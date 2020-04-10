Tüm Köy Sen: Tarımsal üretimin devamı için üretici köylülere destek verilmeli

Tüm Üretici Köylüler Sendikası (Tüm Köy Sen) koronavirüs salgını karşısında üretici köylünün hükümetten destek talebini bir kez daha yineledi. Tüm Köy Sen tarafından yapılan açıklamada, “Cumhurbaşkanı ve hükümet temsilcilerinin her konuşmasından şirketlere, patronlara bir kolaylık çıkarken üretici köylü ve tarımsal üretimin devamı için henüz gerçek anlamda bir destek açıklaması yapılmadı” denildi.

Gübreye yüzde 30’u bulan zamlar, artan yem fiyatları, et ve sütte düşük fiyat baskısı karşısında üretici köylü çaresiz kaldı. Kredi kooperatifleri ve bankalara olan çiftçi borçlarına ilişkin ise hükümetten bir açıklama gelmedi.

ÜRETİCİ KÖYLÜLERİN TALEPLERİ

“Halkın marketlere ve pazar yerlerine koştuğunda aradığı ürünü bulabilmesi için üretim olması gerekir. Üretimin olabilmesi içinde tarıma ilişkin desteklerin artırılması ve koruyucu önlemlerin alınması gerekmektedir” ifadelerini kullanan Tüm Köy Sen, taleplerini şöyle tekrarladı:

Sosyal güvenceden en yoksun kesimlerin başında gelen üretici köylüler ve mevsimlik tarım işçileri başta olmak üzere ayrımsız herkese ücretsiz sağlık hizmeti verilmesi gerekmektedir.

Tarımsal üretimin akamete uğramasının önüne geçmek üzere tarım destekleri kapsamı genişletilmeli ve artırılmalıdır.

Köylünün kullandığı mazottan ÖTV ve KDV kaldırılmalıdır.

İlaç ve gübre başta olmak üzere tüm girdilerde KDV kaldırılmalıdır.

Yem fiyatları düşürülmeli, faizsiz yem kredisi verilmeli ve köylünün elinde kalan süt (süt tozu ve peynir yapmak üzere) devlet tarafından alınmalıdır.

Çiftçi borçları (özel yada devlet, kredi kooperatifi fark etmez) faizsiz ertelenmelidir.

Tarım üretiminde kullanılan elektrik ve tarımsal sulama borçları faizsiz olarak ertelenmelidir. Hükümet verdiği tarım desteklerine, bloke vs adlar altında şirketlerin el koymaya dönük uygulamalarını engellemelidir. Başta DEDAŞ olmak üzere sulamada kullanılan elektrik borcuna karşılık el koydukları tarım desteklerini köylüye iade etmelidir.

Tarım arazilerinin tarım dışı kullanımı engellenmeli başta madencilik olmak üzere şirketlerin tarım alanları, meralar, su kaynakları başta olmak üzere tarıma olumsuz etkileri olacak tüm uygulamalar durdurulmalı ve engellenmelidir.

Tarım işçilerinin seyahatinin (çalışmak üzere başka bölgelere gidişinin) önündeki engeller aile ve çocuklarını kapsayacak şekilde genişletilmeli ve sadece şehir girişlerinde değil gerçek anlamda önleyici ve koruyucu sağlık hizmeti uygulaması kapsamında düzenli, ücretsiz sağlık hizmeti verilmelidir. (EKONOMİ SERVİSİ)

Koronavirüs krizi kıtlık krizine dönüşmesin

Fındıklı Çay Üreticileri İnisiyatifi: Üretici virüse karşı kaderine terk edilmesin

CHP’li Sındır: Gıda sıkıntısı yaşanmaması için üretici toprakla buluşturulmalı