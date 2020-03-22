Nuray ÖZTÜRK

İzmir

CMS Jant Pınarbaşı fabrikasında çalışan bir işçi koronavirüs (Kovid-19) şüphesiyle 5 gün önce Dokuz Eylül Üniversite Hastanesine başvurdu. İşçinin test sonuçlarının pozitif çıktığı belirtilirken fabrika ani iş durdurma kararı aldı. Diğer işçiler ise hiçbir önlem alınmadan evlerine gönderildi. Koronavirüs pozitif çıktığı iddialarına yanıt veren Türk Metal Sendikası İzmir Şube Başkanı Mürsel Öcal, “Pozitif çıktığından haberim yok. İşçiye grip teşhisi kondu” dedi.

Pınarbaşı havzası, Gaziemir Serbest Bölge, Çiğli Organize Sanayi Bölgesi’nde fabrikaları bulunan toplam 4 bin 500 işçinin çalıştığı CMS Jant, çalışan bir işçide koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı iddiası nedeniyle iş durdurma kararı aldı. İşçilere gönderilen ilk mesajda öncelikle Pınarbaşı fabrikasında uygulanmak üzere peyder pey duruşların uygulanacağı söylenirken, iddia sonrası ani bir kararla Pınarbaşı tesisinde iş durdurma kararı öne çekildi. Bugünden itibaren fabrikada belirsiz bir süre çalışmaya ara verildi. İşçilere iznin ücretli ya da ücretsiz olduğuna ilişkin bir bilgi verilmedi.

07-00-15.00 vardiyasındaki işçiler, kendilerine bir işçinin testinin pozitif çıktığı söylenerek evlerine gönderildiğini ifade etti. 15.00-23.00 vardiyası ise içeri alınmadı. Konuyla ilgili fabrika yetkililerine ulaşılamazken, telefonlarımıza cevap veren kişi, iş durdurma kararını doğrulayarak, “Fabrikada yetkili yok, bize de tam açıklama yapmadılar” diyerek bilgi vermekten kaçındı. Öte yandan diğer fabrikalarda da iş durdurma uygulanacağı öğrenildi.

5 GÜN BOYUNCA BEKLENDİ

Türk Metal Sendikasının örgütlü olduğu fabrikada işçilerden edindiğimiz bilgiye göre, Pınarbaşı fabrikası ambalaj bölümünde çalışan bir işçi, 5 gün önce koronovirüs şüphesiyle Dokuz Eylül Üniversite Hastanesinde karantinaya alındı. İşçiye yapılan Kovid-19 testinin sonuçları ise bugün çıktı. İddiaya göre test sonucunun pozitif çıkması üzerine pazartesi uygulanacak duruş kararı öne çekilerek fabrikada çalışma durduruldu. Yaklaşık 1000 işçinin çalıştığı fabrikada koronovirüs vakası görülmesine rağmen hiçbir karantina işlemi uygulanmadı. 07.00-15.00 vardiyası servislerle eve gönderilirken, ambalaj, ambar gibi bölümlerde çalışan az sayıda işçiyi de taksiyle evlerine gönderme kararı alındı. Testi pozitif çıkan işçinin çalıştığı ambalaj bölümündeki 7 işçi de dahil tüm işçilere “evde izolasyon uygulayın” önerisi yapıldı.

“EVDE İZOLASYON” DEYİP EVE GÖNDERDİLER

Konuştuğumuz işçiler ise, testi pozitif çıktığı belirtilen işçinin hastaneye başvurana kadar işe gelmeye devam ettiğini, dolayısıyla virüsün yayılmış olabileceğini belirterek, kendilerine hiçbir test yapılmadan evlerine gönderilmelerinin kabul edilemez olduğunu söyledi. “Yemekhanede, sosyal alanlarda koronovirüs tedbirleri kapsamında önlem aldılar ancak, biz bir arada çalışmaya ve servislerde birlikte gelmeye hatta soyunma odalarını birlikte kullanmaya devam ettik. Dolayısıyla virüsün yayılmamış olma ihtimali yok. Evde izolasyon deyip hepimizi eve gönderdiler. Bugün olanlar salgının daha da yayılması için davetiye çıkarmaktan başka bir şey değil. Ne patronlar cenahından ne de hükümet tarafından alınan önlemler işçiyi korumaya dönük değil. Hepimiz korkuyoruz, ya bizde de varsa, ailemize de bulaştırırsak diye. Bireysel önlem diye tutturanlar şu yaşananlardan bir ders çıkarır umarım” diye konuştu.

Daha önce Evrensel'e yansıyan haberlerle işçiler, önlemlerin yetersiz hatta anlamsız olduğunu söylemiş, bir an önce durdurma kararı alınması için hem işvereni uyarmış hem de hükümete özel sektörde zorunlu olmayan fabrikalardaki çalışmaların durdurulması için acil eylem planı açıklanmasını istemişti.

