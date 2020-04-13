Özka Lastik'te işçilere "Elimizden geleni yapıp hesabı Allah’a bıraktık" mesajı

Adem KARA

Kocaeli

Kocaeli’de bulunan Özka Lastik’te pozitif vaka sayısı 4’e yükselirken bugüne kadar üretime devam etti. Fiziksel mesafenin korunmadığı gibi gerekli önlemlerin de alınmadığı söyleyen işçiler, Lastik-İş temsilcilerinin üretime ara verilmesi taleplerinin “diğer fabrikaların duruşları tamamen üretimsel” denilerek olamayacağının söylendiğini aktardı. İşçilerin ısrarları sonucu fabrika bugünden itibaren sınırlı sayıda işçiyle çalışma ve bir süre sonra duruş yapma kararı aldı. Fabrikada yaşananlara ilişkin sorularımızı yanıtlayan ve işten atılma tehlikesi nedeniyle ismini yayınlamadığımız bir Özka Lastik işçisi, sendikacılara tepki gösterdi.

Fabrikada kaç çalışan var, koşullar nedir?

Üç vardiyada yaklaşık 450 çalışan var. Bir de fabrikanın başka yerde depo bölümü var. Orada kaç işçi çalışıyor bilmiyorum. İşe ilk olarak 6 ay sözleşmeli alıyorlar. Sonra kadroya geçiyorsun. Sözleşmeli işçinin eline asgari ücret geçiyor. Şu an toplu sözleşme dönemindeyiz. Sendika ve patron 10 kere buluştu ama hiçbir şey konuşamadılar. Süreçten bihaberiz. En fazla maaş alan işçi ise 3 bin 500 TL alıyordur.

Virüse karşı ne tür önlemler alındı?

Bizdeki önlemler vaka çıkana kadar çok basit ve ufak tefek önlemlerdi. Vaka çıkmadan önce sadece sosyal mesafe vardı. İşyerinde maske takan da vardı, takmayan da vardı.

İlk vaka ne zaman çıktı, sıkı önlemler alındı mı, üretim durdu mu?

İlk vaka geçen çarşamba günü çıktı. Diğer lastik fabrikalarında 1 Nisan itibariyle duruş oldu ama bizde duruşun olmayacağı söyledi. Yani çalışmaya devam ettik. Önlem olarak maske takma zorunluluğu geldi. Servisleri çoğalttılar. Ve servis saatlerinin 10’ar dakika ara ile olacağını söylediler. Girişlerde ve soyunma odalarında yığılma olmasın diye.

Önlemleri yeterli buluyor musunuz?

Bulmuyorum. Bakın fabrikada Banbury bölümünde yaklaşık 40-50 işçi çalışıyor. Bu bölüm çok pis. İşyerinde duş almadan eve gitmek mümkün değil. Duşakabinler var. Bu bölümde çalışan işçi mutlaka duş almalıdır. İşçilerin yüzü, burnu, ağzı simsiyah oluyor. Tabii duşta temizlenmek için affedersiniz salya sümük akıttırıyor. Burada tek bir önlem yok. Bulaştı ise buradan bulaşır zaten... Duş sırası bekliyoruz. Burada sosyal mesafe ortadan kalkıyor. Öyle ki servisi kaçıran arkadaşlarımız var. Banbury bölümünde çalışan işçi örneğin 08.00-16.00 vardiyasında saat 15.55’e kadar üretim yapar. Ne ara duş alacak ne ara servise yetişecek biri bize açıklasın...

PARA HIRSI İNSANLARI ÖLDÜREBİLİYORMUŞ ONU FARK ETTİK

İşyerinde vaka çıktı ama üretime devam dendi, ne düşündünüz?

Bu dönemde valla para hırsı insanları öldürebiliyormuş onu fark ettik. Fabrikada pozitif vaka çıkmadan önce arkadaşlarımız “Burada vaka çıkarsa çalışmayız” diyordu. Ama kimse korkudan ses çıkaramıyor. Patron illa üretim, illa üretim diyor. Aslında bizim stoklarımız da var diye biliyoruz. Bu neyin hırsıdır anlamadık gitti.

İşten eve gidiyorsunuz, aileleriniz tedirgin olmuyor mu?

Huzursuzluk fabrikada çok. Herkesin yüzü düşmüş. İşçiler mutsuz. İşyerinin sıkıntılı olduğunu biliyoruz. Evdekilere bulaştırmayayım diye, işyerinde duş alan bir işçi eve gidince 2 defa daha duş alıyor. Çocuğu var, 60 yaşında babası var. Benim babam da işçi. Önlem olarak patron onu eve göndermiş. Ama ben çalışıyorum. Evdekilere virüsü ben bulaştıracağım korkusu var. Eve gidince babam eve geldiğime seviniyor mu, üzülüyor mu bilmiyorum.

