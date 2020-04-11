İsmail Durmuş adlı 38 yaşındaki eczacı Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
İstanbul Sancaktepe'de Canan Eczanesinde görevli olan İsmail Durmuş adlı eczacı, koronavirüs dolayısıyla hayatını kaybetti.
İstanbul Eczacı Odasının web sitesinden alınmıştır
İstanbul Eczacı Odası, İsmail Durmuş isimli eczacının koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdiğini açıkladı.
İstanbul Eczacı Odasının web sitesinden yapılan açıklamada, Sancaktepe’de Canan Eczanesinde görevli olan 38 yaşındaki İsmail Durmuş adlı eczacının Kovid-19 sebebiyle hayatını kaybettiği belirtildi.
Odanın açıklamasında, “Genç meslektaşımız Ecz. İsmail Durmuş'u Covid-19 nedeniyle kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Meslektaşımıza Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve tüm eczacılık camiasına başsağlığı dileriz” ifadeleri kullanıldı. (HABER MERKEZİ)
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