21 Mart 2020 16:36
Son Güncellenme Tarihi: 22 Mart 2020 00:08

4 ülkede daha koronavirüs nedeniyle ilk ölümler yaşandı

Finlandiya, Kongo ve Bosna Hersek ve Şili'de koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ilk ölümler gerçekleşti.

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İngiltere'de koronavirüs (Kovid-19) salgını yüzünden boş caddede koruyucu giysi ve maske ile dolaşan bir erkek.

Fotoğraf: İlyas Tayfun Salcı/AA

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    Koronavirüs (Kovid-19) salgını tüm dünyaya yayılmaya devam ederken farklı ülkelerden ölüm haberleri gelmeye devam ediyor. Ölümlerin yaşandığı ülkelere Finlandiya, Kongo, Bosna Hersek ve Şili de katıldı.

    Finlandiya’da koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti. Finlandiya Ulusal Sağlık ve Refah Enstitüsü (THL), ülkede koronavirüs nedeniyle bir kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. THL’den yapılan açıklamada, hasta mahremiyetini korumak adına kimliği, cinsiyeti ya da yaşına dair bir açıklama yapılmayacağını belirtilirken, bu vaka ülkede koronavirüs kaynaklı ilk ölüm olarak kayıtlara geçti.

    Finlandiya’da koronavirüs tespit edilenlerin sayısı 521 olarak açıklandı.

    KONGO DEMOKRATİK CUMHURİYETİ'NDE İLK ÖLÜM

    Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ilk ölümün gerçekleştiği bildirildi.

    KDC Sağlık Bakanı Eteni Longondo, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, başkent Kinyasa'da Kovid-19 kaynaklı ilk ölümün gerçekleştiğini açıkladı.

    Ülkede 5 yeni koronavirüs vakasının daha tespit edildiğini belirten Longondo, hastalığın yayılmasını önlemek için alınan tedbirlerin sıkılaştırıldığını kaydetti.

    Bakan Longondo, bu kapsamda kara sınırlarının, bar, restoran ve ibadet mekanlarının kapatıldığını, uluslararası uçak seferlerinin durdurulduğunu, üniversite ve okulların tatil edildiğini aktardı.

    BOSNA HERSEK'TE KOVİD-19 NEDENİYLE İLK ÖLÜM GERÇEKLEŞTİ

    Balkan ülkesi Bosna Hersek'te de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ilk ölüm vakası gerçekleşti.

    Una-Sana Kantonu Sağlık Bakanı Nermina Cemalovic, AA muhabirine yaptığı açıklamada, nefes darlığı şikayetiyle kanton hastanesine başvuran ve hemen tedavisine başlanan yaşlı bir kadının bu sabah hayatını kaybettiğini ifade etti.

    Cemalovic, vefat eden kadının yanı sıra aynı hastanede tedavi altına alınan başka bir kadın hastanın Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıktığını söyledi.

    Bosna Hersek'teki vaka sayısı 93'e çıkarken, yaşlı kadının ölümü ilk can kaybı olarak kayıtlara geçti.

    Bu arada, Bosna Hersek'teki iki entiteden biri olan ve en fazla Kovid-19 vakasının görüldüğü Sırp Cumhuriyeti'nde (RS) 20.00-05.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı getirildi. Ayrıca 65 yaş üstündekilerin gün içinde de dışarı çıkması yasaklandı.

    Aynı uygulamanın, ülkenin diğer entitesi Bosna Hersek Federasyonu'nda (FBİH) da başlatılması teklif edildi.

    ŞİLİ'DE İLK ÖLÜM GERÇEKLEŞTİ

    Güney Amerika ülkesi Şili'de de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti.

    Şili Sağlık Bakanı Jaime Manalich, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Kovid-19 sebebiyle 83 yaşındaki bir kadının öldüğünü duyurdu.

    Manalich, bunun virüs nedeniyle ülkedeki ilk ölüm olduğunu belirtti.

    Nüfusu 18 milyonu aşan Şili'de, şimdiye kadar 537 vaka görüldü. (DIŞ HABERLER)

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