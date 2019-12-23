Manisa haberleri

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Manisa haberleri - Manisa'nın yerel gündemi ve emek haberleri

Manisa haberleri - Manisa'nın yerel gündemi ve emek haberleri

Manisa'ya dair tüm detayları Evrensel Ege/Manisa Haberleri sayfamızda bulabilirsiniz.

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, Gediz’deki toplu balık ölümlerini Meclise taşıdı

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, Gediz’deki toplu balık ölümlerini Meclise taşıdı

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, Gediz Nehri’ndeki kirliliği Meclis’e taşıdı ve “Gediz ne zaman temizlenecek” diye sordu.