüyüz, birbirimizin güvencesiyiz” denildi.

Korona günlerinde kadınlardan 6 talep

Korona günlerinde kadınlardan 6 talep

16:56

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KORONAVİRÜS SALGININDA HAK İHLALLERİ

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, koronavirüs salgını nedeniyle birçok tedbirin alındığı Mart 2020’ye ilişkin hak ihlalleri raporu hazırladı. Rapora göre salgının Türkiye’de de resmi olarak açıklandığı mart ayında yaşam hakkı ihlal edilenlerin toplam sayısı 165 oldu.

CHP'li Sezgin Tanrıkulu: İçişleri Bakanlığının korona karnesi hak ihlalleri ile dolu

CHP'li Sezgin Tanrıkulu: İçişleri Bakanlığının korona karnesi hak ihlalleri ile dolu

16:51

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GAZETECİ İSKENDER BAYHAN SOYLU'NUN KABUL EDİLMEYEN İSTİFASINI DEĞERLENDİRDİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sokağa çıkma yasağı kararının iki saat kala ilan edilmesi üzerine yaşananlar sonrası istifa ettiğini duyurmuş, ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilmemesinin ardından ilk kez gün içinde açıklama yapmıştı.Gazeteci İskender Bayhan istifa sürecinde yaşanan son gelişmeleri Zeliş Irmak'ın sunumuyla Gündem Özel'de değerlendirdi.

İskender Bayhan:Yanlış politikalar Erdoğan’ın elinin altındaki tarafları tokuşturuyor

İskender Bayhan:Yanlış politikalar Erdoğan’ın elinin altındaki tarafları tokuşturuyor

16:42

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MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİSİ: STAJ ŞARTLARI VE ÜCRETLERİ İYİLEŞTİRİLSİN

Gebze'de okuyan bir meslek lisesi öğrencisi Evrensel'e yazdığı mektupta, şu ifadeleri kullandı: "Neden maske yapımı için meslek liselileri çalıştırılıyor? Onların sağlıklarının önemi yok mu? Onlar ücretsiz iş gücü mü? Bizim vücudumuz her şeye dayanıklı mı? Meslek liselilerin sağlığını riske atan uygulamalar geri çekilsin. Bizim ücretlerimiz koşulsuz ödensin. Staj şartlarımız ve ücretlerimiz iyileştirilsin."

Meslek lisesi öğrencisi: Meslek liselilerin staj şartları ve ücretleri iyileştirilsin

Meslek lisesi öğrencisi: Meslek liselilerin staj şartları ve ücretleri iyileştirilsin

16:37

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EMEP’TEN KADIN RAPORU: TÜM ZORLU KOŞULLARA RAĞMEN DAYANIŞMAYI BÜYÜTELİM

Emek Partisi bir aylık koronavirüs salgını sürecinin kadınlara nasıl yansıdığına ve taleplere ilişkin bir rapor açıkladı. Türkiye’de Kovid-19 salgınının neden olduğu tabloyu ortaya koyan rapor, kadınların ev içindeki yüklerinin artışına, yaşadıkları şiddetin boyutlarına, farklı sektörlerden kadın çalışanların yaşadıkları sorunlara dikkat çekiyor.

EMEP: Tüm zorlu koşullara rağmen mücadeleyi büyütelim

EMEP: Tüm zorlu koşullara rağmen mücadeleyi büyütelim

16:27

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HÜKÜMET KABİNESİ TOPLANDI

Hükümet kabinesi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığında koronavirüs gündemi ile toplandı. Toplantıda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun sunum yapması bekleniyor.

Erdoğan, hafta sonu sokağa çıkma yasağının süreceğini açıkladı

Erdoğan, hafta sonu sokağa çıkma yasağının süreceğini açıkladı

16:24

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İNSAN HAKLARI SAVUNUCULARI: MAHKUMLAR ACİLEN TAHLİYE EDİLMELİ

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün 5 cezaevinde 17 mahkumda koronavirüs tespit edildiğini açıklamasının ardınan insan hakları savunucuları da açıklama yaptı. Cezaevlerindeki tehlikeye acil müdahale isteyen TİHV Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, “Rakamlar konusunda gerçek bilgiler paylaşılmalı” dedi. İHD Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan ise “Tutuklular kanun değişikliği beklenmeden serbest bırakılabilir” diye konuştu.

