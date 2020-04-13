13 Nisan 2020 04:58

Özka Lastik'te işçilere "Elimizden geleni yapıp hesabı Allah’a bıraktık" mesajı

Kocaeli'de bulunan Özka Lastik'te pozitif vaka sayısı 4’e yükseldi. Sendika temsilcisi işçilere "Elimizden geleni yapıp hesabı Allah’a bıraktık" mesajı attı.

Fotoğraf: Pixabay

  • ANASAYFA
  • İŞÇİ-SENDİKA
    • Paylaş

    Adem KARA
    Kocaeli

    Kocaeli’de bulunan Özka Lastik’te pozitif vaka sayısı 4’e yükselirken bugüne kadar üretime devam etti. Fiziksel mesafenin korunmadığı gibi gerekli önlemlerin de alınmadığı söyleyen işçiler, Lastik-İş temsilcilerinin üretime ara verilmesi taleplerinin “diğer fabrikaların duruşları tamamen üretimsel” denilerek olamayacağının söylendiğini aktardı. İşçilerin ısrarları sonucu fabrika bugünden itibaren sınırlı sayıda işçiyle çalışma ve bir süre sonra duruş yapma kararı aldı. Fabrikada yaşananlara ilişkin sorularımızı yanıtlayan ve işten atılma tehlikesi nedeniyle ismini yayınlamadığımız bir Özka Lastik işçisi, sendikacılara tepki gösterdi.

    Fabrikada kaç çalışan var, koşullar nedir?

    Üç vardiyada yaklaşık 450 çalışan var. Bir de fabrikanın başka yerde depo bölümü var. Orada kaç işçi çalışıyor bilmiyorum. İşe ilk olarak 6 ay sözleşmeli alıyorlar. Sonra kadroya geçiyorsun. Sözleşmeli işçinin eline asgari ücret geçiyor. Şu an toplu sözleşme dönemindeyiz. Sendika ve patron 10 kere buluştu ama hiçbir şey konuşamadılar. Süreçten bihaberiz. En fazla maaş alan işçi ise 3 bin 500 TL alıyordur.

    Virüse karşı ne tür önlemler alındı?

    Bizdeki önlemler vaka çıkana kadar çok basit ve ufak tefek önlemlerdi. Vaka çıkmadan önce sadece sosyal mesafe vardı. İşyerinde maske takan da vardı, takmayan da vardı.

    İlk vaka ne zaman çıktı, sıkı önlemler alındı mı, üretim durdu mu?

    İlk vaka geçen çarşamba günü çıktı. Diğer lastik fabrikalarında 1 Nisan itibariyle duruş oldu ama bizde duruşun olmayacağı söyledi. Yani çalışmaya devam ettik. Önlem olarak maske takma zorunluluğu geldi. Servisleri çoğalttılar. Ve servis saatlerinin 10’ar dakika ara ile olacağını söylediler. Girişlerde ve soyunma odalarında yığılma olmasın diye.

    Önlemleri yeterli buluyor musunuz?

    Bulmuyorum. Bakın fabrikada Banbury bölümünde yaklaşık 40-50 işçi çalışıyor. Bu bölüm çok pis. İşyerinde duş almadan eve gitmek mümkün değil. Duşakabinler var. Bu bölümde çalışan işçi mutlaka duş almalıdır. İşçilerin yüzü, burnu, ağzı simsiyah oluyor. Tabii duşta temizlenmek için affedersiniz salya sümük akıttırıyor. Burada tek bir önlem yok. Bulaştı ise buradan bulaşır zaten... Duş sırası bekliyoruz. Burada sosyal mesafe ortadan kalkıyor. Öyle ki servisi kaçıran arkadaşlarımız var. Banbury bölümünde çalışan işçi örneğin 08.00-16.00 vardiyasında saat 15.55’e kadar üretim yapar. Ne ara duş alacak ne ara servise yetişecek biri bize açıklasın...

