Eczacılar koronavirüs riskine karşı uyarıyor: Mecbur değilseniz gelmeyin

Koronavirüs salgını açısından en riskli alanlardan biri eczaneler. Ücretsiz maske dağıtımının ilanından sonra çok sayıda yurttaş eczanelere akın etti ve salgının risk boyutu daha da yükseldi. Eczacılar, zorunlu olmadıkça eczanelere gidilmemesi ve maske için bakanlıktan SMS ile gönderilecek kodun beklenmesi konusunda uyardı.

Cumhuriyet'ten Sibel Bahçetepe'ye konuşan İstanbul Eczacı Odası Başkanı Zafer Cenap Sarıalioğlu, İstanbul’da 9 eczacı ve eczacının yanında çalışan 15- 16 kişinin koronavirüse yakalandığını belirtti. Sarıalioğlu, “Vatandaştan şunu istiyoruz. Size ‘Sağlık Bakanlığı’ndan maskenizi gidin alın mesajı gelmediği sürece’ lütfen eczaneye gitmeyin. Bu hayatınızı da riske atacak bir yoğunluğa sebep olacaktır” diye konuştu.

Eczanelerin, hastanelerin ardından en riskli ikinci yer olduğunu söyledi. Sarıalioğlu, “Mecbur kalmadıkça eczaneye gelmeyin” dedi.

Eczane içlerinde sosyal mesafe için çizgilerinin çekildiğini ve buna uyulması gerektiğini kaydeden Sarıalioğlu, “Önlemlerimizi ilk günden beri almamıza karşın 20 eczanemiz bu durumdan etkilendi. Oda olarak geçen günlerce eczacılara ve çalışanlara tulum, siperlik alarak dağıttık. Ama bütçe olarak bunu sürdürmemiz mümkün değil. Sağlık Bakanlığı’ndan talepte bulunduk” değerlendirmesini yaptı. (HABER MERKEZİ)

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