İnsan hakları savunucuları: Mahkumlar acilen tahliye edilmeli

İnsan hakları savunucuları: Mahkumlar acilen tahliye edilmeli

16:21

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BABASI KOVİD-19’A YAKALANAN VATANDAŞ: TEST İÇİN KÖTÜLEŞMEMİZİ BEKLİYORLAR

55 yaşındaki babasının Kovid-19’a yakalandığını duyuran Dilan Erboy, yaşadıklarını Evrensel’e anlattı. Erboy’un babasının yaşadığı Derince 60 Evler’deki bina karantinaya alındı. Bunun dışında başka herhangi bir önlemin alınmadığını söyleyen Erboy, “Yetkililer bizi oradan oraya yönlendiriyor ama ilgilenen kimse yok” dedi. Dilan Erboy, bronşit, öksürük gibi rahatsızlıkları da olan 9 kişinin aynı evde yaşadığını, babalarının Kovid-19 testinin pozitif çıkmasına rağmen bu kişilere test yapılmadığını söyledi.

Babası Kovid-19’a yakalanan vatandaş: Test için kötüleşmesini bekliyorlar

Babası Kovid-19’a yakalanan vatandaş: Test için kötüleşmesini bekliyorlar

16:17

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ETİ BAKIR İŞÇİLERİ İŞLETMEDE YETERLİ ÖNLEM OLMADIĞINI ANLATTI

Eti Bakır’ın Mardin Mazıdağ şantiyesinde çalışan işçiler, koronavirüs salgınından dolayı gerekli önlemlerin alınmadığını iddia etti. Evrensel’e ulaşan bir işçi, “Tesis açık ve biz çalışıyoruz. Sosyal mesafe kuralı yok, dezenfektan yok, sadece maske verdiler. Sokağa çıkma yasağı oldu, şantiyede kaldık. Çevre köylerden gelen işçiler evden alınıp eve bırakıldı. Burada önlem alınmıyor, işçiler umurlarında değil, aramızda hasta varsa dahi bilmiyoruz. Dip dibe çalışıyoruz. Yatacak yerler berbat halde, evlerine gidemeyen gurbetçiler de var. Verdikleri yemek ise sadece ekmek arası” diye konuştu. Fabrikanın avukatlarından Taner Ünver ise, gerekli denetlemelerin alındığını, önlemlerin işçilere aktarıldığını ileri sürdü.

Eti Bakır işçileri: Sokağa çıkma yasağında şantiyede kaldık

Eti Bakır işçileri: Sokağa çıkma yasağında şantiyede kaldık

16:01

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HDP MİLLETVEKİLİ TOĞRUL: ANTEP’TE ESNAF VE KONUTLARIN ELEKTRİĞİ KESİLİYOR

HDP Antep Milletvekili Mahmut Toğrul, dünyanın pek çok yerinde ihtiyaç sahibi insanlara koronavirüs salgını nedeniyle mali yardım yapıldığını ancak Türkiye’de açıklanan “Ekonomik İstikrar Kalkanı” paketinin, salgından etkilenen geniş kesimleri güvence altına almadığını dile getirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın salgın döneminde yurttaşların elektrik ve doğal gaz borcundan dolayı kesinti yapılmayacağını duyurduğunu hatırlatan Toğrul, Antep’te faturasını ödeyemeyen esnaf ve konutların elektriğinin kesildiğini söyledi. Toğrul, konuyu Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’e sordu.