    PARA HIRSI İNSANLARI ÖLDÜREBİLİYORMUŞ ONU FARK ETTİK

    İşyerinde vaka çıktı ama üretime devam dendi, ne düşündünüz?

    Bu dönemde valla para hırsı insanları öldürebiliyormuş onu fark ettik. Fabrikada pozitif vaka çıkmadan önce arkadaşlarımız “Burada vaka çıkarsa çalışmayız” diyordu. Ama kimse korkudan ses çıkaramıyor. Patron illa üretim, illa üretim diyor. Aslında bizim stoklarımız da var diye biliyoruz. Bu neyin hırsıdır anlamadık gitti.

    İşten eve gidiyorsunuz, aileleriniz tedirgin olmuyor mu?

    Huzursuzluk fabrikada çok. Herkesin yüzü düşmüş. İşçiler mutsuz. İşyerinin sıkıntılı olduğunu biliyoruz. Evdekilere bulaştırmayayım diye, işyerinde duş alan bir işçi eve gidince 2 defa daha duş alıyor. Çocuğu var, 60 yaşında babası var. Benim babam da işçi. Önlem olarak patron onu eve göndermiş. Ama ben çalışıyorum. Evdekilere virüsü ben bulaştıracağım korkusu var. Eve gidince babam eve geldiğime seviniyor mu, üzülüyor mu bilmiyorum.

    Salgın süreci ile ilgili söylemek istediğiniz bir şey var mı?

    Bence hükümet süreci yönetemiyor. Hiçbir şeyini doğru bulmuyorum. Bir maske bile dağıtamayan bir hükümet. PTT’den e-devletten maske başvurusu yaptık, 1 ay oldu ortada maske yok. Kolonya bile alamıyoruz. Fırsatçılar kolonyayı 20 liraya satıyor.

    Çok dolu ve öfkeliyim. Pazar gecesi 24.00-08.00 vardiyasına üretime gidecek arkadaşlarımız var. Bugün sendikanın attığı mesajda iki işçide daha pozitif çıktığını öğrendim. Bu röportajı yaparken sendikadan mesaj geldi. Bir işçide daha pozitif çıkmış. Toplamda 4 işçi oldu. Ama bence geç kalındı. Durumumuz bu, gerisini siz düşünün.

    SENDİKA İLE WHATSAPP ÜZERİNDEN GÖRÜŞÜLÜYOR

    Sendikanın artan vakalara karşı bir açıklaması oldu mu?

    Evet oldu. “Allah’a emanet olun” mesajı atmış. Sendika ile WhatsApp üzerinden görüşülüyor. Yüz yüze hiç açıklama yapılmadı. Bu süreçte işyerinin WhatsApp grubuna sadece mesaj atıyorlar. Her mesajın sonu “Allah’a emanet olun” ile bitiyor. Evet hayatımız Allah’a emanet. Sonra üretime devam ediyoruz.

    Pazar gece (bu sabah) mesaiye başlayacak işçiler var. Yeni aldığım bilgiye göre depo çalışacak ama diğer taraf 1 hafta duruş olacakmış. Ücretli izin mi, ücretsiz mi bilmiyorum. Ayrıntıları henüz belli değil. Bu süreçte yıllık izin kullanmak zorunda bırakılan arkadaşlarımız var. Sendika ise WhatsApp mesajı atıp “Çalışmak istemeyen, yıllık izin kullanmak isteyenler amirine söylesin” diye harika bir sendikacılık yapıyor. İçler acısı bir durum ama sanırım sendika bizi ücretsiz izne teşvik ediyor. Bu süreçte sendikanın varlığını sorgular hale geldim.

