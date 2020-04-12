CHP'li Bulut: 3 eczacı koronavirüsten yaşamını yitirdi, eczanelere ekipman sağlanmalı

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, kesintisiz sağlık ve ilaç hizmeti sunan eczanelerin, halkın ilk müracaat ettiği sağlık kuruluşları olduğunu belirterek, bulaş riskinin de en fazla olduğu yerlerden birisi olduğunu kaydetti.

Koronavirüs nedeniyle 20 eczacı ve 17 eczane çalışanının enfekte olduğunu, 2’si İstanbul’da 1’i Denizli’de 3 eczacının hayatını kaybettiğini paylaşan Bulut, “Eczacılara önlük, tulum, siperlik, gözlük gibi koruyucu malzemeleri dağıtmak ve eczanelerin dezenfekte edilmesi konusunda Sağlık Bakanlığı hassasiyet göstermelidir” dedi.

Eczanelerin salgının yayılmasında önemli bir nokta haline geldiğini kaydeden Bulut, “Bu çok hızlı seyreden ve çok hızlı bulaşan bir virüs. Eczanelerin kendi imkanlarıyla aldığı bireysel tedbirler maalesef işe yaramadı. Burada en büyük görev Sağlık Bakanlığına düşüyor” ifadelerini kullandı. (Adana/EVRENSEL)

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