HDP Milletvekili Toğrul: Antep’te esnaf ve konutların elektriği kesiliyor

HDP Milletvekili Toğrul: Antep’te esnaf ve konutların elektriği kesiliyor

15:49

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VERİLMEYEN KORUYUCU EKİPMAN VERİLMİŞ GİBİ GÖSTERİLMEK İSTENDİ

SES Denizli Şube Başkanı Selçuk Göçer, Denizli Devlet Hastanesinde sağlık çalışanlarına tüm koruyucu ekipman dağıtılmış gibi form imzalatılmaya çalışıldığını belirtti.

Denizli'de verilmeyen koruyucu ekipman verilmiş gibi gösterilmek istendi

Denizli'de verilmeyen koruyucu ekipman verilmiş gibi gösterilmek istendi

15:27

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İNTERN HEKİMLER: BELİRSİZLİK VE ADALETSİZLİK GİDERİLSİN

Koronavirüs salgını nedeniyle yaşanan belirsizlik hekim adaylarını da etkiledi. Mezun olmalarına 3 ay kala intern (6. sınıf tıp öğrencisi) hekimlerin ne yapacağı hâlâ netleşmedi. YÖK, öğrenci ve doktor arası bir pozisyonda olan intern hekimlerle ilgili kararı üniversite rektörlüklerine bıraktı. İnternler seslerini duyurabilmek için Evrensel'e aldıkları kararları ileterek taleplerinin bir an önce yerine getirilmesini istedi.

İntern hekimler: Belirsizlik ve adaletsizlik giderilsin

İntern hekimler: Belirsizlik ve adaletsizlik giderilsin

15:16

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ANKARA'DA VEKİLLERDEN ÇAĞRI: KAPATILAN HASTANELERİ AÇIN

Hastanemi Açın Platformunun (HAP) şehir hastaneleri ile birlikte kapatılan hastanelerin açılması çağrısına muhalefet partisi milletvekillerinden destek geldi. Vekiller ve parti temsilcileri, Numune Hastanesi önünde bir açıklama gerçekleştirerek, “Halk sağlığını ranta kurban etmeyin" çağrısı yaptı. Vekiller, en ihtiyaç duyulan salgın döneminde kapatılan hastanelerin hizmete açılarak siyasal iktidarı ve bakanlığı sorumlu davranmaya davet etti.

Ankara'da milletvekillerinden çağrı: Kapatılan hastaneleri geri açın

Ankara'da milletvekillerinden çağrı: Kapatılan hastaneleri geri açın

15:05

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İSYAN SORUŞTURMASINDA 220 TUTUKLUYA "TUTUKLAMA" KARARI

Batman M Tipi Cezaevindeki isyana yönelik "Kamu malına zarar verme, hükümlü veya tutukluların ayaklanması, görevi yaptırmamak için direnme" gerekçeleriyle başlatılan soruşturmada, şimdiye kadar ifadesi alınan 220 tutuklu hakkında tutuklama kararı verildi.

Batman Cezaevindeki isyan soruşturmasında 220 tutukluya "tutuklama" kararı

Batman Cezaevindeki isyan soruşturmasında 220 tutukluya "tutuklama" kararı

14:54

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DİYARBAKIR'DA 10'DAN FAZLA SAĞLIK EMEKÇİSİ ENFEKTE OLDU

Diyarbakır Sağlık Platformu, salgın sürecinde kentteki duruma ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada Diyarbakır’da 14 kişi yaşamını yitirirken 400’ün üzerinde kişinin de gerek hastanede gerek evde tedavilerine devam edildiği belirtildi. Ayrıca bu süreçte 10’dan fazla sağlık emekçisinin enfekte olduğu ve birçoğunun da evde karantinada olduğu vurgulandı.

Diyarbakır Sağlık Platformu: 10’dan fazla sağlıkçı enfekte oldu

Diyarbakır Sağlık Platformu: 10’dan fazla sağlıkçı enfekte oldu

14:49

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İTO: SALGIN YÖNETİMİ DEĞİL, ALGI YÖNETİMİ

İstanbul Tabip Odası, Türkiye’deki ilk vakanın 11 Mart’ta tespit edildiği koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadeleye ilişkin yazılı açıklama yaptı. Salgının ilk tespit edildiği günden bu yana sürecin iyi yürütülmediği eleştirisinde bulunulan açıklamada, AKP'nin süreci bir “başarı hikayesi” yazabilmek için kullandığı ifade edildi.

