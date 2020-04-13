Türkiye'de koronavirüs: 1296 ölüm, 61 bin 49 vaka | Öne çıkan gelişmeler (13 Nisan)

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, KABİNE TOPLANTISININ ARDINDAN KONUŞUYOR
Hükümet kabinesi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığında koronavirüs gündemi ile toplandı. Toplantıda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun sunum yapması bekleniyordu. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan sona eren toplantının ardından açıklama yapıyor.
Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şunlar:
"Vatandaşlarımızın bireysel sağlık ve temizlik malzemesi temininde sıkıntı yaşamıyoruz."
"Eczanelerden alınabilecek maskeler için bugüne kadar 32 milyon vatandaşımıza Sağlık Bakanlığından mesaj gitmiştir."
"Hadımköy'de 100, Derince'de 250 yataklı yeni hastaneler kuruyoruz."
"Hafta sonu sokağa çıkma yasağ ilan edildiğinde ilk saatlerde yaşanan yoğunluğun tekrar etmemesi için gerekli önlemleri alacağız. (Soylu'nun istifası) İstifasını kabul etmeyerek, kendisinden görevini sürdürmesini istedim."
Erdoğan, önümüzdeki hafta sonu da sokağa çıkma yasağı olacağını duyurdu. İhtiyaç dahilinde yasağın önümüzdeki haftalarda da sürebileceğini açıkladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kısa çalışma ödeneğini devreye soktuklarını, işten atmaları engellediklerini öne sürdü; 4 buçuk milyon kişiye maddi destekte bulunduklarını belirtti.
Erdoğan, hafta sonu sokağa çıkma yasağının süreceğini açıkladı
17-19 Nisan tarihleri arasında 31 ilde yine sokağa çıkma yasağı uygulanacak