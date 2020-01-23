Toronto'da Evrensel ile dayanışma konseri düzenlenecek

Evrensel gazetesine destek amacıyla birçok kentte etkinlikler düzenlenirken, Kanada’nın Toronto kentindeki okurlar da dayanışma konseri gerçekleştirecek.

Evrensel gazetesinin Kanada’da yaşayan okurları, Toronto'da Evrensel ile dayanışma konseri düzenliyor. Yunanistan-Kanada Demokratik Örgütünün salonunda, Basın İlan Kurumunun (BİK) Evrensel'e yönelik ilan sansürüne karşı ve Evrensel’in 25. yaşını kutlamak amacıyla gerçekleştirilecek etkinlikte, Müzisyen Burhan Berken bir konser verecek. Etkinlikte bir de sinevizyon gösterimi gerçekleştirilecek.

2 Şubat Pazar günü saat 15.00’te başlayacak etkinlikle ilgili detaylı bilgi almak isteyen okurlar, Kuzey Amerika Emek Çalışma Grubu Facebook sayfasına veya [email protected] adresine ulaşabilirler. (Toronto/EVRENSEL)

Esenyalı mahallesinde kadınlar Evrensel'e sahip çıktı: Gazete okumak ne zamandır suç?

İzmir'de kitle örgütlerinden Evrensel'e destek: Evrensel doğru yaptığı için hedefte

Üniversiteli gençlerden Evrensel’e destek: Evrensel susmayacak

Evrensel avukatı Devrim Avcı: Düğmeye basılmış gibi BİK tarafından baskı altındayız

Ünaldı direnişinden bugüne Evrensel dokuma işçilerinin elinde

Tuzla tersane işçilerinden BİK'e tepki: Evrensel sesimiz, sahip çıkacağız