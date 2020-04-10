İstanbul'da 20 eczanede Kovid-19 tespit edildi

İdris SAYILGAN

Türkiye'de koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yaşanan can kaybı 908'e ulaşırken, vaka sayısı ise 42 bini aştı. Salgına karşı tedbirlerin yetersizliği nedeniyle bilanço her geçen gün daha da ağırlaşırken, en büyük risk grubunu oluşturan sağlık meslek çalışanları arasında salgına yakalananların sayısı da artıyor. En fazla vaka ve ölümün gerçekleştiği kent olan İstanbul'da, birçok eczanede koronavirüs tespit edildi.

20 ECZANEDE POZİTİF VAKA

Konuya ilişkin görüştüğümüz İstanbul Eczacılar Odası Başkanı Cenap Sarıalioğlu, kentte bulunan 20 civarında eczanede virüs tespit edildiği bilgisini paylaştı. Salgına yakalananlar arasında hem eczacıların hem de çalışanların olduğunu belirten Sarıalioğlu, bir eczacının da entübe olduğu, hastanede tedavisinin devam ettiğini söyledi.

VAKA GÖRÜLEN ECZANELER ÇALIŞIYOR

Testleri pozitif çıkan diğer eczacı ve çalışanların da evlerinde karantinaya alındığını aktaran Sarıalioğlu, vakaların tespit edildiği eczanelerin ise, çalışmaya devam ettiğini belirtti. Ellerindeki verileri sürekli İl Sağlık Müdürlüğü ile paylaştıklarını ifade eden Sarıalioğlu, vakaların tespit edildiği eczanelerin çalışmaya devam etmelerinin nedenine ilişkin ise, "Eğer elemanda bir sorun söz konusuysa o karantinaya alınıyor, eczacıda bir sıkıntı yoksa eczaneler çalışmaya devam ediyor. Eğer eczacıda bir sorun varsa o zaman ya mesul müdür ya da yardımcı eczacıyla çalışma devam ediyor. Eğer her ikisi de yoksa eczanenin kapanması gerekiyor" dedi.

BİREYSEL ÖNLEMLER İŞE YARAMADI

Hükümetin aldığı önlemlerin yetersiz olduğuna dikkati çeken Sarıalioğlu, eczacılar olarak bireysel önlemler aldıklarını, ancak mevcut tablo karşısında bireysel önlemlerin işe yaramadığının ortaya çıktığını vurguladı. Eczacılar ve çalışanlar için koruyucu kıyafet tedarik etmeye çalıştıklarını söyleyen Sarıalioğlu, "Eczacılarımızın bireysel aldıkları önlemlerin yeterli olmadığı ortaya çıkmış durumda. Salgın arttıkça eczacılarımız da bundan nasibini alıyor. Önlemlerimiz çok yeterli olmuyor maalesef" diye konuştu.

HASTANEDEN ÇIKAN SOLUĞU ECZANEDE ALIYOR

Hastaneden çıkan her hastanın ilacını almak için mutlaka eczaneye uğradığına değinen Sarıalioğlu, "Ama biz burada mesleğimiz gereği o hizmeti vermek zorunda olduğumuz için, hastalara eczanelerimize gelmeyin deme şansına sahip değiliz. Hastalar gelecekler, ilaçlarını alacaklar. Biz de kendimizi elimizden geldiğince koruyacağız. Başka çaresi yok. Önemli bir risk grubu olduğumuz için de, Kovid-19'a yakalanan meslektaşlarımız ve çalışanlarımız olduğu gibi olmaya da devam edecek. Buna karşı teması olabildiğince azaltacak, süreyi kısaltacak tedbirler almaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Sarıalioğlu, olağanüstü bir süreçten geçildiğine işaret ederek, tüm olumsuzluklara rağmen ilaç vermeye devam edeceklerini belirtti. (İstanbul/MA)

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