İstanbul’da ücretsiz maskeler eczaneler tarafından dağıtılacak

İstanbul Eczacı Odası, Sağlık Bakanlığı ile Türk Eczacıları Birliği'nin yaptığı görüşme sonucu maske dağıtımının en hızlı ve güvenli şekilde eczaneler üzerinden yapılmasına karar verildi.

İstanbul Eczacı Odası'ndan yapılan yazılı açıklamada şunlar ifade edildi: "Sağlık Bakanlığının temin edeceği maskeler İstanbul Ecza Koop, Selçuk Ecza ve Allianz Healthcare depolarına ulaştırılacak ve eczanelerimize dağıtımı yapılacaktır. Eczanelerimizin sadece bir depo üzerinden 500 adet (10 kutu) maske talebinde bulunması gerekmektedir. Talepler Bakanlık tarafından takip edileceği için tek bir depo üzerinden talepte bulunulması önemlidir. 20-65 yaş arasındaki vatandaşlarımıza '10 gün için kişi başına 5 adet maske' verilecektir.

Vatandaşlarımız, Sağlık Bakanlığı tarafından cep telefonlarına gönderilecek mesajdaki kodu eczanelerimize bildirerek maske alabilecektir. Eczacılarımız, bu kodu TİTCK tarafından İTS veya Reçetem Sisteminde açılacak yeni bir butona girecektir. TİTCK tarafından hangi sistemin kullanılacağı belirlendikten sonra sizlerle ayrıca paylaşılacaktır.

Uygulama eczanelere maskelerin ulaşmasının ardından başlayacaktır.

Bulaş riskini azaltmak amacıyla maske takmanın zorunlu olduğu bugünlerde denetimsiz üretilmiş, sağlıksız maskelere mahkum edilen halkımıza 5236 eczanemiz ile ulaşılabilir ve güvenli maske temin etmek, salgınla mücadelenin başarıya ulaşmasında ve halk sağlığının korunmasında son derece önemli bir sağlık hizmetidir. Tüm meslektaşlarımızın bu bilinç ve hassasiyetle mesleki yeminimizin gereğini yerine getireceğinden kuşkumuz yoktur." (HABER MERKEZİ)

Türkiye'de koronavirüs: 38 bin 326 vaka, 812 ölüm | Öne çıkan gelişmeler (9 Nisan)