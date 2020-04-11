11 Nisan 2020 14:23

DİSK YK Üyesi Aslan: Çözüm zorunlu üretim dışında üretimin durdurulması

DİSK Yönetim Kurulu Üyesi ve Gıda-İş Genel Başkanı Seyit Aslan yazılı açıklama yaparak salgının önlemebilmesi için zorunlu alanlar dşındaki tüm iş kollarında üretimin durdurulmasını istedi.

Gıda-İş Genel Başkanı Seyit Aslan | Fotoğraf: Evrensel

  • ANASAYFA
  • İŞÇİ-SENDİKA
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    DİSK Yönetim Kurulu Üyesi ve Gıda-İş Genel Başkanı Seyit Aslan yaptığı yazılı açıklamada, sokağa çıkma yasağının çözüm olmadığını belirterek, “Çözüm, zorunlu çalışacak işletmeler dışında tüm işyerlerinde üretimin durması, işçilerin hiçbir gelir kaybına uğramadan ücretli izinli sayılmasıdır” dedi.

    ‘EVDE KAL ÇAĞRISI KARŞILIKSIZ’

    Koronavirüs salgınında enfekte olanların sayısı giderek arttı. Fabrikalarda üretim ise sürüyor. Bu koşullarda salgının en başında alınması gereken önlemlerin alınmadığını kaydeden  DİSK Yönetim Kurulu Üyesi ve Gıda-İş Genel Başkanı Seyit Aslan, “Önlemler sürece yayılarak hastalığa davetiye çıkarılıyor. Fabrikalar çalışsın, üretim durmasın, ekonomik dengeler bozulmasın anlayışı işçilerin hayatını hiçe sayıyor. Evde kal çağrılarının bir karşılığı yok” dedi.

    ‘KORONAVİRÜSE DAVETİYE ÇIKARILDI’

    İşçilere koruyucu ekipman verilmediği, Bilim Kurulu kararlarının dinlenmediğini kaydeden Aslan şöyle devam etti: “Sağlık örgütleri sürece dahil edilmiyor; sendikaların, emek ve meslek örgütlerinin fikri alınmıyor. Deyim yerindeyse adeta toplum olarak felakete sürükleniyoruz. İçişleri Bakanlığı’nın dün sokağa çıkma yasağının başlamasına iki saat kala yayınladığı genelge ile 30 büyükşehir ve Zonguldak ilini kapsayan yasak, halkın temel ihtiyaçlarını karşılamak üzere ekmek fırınlarına, marketlere ve alışveriş işletmelerinin önüne akın etmesine sebebiyet verilerek koronavirüsün yayılmasına davetiye çıkarılmıştır.”

    ‘YASAK ÇÖZÜM DEĞİL’

    Sokağa çıkma yasağını doğru bulmadıklarını belirten Aslan, dün gece yaşananları hatırlatarak bu durumun salgını artıracağını kaydetti. Çözümün sokağa çıkma yasağında olmadığını ifade eden Aslan şöyle konuştu: “Daha fazla önlem alınmalı, daha yaygın test uygulanmalı. Çözüm, zorunlu çalışacak işletmeler dışında tüm işyerlerinde üretimin durması, işçilerin hiçbir gelir kaybına uğramadan ücretli izinli sayılmasıdır. Zorunlu çalışılan işyerlerinde ise hijyen, koruyucu ekipman araçlarının tam sağlanması, çalışma koşullarının düzeltilmesi ve çalışma saatlerinin düşürülmesi gereklidir. Zorunlu çalışan işyerlerinde makine başında, serviste, yemekhanede en az iki metre sosyal mesafe korunmalıdır. İş işten geçmeden, sokağa çıkma yasağı kararı değil, acil ve gerçek önlemler alınmalıdır.” (İstanbul/EVRENSEL)

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