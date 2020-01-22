Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesinden edinilen bilgilere göre Manisa'nın Akhisar ilçesinde saat 22:22 sularında 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çevre il ve ilçelerden de hissedilen depremler sonucunda can kaybı olmadığı bilgisi verildi.

5.4 büyüklüğündeki depremin ardından ilçede vatandaşların kaygılı bekleyişi sürerken bölgede 35 artçı sarsıntı kaydedildi.

AA muhabirinin Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı internet sitesinden yaptığı derlemeye göre, Akhisar ilçesinde saat 22.22'de meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki depremin ardından saat 23.30'a kadar büyüklükleri 1.6 ve üzeri olan toplam 35 artçı deprem yaşandı.

Herhangi bir hasarın kaydedilmediği ilçe merkezinde deprem sonrası trafik yoğunluğu yaşanırken bazı vatandaşlar da çadır kurdu ve ateş yakarak ısınmaya çalıştı. AFAD ekiplerinin ilçeye bağlı mahallelerdeki çalışması devam ederken şu ana kadar can kaybı ya da yaralanmaya ilişkin bilgi ulaşmadığı belirtildi.

Fotoğraf: Nurullah Kalay/AA

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, 5.4 büyüklüğündeki depremde 4 kişinin hafif şekilde yaralandığını bildirdi.

Dutlulu, gazetecilere yaptığı açıklamada, köyleri gezdiklerini ve herhangi ciddi bir sıkıntı görmediklerini söyledi. Bazı binalarda ufak tefek çatlaklar ve yıkılan birkaç duvar olduğunu belirten Dutlulu, "Şu an sıkıntımız şu, insanlar panik halinde ve dışarıdalar. Çadır temin edilecek, valiliğimizle görüştük. Hastanemizle görüştük, korkulacak bir şey yok. 4 yaralımız var, bir tanesi panik atak, 3 tanesi de basit yaralı, hepsi ayakta tedavi edildi. Akhisar’da şu anda vatandaşımızın huzursuzluğu dışında korkulacak bir durum yok" diye konuştu.

Akhisar Öğretmen Evi'nde bir kriz masası oluşturduklarını aktaran Dutlulu, Vali Ahmet Deniz ve AFAD yetkililerinin bu merkezden çalışmaları koordine edeceğini ifade ederek, "Belediyemizin salonunu da açtık. Huzursuz olan vatandaşlarımız oraya gelebilir. Aynı zamanda stadımız da açık, orada da ışıkları açtık, oraya da gelebilirler" dedi.

Manisa'da gün içerisinde saat 17.46 sularında da 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.

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