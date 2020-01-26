26 Ocak 2020 19:56

Tepebaşı Belediyesi ve ÇGD'den Evrensel’e dayanışma ödülü 

Tepebaşı Belediyesi ve Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD) Eskişehir Şubesi Evrensel’e Dayanışma kategorisinde ödül verdi.

Evrensel Editörü Vural Nasuhbeyoğlu ödülünü alırken

Fotoğraf: Evrensel

  • ANASAYFA
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    Tepebaşı Belediyesi’nin destekleri ile Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD) Eskişehir Şubesi tarafından düzenlenen “27. ÇGD Uğur Mumcu’yu Anma Gecesi ve Ödül Töreni” yoğun katılım ile gerçekleşti. Dayanışma kategorisinde Evrensel’e verilen ödülü Vural Nasuhbeyoğlu aldı.

    Zübeyde Hanım Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen törende konuşan Çağdaş Gazeteciler Derneği Eskişehir Şube Başkanı Can Hacıoğlu, Mumcu’nun toplumdaki karşılığının eskimediğini belirterek “Biz tam 27 yıldır nöbetteyiz, Uğur Mumcu nöbeti tutuyoruz” diye konuştu.

    “ÜLKEYE BIRAKTIĞI MESAJLARI VAR”

    Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç ise Uğur Mumcu’nun çok büyük bir değer olduğuna vurgu yaptığı konuşmasında, “Uğur Mumcu, Türkiye için gerçekten çok büyük bir değer. 27 yıldır bu mücadelenin peşinde koşuyoruz. Nasıl Atatürk’ün devrimleri varsa, Mumcu’nun da bu ülkeye bıraktığı mesajları var. Biz bu mücadelemize devam edeceğiz. Ocak ayı nedense, yaprak dökümü gibi değerleri kaybettiğimiz bir ay. Bugün aramızda olan, davetimizi kırmayarak şehir dışından gelen ve Eskişehirli dostlarımıza en derin sevgilerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.

    “EVRENSEL’E YÖNELİK BASKILAR HABER ALMA HAKKINA YÖNELİK SALDIRIDIR”

    Törende konuşan Evrensel editörlerinden Vural Nasuhbeyoğlu, 25 yıl önce yayın hayatına başlayan Evrensel için “patronsuz gazete yaşayamaz” diyenlere rağmen bugün çeyrek asrı geride bıraktığını söyledi.  Evrensel'in cezalara hatta kapatılmasına rağmen emeğin sesi, gerçeğin habercisi şiarıyla yoluna devam ettiğini belirten Nasuhbeyoğlu, bugün ilan kesme ve basın kartlarının iptal edilmesi baskısıyla karşı karşıya olduklarına dikkat çekti.  Nasuhbeyoğlu Evrensel’e yönelik baskıların halkın gerçekleri bilmesine ve haber alma hakkına yönelik saldırı olduğuna işaret ederek "Metin Göktepe öldürüldüğünde 'susmayacağız' manşetiyle çıkmıştık.” O günkü iktidar sahipleri bunu gördü bugün de iktidar Evrensel'in susturulamayacağını görecek” dedi. Baskılara karşı okurlarının dayanışma kampanyalarıyla Evrensel’e destek verdiğini anlatan Nasuhbeyoglu "Bu dayanışmalar patronsuz ama sahipsiz olmadığımızı gösteriyor" dedi. Nasuhbeyoğlu ödül ve dayanışma için Tepebaşı Belediyesi ve ÇGD'YE teşekkür etti.

    "GAZETECİLİĞİN HEYECANI HALA İÇİMDE”

    Basın kategorisindeki ödülleri sahiplerine takdim eden Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ise “Ben gazetecilik yaparken akademisyen oldum ama gazeteciliğin heyecanı hala içimde. Rahmetli Uğur Mumcu’yu da İletişim Fakültesi’nde ders vermek üzere Eskişehir’e davet ettiğimde tereddüt etmişti. Ben de ‘Senin gibi gazeteciler yetişsin istiyorum’ demiştim. Her hafta Ankara’dan buraya, İstanbul’da iken de 15 günde bir buraya gelirdi. Gündüz dersini verir, akşam da sohbet ederdik. İstedik ki gençler onu hep ansınlar ve bombalanan otomobilini sergiliyoruz” sözlerini kullandı.

    ÖDÜLLER 19 DALDA SAHİPLERİNİ BULDU

    27. ÇGD Uğur Mumcu Anma Gecesi ve Ödül Töreni’nde; Siyaset kategorisinde Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve CHP Parti Meclisi Üyesi Mehmet Akif Hamzaçebi, Demokrasi kategorisinde Sosyal Demokrasi Vakfı (SODEV) Başkanı Ertan Aksoy ve Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Basın kategorisinde Deniz Zeyrek, Doğan Şentürk, Yazgülü Aldoğan, Tülay Taşkın ve Nazan Koşaner, Bilim-Teknoloji kategorisinde Prof. Dr. Ender Suvacı, Hukuk kategorisinde Ece Güner Toprak, Sanat kategorisinde Erol Tabanca ve Cem Siyahi, Hasan Uçarsu, Turgay Erdener, Rengim Gökmen, Can Çakmur, Ali Eyidoğan, Nezih Dikiciler ve Mert Turak, Çevre ve Kent kategorisinde Bedriye Berber Engin, Spor kategorisinde Eskişehir Görme Engelliler Spor Kulübü Futbol Takımı, Sağlık kategorisinde Küba Ankara Büyükelçisi Bay Luis Alberto Amoros Nunez, Mücadele kategorisinde Çanakkale Kent Konseyi Çevre Meclisi Başkanı Pınar Bilir, Funda Öz Akçura, EYT Derneği Genel Başkanı Gönül Boran Özüpak, Emek kategorisinde Birleşik Metal-İş Eskişehir Şube Başkanı Ahmet Arı, Dayanışma kategorisinde Evrensel Gazetesi’nden Vural Nasuhbeyoğlu ve Birgün Gazetesi’nden Yaşar Aydın, Edebiyat kategorisinde Ahmet Ümit, Kültür kategorisinde Evin İlyasoğlu, Eğitim kategorisinde Türk Eğitim Vakfı (TEV) Eskişehir Temsilcisi Tuğba Damarsoy, Kent Kültürü kategorisinde Mehmet Alkan, Mustafa Gazalcı, İlyas Küçükcan ve Aslı Uluşahin, Mimarlık kategorisinde Doğan Hasol, Yaşam Boyu Başarı kategorisinde ise Tunç Başaran’ın annesi Pakize Başaran ve Ali Sirmen’e ödülleri takdim edildi. Bir diğer Yaşam Boyu Başarı ödülünün sahibi Nevra Serezli’ye ise ödülü 4 Şubat tarihinde takdim edilecek. (HABER MERKEZİ)

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