İstanbul Tabip Odası: Salgın yönetimi değil algı yönetimi

İstanbul Tabip Odası: Salgın yönetimi değil algı yönetimi

14:43

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HDP'DEN SOYLU’NUN İSTİFASININ KABUL EDİLMEMESİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

HDP tarafından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun istifası ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından istifanın kabul edilmemesi ile ilgili yapılan açıklamada; “İktidar bir bütün olarak bu sorumluluğun hesabını vermelidir” denildi. Korona salgınıyla birlikte artan yönetim krizi en son 10 Nisan Cuma günü ilan edilen yöntemsiz sokağa çıkma yasağının yarattığı panik haliyle zirveye ulaştığı ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun gelen tepkiler üzerine istifa ettiğini, ancak Cumhurbaşkanlığı İletişim Ofisi’nden yapılan yazılı açıklamayla istifasının kabul edilmediği bildirildiği hatırlatılan açıklamada; “Bu gelişmelerin tamamı AKP iktidarının içine düştüğü siyasi zafiyeti bir kez daha gözler önüne sermiştir” denildi.

HDP: Soylu’nun istifasını fırsata çevirmeye çalışan iktidar iflası gizleyemeyecek

HDP: Soylu’nun istifasını fırsata çevirmeye çalışan iktidar iflası gizleyemeyecek

14:30

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"GRATİS DEPOSUNDA ÇALIŞAN 3 İŞÇİNİN TESTİ POZİTİF ÇIKTI" İDDİASI

Gratis, 19 Mart'ta mağazalarını geçici olarak kapattı. Ancak Tuzla'da bulunan Gratis deposu internet üzerinden satışlara devam ediyor. Depoda çalışan işçiler, 3 işçinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını iddia ederken, bu durumdan kaynaklı endişeli olduklarını söyledi.

Gratis deposunda çalışan 3 işçinin koronavirüs testi pozitif çıktı iddiası

Gratis deposunda çalışan 3 işçinin koronavirüs testi pozitif çıktı iddiası

13:17

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ADALET BAKANI GÜL: 3 MAHKUM HAYATINI KAYBETTİ

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Açık cezaevlerinde 3 mahkûm Koronavirüs'ten öldü. 17 mahkûmda Koronavirüs tespit edildi" dedi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: 17 mahkumda virüs tespit edildi, 3 mahkum öldü

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: 17 mahkumda virüs tespit edildi, 3 mahkum öldü

12:58

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SÜLEYMAN SOYLU: SORUMLULUĞUMUZ ARTTI

İstifa kararı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından reddedilen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, konuya ilişkin ilk açıklamayı yaptı:

"Devlet ve milletin emanetinde atılan adımlarda eksikliğimizin bu iki irade tarafından insani bir durum olarak kabul edilip onarma hakkı verilmesi, sorumluluğumuzu arttırmıştır."

İstifası reddedilen Süleyman Soylu'dan açıklama: Sorumluluğumuz arttı

İstifası reddedilen Süleyman Soylu'dan açıklama: Sorumluluğumuz arttı

12:09

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SALGIN DÖNEMİNDE MARDİN HALKININ SU FATURASI ZAMLI GELDİ

Kayyum yönetimindeki Mardin Büyükşehir Belediyesinin farklı tarihlerde içme suyuna yaptığı zamların ilk faturaları kesildi. HDP İl Eş Başkanı Salih Kuday, koronavirüs (Kovid-19) salgı sürecinde yurttaşlara çifte zamlı fatura kesilmesine tepki gösterdi.