    SENDİKA TEMSİLCİSİNDEN "ELİMİZDEN GELENİ YAPIP HESABI ALLAH’A BIRAKTIK" MESAJI

    Sendika temsilcileri, işçilerin üretim durdurulması talebine karşılık geçtiğimiz hafta işçilere şu mesajı attı: “Duruş yok bugün konuşuldu servislerin saatleri ile koğuştaki yoğunluk nasıl giderilir ona bakılacak. Ben de isterim şu zamanda herkes evinde ailesiyle olsun ama diğer fabrikaların duruşu tamamıyla üretimsel. Arkadaşımız paylaşmış adamlar insanların sağlığını düşündüğü için mi yapmış, paylaşan arkadaşımız bile düzgün okumadan sitem ediyor. Bakın size bunları anlatmanın bir faydası yok. Herkes endişede. Bize itimadı olmayan şubeyi arayabilir, genel merkezi arayabilir ama inanın dediğiniz kadar kolay değil. Sağda solda bazıları hakkımızda da boş laf yapıyor. Ben artık bunları konuşmak da istemiyorum… Elimizden geleni yapıp hesabı Allah’a bıraktık. Arkamızdan konuşanları yüzümüze de konuşmaya davet ediyorum. Hayırlı geceler Allah’a emanet olun.” Temsilcilerin pozitif vaka duyurularında ise “Birebir temas edenler varsa 184’ü arasın gerekli bilgiler verilir Allah’ım şifasını eksik etmesin” denildi.

    Temsilcilerle işçilerin iddialarına ilişkin telefonla görüştüğümüzde ise sendikanın ilk pozitif vaka çıktığı gün “aksiyon aldığını, işveren ile görüştüğünü ve 1 hafta duruş sağlandığını” savundu. Pazartesi, salı ve çarşamba günleri 25-30 kişinin dönüşümlü olarak çalışacağını ardından üretim tamamen duracağını dile getiren temsilciler, “Ücret konusunda görüşmeler devam ediyor, daha bir anlaşmaya varılmadı, kimseyi mağdur etmek istemeyiz, en iyi şekilde anlaşacağımıza inanıyorum” dedi.

    Konuyla ilgili görüşlerini almak istediğimiz Lastik-İş Kocaeli Şube İdari Sekreteri Gökhan Atalay ise telefonlarımıza çıkmadı.

    İSİG Meclisi üyesi Mustafa Güven: İşçiler haklarını kullanarak üretimi durdurmalı

    İSİG Meclisi üyesi Mustafa Güven: İşçiler haklarını kullanarak üretimi durdurmalı

    DİSK YK Üyesi Aslan: Çözüm zorunlu üretim dışında üretimin durdurulması

    DİSK YK Üyesi Aslan: Çözüm zorunlu üretim dışında üretimin durdurulması

    "Sağlığımızı patronların insafına bırakmamak için birlik olmaktan başka çaremiz yok"

    "Sağlığımızı patronların insafına bırakmamak için birlik olmaktan başka çaremiz yok"

    Tüm Köy Sen: Tarımsal üretimin devamı için üretici köylülere destek verilmeli

    Tüm Köy Sen: Tarımsal üretimin devamı için üretici köylülere destek verilmeli

    Reklam
    Reklamsız Evrensel için abone ol
    ÖNCEKİ HABER

    ‘Tarım işçilerine servis tahsis edilsin’
    SONRAKİ HABER

    Tuzla'da yapılaşmaya açılan alanla ilgili yargının iptal kararı yok sayıldı
    YAZARLAR
    Fatih POLAT
    Fatih POLAT

    Empati de sınıfsal

     İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    Virüse karşı mücadele hükümete rağmen başarıya ulaşabilecek!

     Ercüment AKDENİZ
    Ercüment AKDENİZ

    5 milyon mülteci açlıkla karşı karşıya

     Ertan EROL
    Ertan EROL

    Brezilya'da darbe?

     Mumia Abu JAMAL
    Mumia Abu JAMAL

    “Kitlesel beceriksizlik silahları”

     Mithat Fabian SÖZMEN
    Mithat Fabian SÖZMEN

    NBA’i değiştiren emek mücadelesi: 1964 All-Star boykotu

     Vedat İLBEYOĞLU
    Vedat İLBEYOĞLU

    Asıl 'batakçı' kimse ona edelim sözümüzü!

