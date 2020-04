Öğretmenlerin polis kontrol noktalarında görevlendirilmesine Eğitim Sen'den tepki

Kocaeli’de birçok İlçe Sağlık Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine gönderdiği yazı ile öğretmenlerin polis kontrol noktalarında görevlendirilmelerini istedi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Eğitim Sen Kocaeli Şube Yürütme Kurulu, "Öğretmenlerin istekleri dışında ve mesleklerine, uzmanlık alanlarına uygun olmayan işlerde görevlendirilmeleri hukuka aykırı ve keyfidir. Ayrıca salgının daha fazla yayılma riskini de arttırmaktadır" dedi.

Eğitim Sen Kocaeli Şube Yürütme Kurulu olarak öğretmenlerin sağlıkları açısından sorun oluşturabilecek her türlü girişimden kaçınılması gerektiğinin belirtildiği açıklamada, "Kocaeli'de başta Kartepe ilçesi olmak üzere birçok İlçe Sağlık Müdürlüğünün geçtiğimiz günlerde İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine gönderilen yazı ile salgınla mücadelede, polis kontrol noktalarında ateş ölçme vb. işlemler için öğretmen görevlendirilmeleri talep edilmiştir. Son 2 gündür İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri çok sayıda öğretmen arkadaşımıza ateş ölçme vb. işlemler için görevlendirme yazıları göndermeye başlamışlardır. Salgınla mücadelede sağlık emekçisi arkadaşlarımızın dahi yeterli koruyucu ekipman eksikliğini sürekli gündeme getirdiği ve özveriyle verdikleri mücadelede yetersiz koşullardan dolayı enfekte oldukları bu günlerde; öğretmen arkadaşlarımıza yapılan görevlendirmelerin salgınla mücadele bir yana mevcut durumda daha fazla tehlike barındırdığı ortadadır. Üstelik öğretmen arkadaşlarımızın herhangi bir sağlık eğitim formasyonu yoktur. Eğitim emekçilerinin yasalar ile sınırları çizilen görevleri yani eğitim ve öğretim görevleri doğrultusunda formasyonları olduğunu belirtmeye bile gerek yoktur. Aynı durumun rutin kontrol görevleri dışında sağlık alanına giren işlerde görevlendirilen ve bu yüzden büyük risk altında bulunan emniyet görevlileri için de geçerli olduğu unutulmamalıdır" denildi.

“HUKUKA AYKIRI VE KEYFİ”

Öğretmenlerin istekleri dışında ve mesleklerine, uzmanlık alanlarına uygun olmayan işlerde görevlendirilmelerinin hukuka aykırı ve keyfi olduğu ifade edilen açıklamada, "Bu durum salgının daha fazla yayılması riskini yükseltmektedir. Kocaeli İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararları ve bu kararlar doğrultusunda hareket eden İlçe Sağlık ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinin öğretmenlerin görevlendirilmeleri konusundaki ısrarını salgınla mücadele kapsamında değerlendiremiyoruz ve dahası, bu kararın açıkça hukuka aykırı bir karar olduğunu kendilerine hatırlatıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Eğitim emekçilerine sonucu belirsiz olmaktan da öte büyük riskler barındıran görevlendirmeler yapmak yerine sağlık alanındaki yetersizlikleri bir an önce gidermek için çaba göstermesi gerektiğinin altının çizildiği açıklamada, "Öğretmenlerin sağlıkları açısından sorun oluşturabilecek her tür girişimden kaçınılmalıdır. Halk sağlığını bütünsel bir yaklaşımla ele alan önlemlerin bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğini ve yapılacak tüm görevlendirmelerin uzmanlık temelli yapılması gerektiğini ısrarla vurguluyoruz. Ayrıca Kocaeli İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nu ve bu karar doğrultusunda hareket eden İlçe Sağlık ve Milli Eğitim Müdürlüklerini bu uygulamayı bir an önce durdurmaya; halk sağlığını, halkın her kesiminin sağlığını ve güvenliğini önceleyen bir yaklaşımla korumak ve salgını durdurmak üzere gerçekçi, etkili, faydalı kararlar almaya davet ediyoruz" denildi. (Kocaeli/EVRENSEL)