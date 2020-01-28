28 Ocak 2020 14:35

Manisa'da 4.8 büyüklüğünde deprem

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin merkez üssünü gösteren harita

Harita: Mapquest

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İzmir başta olmak üzere çevre illerden de hissedilen depremde, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığının merkez üssünü Manisa’nın Kırkağaç ilçesi olarak saptadığı deprem, saat 14.26’da meydana geldi. Yerin 6.99 kilometre derinliğinde olan deprem, Manisa’nın yanı sıra İzmir, Aydın, Denizli, Uşak, Kütahya, Bursa ve Balıkesir’de de hissedildi. Paniğe neden olan depremle birlikte Manisa’da halk sokaklara çıktı. Depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 5.1 olarak açıkladı.

(HABER MERKEZİ)

Depremlere karşı yetkililerin alması gereken önlemler neler?

Depremlere karşı yetkililerin alması gereken önlemler neler?

İstanbul'da deprem tartışmaları: 18 milyon nereye sığınacak?

İstanbul'da deprem tartışmaları: 18 milyon nereye sığınacak?

Reklam
EGE HABERLERİ
Manisa'da 4.8 büyüklüğünde deprem

Manisa'da 4.8 büyüklüğünde deprem

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İzmir'de koronavirüs şüphesi: Çin seyahatinden dönen kişi gözlem altında

İzmir'de koronavirüs şüphesi: Çin seyahatinden dönen kişi gözlem altında

İzmir'de Çin seyahatinden 10 gün önce dönen K.Ü. adlı kişi koronavirüs olabileceği şüphesi üzerine gözlem altına alındı.

HDP'den İzmir'deki gözaltılara tepki

HDP'den İzmir'deki gözaltılara tepki

HDP İzmir İl Örgütü, geçtiğimiz hafta içinde yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 24 kişinin gözaltına alınmasını protesto etti.

Karabağlar'a yeni imar planı: Vatandaş planlara itirazını sürdürüyor

Karabağlar'a yeni imar planı: Vatandaş planlara itirazını sürdürüyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Karabağlar ilçesi için yedinci imar planını yayınladı. Planlama yapılırken kendilerine danışılmayan Karabağlılar, yeni plana da itiraz ediyor.

Denizli’de karayolları işçileri 3 aydır ödenmeyen ücretleri için iş bıraktı

Denizli’de karayolları işçileri 3 aydır ödenmeyen ücretleri için iş bıraktı

Denizli’de Karayolları 27. Şube Şefliğinde çalışan yaklaşık 50 işçi, 3 aydır ücretlerini alamadıkları gerekçesiyle iş bırakma eylemi yaptı.

Çeşme ve Urla'da 511 adet parsel için acele kamulaştırma kararı verildi

Çeşme ve Urla'da 511 adet parsel için acele kamulaştırma kararı verildi

İzmir Çeşme ve Urla'da 511 parsel arazi için acele kamulaştırma kararı verildi. Genel-İş, kamulaştırılan alanların özel şirketlere uzun süreli kiraya verileceğini söyledi.

Germencik JES tehdidi altında: Tarım arazilerine kurulan santraller ölüm saçıyor

Germencik JES tehdidi altında: Tarım arazilerine kurulan santraller ölüm saçıyor

Germencik Çevre ve Doğa Derneği Sözcüsü Metin Aydın tarım arazilerine kurulu jeotermal enerji santrallerinin yarattığı sorunlara dikkat çekti.

Gençler için Kemeraltı’nda sokak partisi

Gençler için Kemeraltı’nda sokak partisi

Gençlerin Kemeraltı’na ilgisini artırmayı hedefleyen İzmir Büyükşehir Belediyesi 31 Ocak’ta bir grafiti etkinliği ve sokak partisi düzenliyor.

TÜSTAV İzmir’de 100. yılında Mustafa Suphi ve TKP paneli düzenledi

TÜSTAV İzmir’de 100. yılında Mustafa Suphi ve TKP paneli düzenledi

TÜSTAV “100.yılında Mustafa Suphi ve TKP'nin kuruluşu” başlıklı etkinlik dizisinin ilkini dün İzmir'de gerçekleştirdi.

İGC ve EGEÇEP'ten basın kartları iptal edilen gazetecilere destek

İGC ve EGEÇEP'ten basın kartları iptal edilen gazetecilere destek

İzmir Gazeteciler Cemiyeti ve EGEÇEP, basın kartlarının iptal edilmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Yeni köşe yazarlarımız yarından itibaren Evrensel Ege'de

Yeni köşe yazarlarımız yarından itibaren Evrensel Ege'de

Evrensel Ege Sayfaları, kadrosuna kattığı önemli köşe yazarlarıyla yoluna güçlenerek devam ediyor. İlk köşe yazısı yarın yayınlanacak.

İzmir’de Evrensel’le dayanışma etkinliğinde ortak mücadele vurgusu

İzmir’de Evrensel’le dayanışma etkinliğinde ortak mücadele vurgusu

İzmir'de Ocak ayında katledilen gazetecileri anmak üzere "Türkiye'de basın ve gazetecilik" başlıklı panel ve ardından Evrensel gazetesi dağıtımı gerçekleştirildi.