CMS YÖNETİMİ KARARI İŞÇİLERE MESAJLA DUYURDU

CMS yönetiminden ise işçilere iletilen "Kovid-19 Pandemi Kriz Yönetimi Komitesi" imzalı mesaj ise şu şekilde:

“Bugün gerçekleştirilen toplantıda görülen lüzum üzerine ülkemizde ve bölgemizde artan risk nedeniyle çalışanlarımızın sağlığını korumak için müşterilerimizden gelen tüm talepler dikkatlice değerlendirildikten ve müşterilerimize bilgilendirme yapıldıktan sonra Pınarbaşı tesisimizle başlayarak tesislerimizi kademeli olarak kapatmaya başlama kararı alınmıştır. İlk günden bu yana olduğu gibi sizleri her gelişmeden hızla bilgilendirmeye devam edeceğiz.”

"POZİTİF ÇIKTIĞINDAN HABERİM YOK, İŞÇİYE GRİP TEŞHİSİ KONDU"

Türk Metal Sendikasının örgütlü olduğu CMS Jant fabrikasında pandemi nedeniyle dün iş durdurma başladı. Pınarbaşı ve Çiğli fabrikaları dün tamamen kapanırken, Gaziemir Serbest Bölgede bulunan fabrikada ise üretim yavaşlatıldı. Öte yandan Pınarbaşı’nda bulunan fabrikasında bir işçinin koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı iddiası üzerine 27 Mart’ta gerçekleşecek iş durdurma kararı öne çekildi.

Konuyla ilgili görüştüğümüz Türk Metal Sendikası İzmir Şube Başkanı Mürsel Öcal örgütlü oldukları birçok fabrikanın üretimi durdurmaya başladığını ifade ederek, “Salgın ilerliyor pandemiyle mücadele için üretimi durdurma kararı alıyor fabrikalar. Sadece bizim örgütlü olduğumuz yerler değil, örgütsüz yerler de öyle. Gaziemir serbest bölgede daha önce 25 bin yemek çıkıyordu bu sayı 12 bine düştü. Bu fabrikaların kapandığının göstergesi” dedi.

CMS’de bir işçinin testinin pozitif çıktığı için üretimin aniden durdurulduğu iddialarını sorduğumuz Öcal, “Pozitif çıktığından haberim yok. Bize öyle bir bilgi gelmedi” dedi. Daha sonra “Evet bir işçi arkadaşımız 4 gün önce koronovirüs şüphesiyle hastaneye gitti. Hatta ateşi yüksek çıkınca temsilci arkadaşlarımız götürdü. Evde izoleydi ama grip teşhisi kondu, şuan ateşi düşük evinde istirahat ediyor” diye konuştu. Öcal, beraber servise bindiği işçilerin de kontrollerinin yapıldığını ve ambalaj bölümünde çalışanlar için de gerekli önlemlerin alındığını söyledi.

TÜRK METAL: İŞYERLERİNDE GEREKLİ TEDBİRLER ALINIYOR

Fabrikanın önlem amacıyla durdurulduğunu söyleyen Öcal, 27 Mart’ta gerçekleşecek duruş kararının öne çekildiğini doğrulayarak, “Pınarbaşı'nda 27’sinde üretim duracaktı öne çektiler. Çiğli’yi de öne çektiler. Ama bunun pozitif çıkmayla ilgisi yok” dedi.

Öcal, “İşyerlerinde gerekli tedbirler alınıyor. Arkadaşlarımızın zoruna gitse de dolaplardan, sosyal alanlarına kadar kapatılması önerisini biz getirdik. Tüm fabrikalara önerilerimizi sunduk. Hatta bir fabrikada daha ileriden alınan tedbiri diğerlerine de ilettik ki onlar da alsın. Servislere ısı ölçer alınmasını sağladık. Dezenfekte edilmesini sağladık. Her türlü tedbiri almaya çalışıyoruz. Ama ne kadar alsak da bir şekilde yayılıyor. Herkesin tedbirlere uyması çok önemli bu aşamada” şeklinde konuştu.

İŞÇİLER KAYGILI TEST YAPTIRMAK İÇİN HASTANEYE BAŞVURUYOR

Öte yandan CMS’nin Gaziemir’de bulunan fabrikasında üretim yarıya düşürüldü ancak tamamen sonlandırılmadı. Buna göre 23 Mart- 30 Mart arasında Pınarbaşı ve Çiğlideki fabrikaların tamamı dururken, Gaziemir’de çalışan hat sayısı 12’ye düşürülerek, üretilen jant sayısı 2 bine çekildi. İşçiler ise kaygılı. Birçoğu test yaptırmak üzere hastanelere başvuruyor.

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