     Özer AKDEMİR
    Özer AKDEMİR

    Yarım ciğerle yaşayanlar kenti: Zonguldak

     Ayşen ŞAHİN
    Ayşen ŞAHİN

    Anılar, alıntılar: Düğünlerden Debord’a gösteri toplumu

     Mesut KARA
    Mesut KARA

    'Asi ve çocuk ruhun' kolektif başarısı

     Adnan ÖZYALÇINER
    Adnan ÖZYALÇINER

    Penceremin önünde

     Ceren SÖZERİ
    Ceren SÖZERİ

    Bir Norveç değiliz sonuçta

     Serdar M. DEĞİRMENCİOĞLU
    Serdar M. DEĞİRMENCİOĞLU

    Bir sözcükte sosyal politika

     Günseli BAYRAM
    Günseli BAYRAM

    Korona günlerinde bilim

     Metin BORAN
    Metin BORAN

    Hayatı karşılayan şiirler

     Mıgırdiç MARGOSYAN
    Mıgırdiç MARGOSYAN

    'Davetsiz misafir' meselesi (2)
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ
    Evrensel haber bülteni
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    Fabrikaya dönüş endişeyi büyütüyor
    Fabrikaya dönüş endişeyi büyütüyor

    Pozitif vaka çıktığı için üretimini durduran fabrikalar yeniden faaliyete geçiyor. Yeniden salgın riski altında çalışacak olan işçiler ve ailelerinin can güvenliği endişesi büyüyor.

    İşten atılan işçiler: Kredi kolaylığı sağlıyorlarmış, kredi çeksem neyle ödeyeceğim?
    İşten atılan işçiler: Kredi kolaylığı sağlıyorlarmış, kredi çeksem neyle ödeyeceğim?

    Kocaeli'de 31 Mart’ta işten atılan iki temizlik işçisiyle konuştuk: Ücretsiz izin işverenin işine gelir zaten. Niye bizim mağduriyetimizi giderecek düzenlemeler yapılmıyor?

    Koronavirüs, Yunan sağlık sistemi ve dayanışma
    Koronavirüs, Yunan sağlık sistemi ve dayanışma

    Başbakan Miçotakis, koronavirüsü “görünmez düşman” olarak adlandırıyor fakat son birkaç on yıl boyunca, halk sağlığının ve ücretsiz sağlık hizmetinin düşmanları gayet görünürdü: Neoliberal politikalar

    Arap coğrafyasında geçen hafta | Salgından ölmeyen açlıktan mı ölecek?
    Arap coğrafyasında geçen hafta | Salgından ölmeyen açlıktan mı ölecek?

    Arap dünyasının önemli gazetelerinden al Kuds al Arabi, “Salgından ölmeyen açlıktan mı ölecek?” sorusunu soruyor. Öte yandan salgın dönemi güç dengeleri de tartışılan konular arasında.

    MHP, Süleyman Soylu'nun istifasının kabul edilmemesinden ziyadesiyle memnun
    MHP, Süleyman Soylu'nun istifasının kabul edilmemesinden ziyadesiyle memnun

    Devlet Bahçeli, Süleyman Soylu'nun reddedilen istifa kararı için "Milliyetçi Hareket Partisi mezkur istifanın kabul edilmemesinden ziyadesiyle memnundur" dedi.

    GÜNCELLENDİ
    Süleyman Soylu kimdir? Politik hayatı ve açıklamaları
    Süleyman Soylu kimdir? Politik hayatı ve açıklamaları

    İstifası kabul edilmeyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu kimdir? Süleyman Soylu nereli? Süleyman Soylu'nun Tayyip Erdoğan hakkında söyledikleri ve son açıklamaları...

    Selma Gürkan: Rezaletin sorumluluğu tek bakanla sınırlı olamaz
    Selma Gürkan: Rezaletin sorumluluğu tek bakanla sınırlı olamaz

    EMEP Genel Başkanı Selma Gürkan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun reddedilen istifa kararı için "Rezaletin sorumluluğu tek bakanla sınırlı olamaz" dedi.

