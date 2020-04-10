"Sağlığımızı patronların insafına bırakmamak için birlik olmaktan başka çaremiz yok"

DİSK Tekstil Gaziantep Bölge Temsilcisi Mehmet Türkmen, patronlara ücretsiz izin kıyağını içeren pakete ilişkin açıklama yaptı. İşçilerle birlikte örgütlü hareket edince pek fabrikada ücretli izin aldıklarını söyleyen Türkmen, “Sağlığımızı, kâr hırsı uğruna tehlikeye atan patronların insafına bırakmamak için, birlik olmaktan; sendikalı olmaktan başka çaremiz yok” dedi.

PATRONLARIN KÂRI DAHA MI ÖNLEMLİ?

Şu ana kadar emekçiler için alınan önlemlerin yetersiz olduğunu belirten Türkmen, yetkililerin herkese evde kalma çağrısı yaptığını fakat aynı yetkililerin, ülkedeki milyonlarca işçiyi toplu şekilde servislere binmeye ve üretim yapmaya zorlamaya devam ettiğini dile getirdi. Erdoğan’ın ‘Ne olursa olsun çarklar dönmeye devam edecek’ sözlerini hatırlatan Türkmen, “Bu çarklar kimin için dönecek? Patronların kâr etmeye devam etmesi, işçilerin ve toplumun sağlığından daha mı önemlidir?” diye sordu.

İŞÇİYE VERİLEN BİR KURUŞ YOK

Patronlara ücretsiz izin kıyağını içeren son pakete de değinen Türkmen, ücretsiz izne gönderilmenin, işçiler için işten atılmaktan daha kötü olduğuna vurgu yaparak, “İşçiyi ücretsiz izne göndermek, patronlar için daha avantajlı ve maliyetsiz bir durum. Patron işçiyi işten atarken en azından kıdem tazminatını, ihbar tazminatını vermek zorunda ama ücretsiz izinle birlikte istediği gibi işçiyi gönderebilecek” sözlerini kullandı.

Ücretsiz izinde alınacak ücretin, kısa çalışma ödeneğinde alınacak ücretten, ortalama yarı yarıya az olduğunu aktaran Türkmen, “İşçilere ücretsiz izinde ve kısa çalışma ödeneğinde ödenecek ücret, işsizlik fonundan karşılanıyor. İşçi ileride işsiz kaldığında, işsizlik maaşı hak ettiğinde, hak ettiği bu maaştan kesilmek üzere veriliyor. O yüzden aslında işçilere verilen tek bir kuruş yok” diye konuştu.

ÖRGÜTLÜ HAREKET EDİNCE NELER BAŞARABİLECEĞİMİZİ GÖRDÜK

Zorunlu temel ürünlerin üretildiği alanlar dışındaki bütün iş yerlerinin geçici bir süreliğine kapatılması gerektiğini söyleyen Türkmen, işçilere de “Sağlığınız ve hayatınız tehlike altındaysa, demokratik hakkınız olan çalışmama hakkınızı kullanın” çağrısı yaptı.

Salgının yayılmasıyla birlikte, onlarca fabrikada işçilerin sağlığı ile ilgili önlemler alınmasını sağladıklarını dile getiren Türkmen, “Pek çok fabrikanın üretime ara vererek işçileri ücretli izne göndermesini sağladık. Üyemizin bile olmadığı fabrikalarda haksız yere işten atılan işçilerin tekrar işe alınmasını sağladık. Bütün bunlar, örgütlü hareket ettiğimizde neleri başarabileceğimizi görmemiz açısından önemlidir. Patronların kârı, işçilerin sağlığından daha önemli değildir. Sağlığımızı, kâr hırsı uğruna tehlikeye atan patronların insafına bırakmamak için, birlik olmaktan; sendikalı olmaktan başka çaremiz yok” dedi. (Antep/EVRENSEL)

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