Koronavirüs salgını sürecinde Mardin halkının su faturası zamlı geldi

Koronavirüs salgını sürecinde Mardin halkının su faturası zamlı geldi

11:35

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İHA, "SOYLU'DAN İLK AÇIKLAMA" HABERİNİ GERİ ÇEKTİ

İhlas Haber Ajansı (İHA) "Erdoğan'ın istifasını kabul etmediği Soylu'dan ilk açıklama" haberini çektiğini duyurdu ve abonelerinden özür diledi.

Haberde şu ifadeler kullanılmıştı: "Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın istifasını kabul etmediği İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı ilk açıklamada, 'Aynı kararlılıkla devam etmeliyiz"

İHA, "Soylu'dan ilk açıklama" haberini çekti, abonelerinden özür diledi

İHA, "Soylu'dan ilk açıklama" haberini çekti, abonelerinden özür diledi

11:26

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THY PİLOTU KORONAVİRÜS NEDENİYLE YAŞAMINI YİTİRDİ

Türk Hava Yolları (THY) kaptan pilotlarından Mehmet Ali Kılıç, koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

THY Pilotu Mehmet Ali Kılıç koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

THY Pilotu Mehmet Ali Kılıç koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

11:02

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ADIYAMAN'DA KORONAVİRÜS NEDENİYLE FABRİKA KAPATILDI, 2 KÖY KARANTİNAYA ALINDI

Adıyaman'ın Besni ilçesinde, koronavirüs tespit edilen kişinin çalıştığı fabrika kapatılırken, işçilerin yaşadığı 2 köy de karantina altına alındı.

Adıyaman'da koronavirüs nedeniyle fabrika kapatıldı, 2 köy karantinaya alındı

Adıyaman'da koronavirüs nedeniyle fabrika kapatıldı, 2 köy karantinaya alındı

10:24

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DEV YAPI-İŞ TEMSİLCİSİ HASAN OĞUZ HAYATINI KAYBETTİ

DİSK Devrimci Yapı İşçileri Sendikası (Dev Yapı-İş) Temsilcisi Hasan Oğuz, kalp krizi geçirdikten sonra kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Dev Yapı-İş, Oğuz'un ölüm raporunda 'Bulaşıcı hastalık' belirtildiğini duyurdu.

Galataport'ta iş cinayeti: Dev Yapı-İş Temsilcisi Hasan Oğuz hayatını kaybetti

Galataport'ta iş cinayeti: Dev Yapı-İş Temsilcisi Hasan Oğuz hayatını kaybetti

09:34

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"AYRIMCI" İNFAZ DÜZENLEMESİDE 55 MADDE KABUL EDİLDİ

Meclis Genel Kurulu’nda görüşmeleri devam eden infaz yasa teklifinin 31 ile 55 arası maddelerini kapsayan ikinci bölümünün görüşmeleri tamamlandı. Görüşmelerde, 32, 46 ve 48’inci maddeleri hariç, diğer maddeler değişikliğe uğramadan kabul edilerek yasalaştı. HDP, CHP ve İYİ Parti’nin her bir madde için verdiği değişiklik önergeleri ise AKP-MHP oylarıyla reddedildi.

İnfaz düzenlemesinde 55 madde kabul edildi, 3 maddede değişikliğe gidildi

İnfaz düzenlemesinde 55 madde kabul edildi, 3 maddede değişikliğe gidildi

DÜN NE OLDU?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu istifa ettiğini, Cumhurbaşkanı Erdoğan ise istifayı kabul etmediğini açıkladı.

48 saatlik sokağa çıkma yasağı süresince yasağı ihlal eden 18 bin 770 kişi hakkında idari işlem yapıldı.

Son 24 saatte 35 bin 720 test yapıldı, 4 bin 789 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 97 kişi hayatını kaybetti, 481 kişi iyileşti.