Salgın süreci ile ilgili söylemek istediğiniz bir şey var mı?

Bence hükümet süreci yönetemiyor. Hiçbir şeyini doğru bulmuyorum. Bir maske bile dağıtamayan bir hükümet. PTT’den e-devletten maske başvurusu yaptık, 1 ay oldu ortada maske yok. Kolonya bile alamıyoruz. Fırsatçılar kolonyayı 20 liraya satıyor.

Çok dolu ve öfkeliyim. Pazar gecesi 24.00-08.00 vardiyasına üretime gidecek arkadaşlarımız var. Bugün sendikanın attığı mesajda iki işçide daha pozitif çıktığını öğrendim. Bu röportajı yaparken sendikadan mesaj geldi. Bir işçide daha pozitif çıkmış. Toplamda 4 işçi oldu. Ama bence geç kalındı. Durumumuz bu, gerisini siz düşünün.

SENDİKA İLE WHATSAPP ÜZERİNDEN GÖRÜŞÜLÜYOR

Sendikanın artan vakalara karşı bir açıklaması oldu mu?

Evet oldu. “Allah’a emanet olun” mesajı atmış. Sendika ile WhatsApp üzerinden görüşülüyor. Yüz yüze hiç açıklama yapılmadı. Bu süreçte işyerinin WhatsApp grubuna sadece mesaj atıyorlar. Her mesajın sonu “Allah’a emanet olun” ile bitiyor. Evet hayatımız Allah’a emanet. Sonra üretime devam ediyoruz.

Pazar gece (bu sabah) mesaiye başlayacak işçiler var. Yeni aldığım bilgiye göre depo çalışacak ama diğer taraf 1 hafta duruş olacakmış. Ücretli izin mi, ücretsiz mi bilmiyorum. Ayrıntıları henüz belli değil. Bu süreçte yıllık izin kullanmak zorunda bırakılan arkadaşlarımız var. Sendika ise WhatsApp mesajı atıp “Çalışmak istemeyen, yıllık izin kullanmak isteyenler amirine söylesin” diye harika bir sendikacılık yapıyor. İçler acısı bir durum ama sanırım sendika bizi ücretsiz izne teşvik ediyor. Bu süreçte sendikanın varlığını sorgular hale geldim.

SENDİKA TEMSİLCİSİNDEN "ELİMİZDEN GELENİ YAPIP HESABI ALLAH’A BIRAKTIK" MESAJI

Sendika temsilcileri, işçilerin üretim durdurulması talebine karşılık geçtiğimiz hafta işçilere şu mesajı attı: “Duruş yok bugün konuşuldu servislerin saatleri ile koğuştaki yoğunluk nasıl giderilir ona bakılacak. Ben de isterim şu zamanda herkes evinde ailesiyle olsun ama diğer fabrikaların duruşu tamamıyla üretimsel. Arkadaşımız paylaşmış adamlar insanların sağlığını düşündüğü için mi yapmış, paylaşan arkadaşımız bile düzgün okumadan sitem ediyor. Bakın size bunları anlatmanın bir faydası yok. Herkes endişede. Bize itimadı olmayan şubeyi arayabilir, genel merkezi arayabilir ama inanın dediğiniz kadar kolay değil. Sağda solda bazıları hakkımızda da boş laf yapıyor. Ben artık bunları konuşmak da istemiyorum… Elimizden geleni yapıp hesabı Allah’a bıraktık. Arkamızdan konuşanları yüzümüze de konuşmaya davet ediyorum. Hayırlı geceler Allah’a emanet olun.” Temsilcilerin pozitif vaka duyurularında ise “Birebir temas edenler varsa 184’ü arasın gerekli bilgiler verilir Allah’ım şifasını eksik etmesin” denildi.

Temsilcilerle işçilerin iddialarına ilişkin telefonla görüştüğümüzde ise sendikanın ilk pozitif vaka çıktığı gün “aksiyon aldığını, işveren ile görüştüğünü ve 1 hafta duruş sağlandığını” savundu. Pazartesi, salı ve çarşamba günleri 25-30 kişinin dönüşümlü olarak çalışacağını ardından üretim tamamen duracağını dile getiren temsilciler, “Ücret konusunda görüşmeler devam ediyor, daha bir anlaşmaya varılmadı, kimseyi mağdur etmek istemeyiz, en iyi şekilde anlaşacağımıza inanıyorum” dedi.

Konuyla ilgili görüşlerini almak istediğimiz Lastik-İş Kocaeli Şube İdari Sekreteri Gökhan Atalay ise telefonlarımıza çıkmadı.

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