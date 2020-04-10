Ergin ÇAĞLAR

Cumhurbaşkanlığı'nın Karaduvar'ı “Özel Endüstri Bölgesi” ilan etmesiyle polipropilen plastik fabrikası projesinin hayata geçireceğini ifade eden MERÇED Başkanı Sebahat Aslan, “Verilen karar virüsü fırsata çevirmektir” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 28 Mart'ta Resmi Gazete'de yayımlanan kanunla, "TOROS Tarım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Mersin Özel Endüstri Bölgesi" ilan edilmesine dair karar verildi. Verilen kararla Mersin'in Akdeniz İlçesine bağlı Karaduvar Mahallesi'nde kurulmak istenen polipropilen (plastik) fabrikası projesi hayata geçirilecek. Mahalle çevresinde halen çalışmakta olan Kromsan, Sodasan, petrol dolum tesisleri ve Akgübre gibi sanayi tesislerinin ardından plastik fabrikası kararı hem mahallelinin hem de kentte birçok çevrecinin tepkisine neden oldu.

KARAR YASAL DEĞİL

Mersin Çevre ve Doğa Derneği(MER ÇED) Başkanı Sebahat Aslan, Karaduvar'ın Özel Endüstri Bölgesi ilan edilmesine tepki göstererek, “Bölgenin bir bölümü yol, bir bölümü sanayi kısmını, bir kısmı da serbest bölge olarak planlanırken polipropilen fabrikası bu çevre düzenlemesinde yer verilmemişti. Bu kararla proje imarsız bir şekilde hayata geçirilmek isteniyor. Alelacele endüstri bölgesi ilan edilmesi yasal değildir. Bu kararla kamu yararı düşünülmüyor, şehircilik planları düşünülmüyor. Her şeyden önce halkın sağlığı dahi düşünülmedi. Verilen karar virüsü fırsata çevirmektir. Salgınla beraber rant elde edilmeye çalışılıyor. Bunun başka anlamı yoktur. Bizler ÇED iptal davası açacağız. Bu davaya Mersin Barosu ve Büyükşehir Belediyesi de müdahil olacaktır. Bu sürecin takipçisi olacağız" dedi.

HALKIN İRADESİ YOK SAYILDI

Karara tepki gösteren Karaduvar Çevre Platformu Sözcüsü Yusuf Uygur da “Bu kararla birlikte Akdeniz bölgesinde yaşayan tüm halklar hak gasbına uğrayıp, iradesi yok sayılmıştır. Özel Endüstri Bölgesi ilanıyla plastik ve türevi fabrikaların açılacağı aşikârdır. Karaduvar sınırları içerisinde yapılması planlanan plastik üretim fabrikasının Karaduvar tarım ve balıkçılığı bitireceğini, kanser vakalarının artacağını deklare ediyoruz. Bu bir katliamdır. Siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşları şüphesiz bu konuda bizim yanımızdadırlar. Nabzını tuttuğumuz Akdeniz halkı bu tesise ve Özel Endüstri Bölgesine karşıdır” dedi. (Mersin/MA)