Türkiye'de koronavirüsten yaşamını yitirenlerin sayısı 1198'e yükseldi

Türkiye'de koronavirüsten yaşamını yitirenlerin sayısı 1198'e yükseldi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu istifa etti, Erdoğan kabul etmedi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu istifa etti, Erdoğan kabul etmedi

GÜNCELLENDİ
Türkiye'de koronavirüs: 1296 ölüm, 61 bin 49 vaka | Öne çıkan gelişmeler (13 Nisan)
Türkiye'de koronavirüs: 1296 ölüm, 61 bin 49 vaka | Öne çıkan gelişmeler (13 Nisan)

Türkiye'de koronavirüs (Kovid-19) salgını ile ilgili gün içinde yaşanan öne çıkan gelişmeler.

Türkiye'de koronavirüsten yaşamını yitirenlerin sayısı 1296'ya yükseldi
Türkiye'de koronavirüsten yaşamını yitirenlerin sayısı 1296'ya yükseldi

Sağlık Bakanlığı verilerine göre son 24 saatte 4 bin 93 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 98 kişi hayatını kaybetti. Toplam vaka sayısı 61 bin 49'a, can kaybı 1296'ya ulaştı.

GÜNCELLENDİ
Erdoğan, hafta sonu sokağa çıkma yasağının süreceğini açıkladı
Erdoğan, hafta sonu sokağa çıkma yasağının süreceğini açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağının süreceğini duyurdu.

Korona günlerinde mülteciler: İran sınırındaki Van'da durum
Korona günlerinde mülteciler: İran sınırındaki Van'da durum

Van Barosu Göç ve İltica Komisyonu'ndan Av. Mahmut Kaçan, bölgedeki mültecilerin durumunu Evrensel'e anlattı.

Britanya'da İşçi Partisinde Keir Starmer liderliğiyle sil baştan
Britanya'da İşçi Partisinde Keir Starmer liderliğiyle sil baştan

Starmer’ın liderliğe yükselişi İşçi Partisi açısından daha sağda bir dengenin oluştuğunu gösteriyor. Erişilmek istenen, Corbyn’in asgari beklentileri bile değil hükümetin belirsiz yararcı siyasetidir.

Omega Motor’da pozitif vaka tespit edildi; üretim sürüyor
Omega Motor’da pozitif vaka tespit edildi; üretim sürüyor

İstanbul Dudullu Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan Omega Motor fabrikasında 6 işçinin koronavirüs testi pozitif çıktı. Buna rağmen fabrikada üretime devam ediliyor.

Diyarbakır Baro Başkanı Cihan Aydın: İnfaz değil af düzenlemesi
Diyarbakır Baro Başkanı Cihan Aydın: İnfaz değil af düzenlemesi

İnfaz düzenlemesinin eşitlik ilkesine aykırı olmasına tepki gösteren Diyarbakır Baro Başkanı Cihan Aydın, tasarının af düzenlemesi olduğunu ifade etti.

Hasta odalarını temizliyorlar ama koruyucu ekipmanları yok
Hasta odalarını temizliyorlar ama koruyucu ekipmanları yok

Okullarda görev yapan hizmetli personel, sağlık kuruluşlarında koruyucu ekipman olmadan çalıştırılıyor. SES Şişli Şube Eş Başkanı Fadime Kavak, "Bu insanlara derhal koruyucu ekipman verilmeli" dedi.

İmkansızı mümkün kılan bir ikon: Formula 1'in "taçsız kral"ı Moss hayatını kaybetti
İmkansızı mümkün kılan bir ikon: Formula 1'in "taçsız kral"ı Moss hayatını kaybetti

Kitaplar okunduğu dönemin izlerini taşır biraz da
Kitaplar okunduğu dönemin izlerini taşır biraz da

Beslenmenin sınıfsallığı ya da Luppo meselesi
Beslenmenin sınıfsallığı ya da Luppo meselesi

Diyarbakır'da hayat damda
Diyarbakır'da hayat damda

Ecinniler: Edebiyata bütüncül ve metin odaklı bakıyoruz
Ecinniler: Edebiyata bütüncül ve metin odaklı bakıyoruz

Korona günlerinde teoloji eleştirisi
Korona günlerinde teoloji eleştirisi

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Virüse karşı mücadele hükümete rağmen başarıya ulaşabilecek!

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