    GÜNCELLENDİ
    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu istifa etti, Erdoğan kabul etmedi
    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu istifa etti, Erdoğan kabul etmedi

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sokağa çıkma yasağı kararının iki saat kala ilan edilmesi üzerine yaşananlar sonrası istifa ettiğini duyurdu. Erdoğan istifayı reddetti.

    Diyarbakır'da hayat damda
    Diyarbakır'da hayat damda
    Ecinniler: Edebiyata bütüncül ve metin odaklı bakıyoruz
    Ecinniler: Edebiyata bütüncül ve metin odaklı bakıyoruz
    Korona günlerinde teoloji eleştirisi
    Korona günlerinde teoloji eleştirisi
    Beden eğitimi öğretmeni Pervin Avşar: Uzaktan eğitimde beden eğitimi neden olmalı?
    Beden eğitimi öğretmeni Pervin Avşar: Uzaktan eğitimde beden eğitimi neden olmalı?
    GÜNCELLENDİ
    Metin Göktepe kimdir? Metin Göktepe'nin öldürülmesine dair dava süreci nasıl işledi?
    Metin Göktepe kimdir? Metin Göktepe'nin öldürülmesine dair dava süreci nasıl işledi?
    Yeni e dergisinin nisan sayısı dijital ortamda: Kapıdaki düşman sadece bir virüs mü?
    Yeni e dergisinin nisan sayısı dijital ortamda: Kapıdaki düşman sadece bir virüs mü?
    Evrensel Ege Sayfaları
    EVRENSEL EGE

    Ege'den daha fazla haber, röportaj, mektup, analiz ve köşe yazısı...

    Ege Sayfaları için tıklayın...
    TGS'den Ulvi Tanrıverdi'ye yönelik saldırıya tepki: Barbarlık!
    TGS'den Ulvi Tanrıverdi'ye yönelik saldırıya tepki: Barbarlık!

    Türkiye Gazeteciler Sendikası, gazeteci Ulvi Tanrıverdi'ye yönelik saldırıyı kınadı, "Gazeteciye saldırı barbarlıktır" dedi.

    CHP’li Süleyman Bülbül: Devleti yönetmekte aciziyet gösteriyorlar
    CHP’li Süleyman Bülbül: Devleti yönetmekte aciziyet gösteriyorlar

    CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, İçişleri Bakanının sokağa çıkma yasağını geç saatlerde ilan etmesini eleştirerek, AKP’nin devleti yönetmekte aciziyet gösterdiğini söyledi.

    İşçi mektubu: Örgütlü mücadeleden başka yol yok
    İşçi mektubu: Örgütlü mücadeleden başka yol yok

    "Sermayenin örgütlü olarak yaptığı bu saldırıya karşı biz işçi ve emekçiler de insanca yaşayabilmek için birleşerek, sermayeye ve onların iktidarlarına karşı örgütlü bir mücadele vermeliyiz."

    Madenci çapraz ateş altında
    Madenci çapraz ateş altında

    Maden işçileri iş cinayetinde hayatını kaybetmeye devam ediyor. Cinayetin sebebi yine kâr hırsı nedeniyle alınmayan önlemler. İşçiler, “Bile bile ölüme sürüklüyorlar" diyor.

    GÜNCELLENDİ
    İzmir’de Genel-İş üyesi 3 işçinin koronavirüs testi pozitif çıktı
    İzmir’de Genel-İş üyesi 3 işçinin koronavirüs testi pozitif çıktı

    Genel-İş İzmir 7 No’lu Şube Başkanı Özgür Genç sendika üyesi 3 işçinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını söyledi: Hükümetin açıkladığı önlem paketi ile daha sert mücadeleler bizi bekliyor.

    GÜNCELLENDİ
    Uşak’ta bir tekstil işçisi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
    Uşak’ta bir tekstil işçisi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

    Uşak’ta iplik fabrikasında çalışan bir kadın işçinin koronavirüsten hayatını kaybettiği iddia edildi.