23 Ocak 2020 19:11

Toronto'da Evrensel ile dayanışma konseri düzenlenecek

Toronto'da okurlar, Evrensel'in 25. yılı kampanyasına destek vermek ve BİK'in reklam-ilan cezalarına karşı bir dayanışma konseri düzenliyor.

Toronto'da yapılacak Evrensel gazetesi ile dayanışma konserinin afişi

Görsel: Toronto'da yapılacak Evrensel gazetesi ile dayanışma konserinin afişi

    • Paylaş

    Evrensel gazetesine destek amacıyla birçok kentte etkinlikler düzenlenirken, Kanada’nın Toronto kentindeki okurlar da dayanışma konseri gerçekleştirecek.

    Evrensel gazetesinin Kanada’da yaşayan okurları, Toronto'da Evrensel ile dayanışma konseri düzenliyor. Yunanistan-Kanada Demokratik Örgütünün salonunda, Basın İlan Kurumunun (BİK) Evrensel'e yönelik ilan sansürüne karşı ve Evrensel’in 25. yaşını kutlamak amacıyla gerçekleştirilecek etkinlikte, Müzisyen Burhan Berken bir konser verecek. Etkinlikte bir de sinevizyon gösterimi gerçekleştirilecek.

    2 Şubat Pazar günü saat 15.00’te başlayacak etkinlikle ilgili detaylı bilgi almak isteyen okurlar, Kuzey Amerika Emek Çalışma Grubu Facebook sayfasına veya [email protected] adresine ulaşabilirler. (Toronto/EVRENSEL)

    Esenyalı mahallesinde kadınlar Evrensel'e sahip çıktı: Gazete okumak ne zamandır suç?

    Esenyalı mahallesinde kadınlar Evrensel'e sahip çıktı: Gazete okumak ne zamandır suç?

    İzmir'de kitle örgütlerinden Evrensel'e destek: Evrensel doğru yaptığı için hedefte

    İzmir'de kitle örgütlerinden Evrensel'e destek: Evrensel doğru yaptığı için hedefte

    Üniversiteli gençlerden Evrensel’e destek: Evrensel susmayacak

    Üniversiteli gençlerden Evrensel’e destek: Evrensel susmayacak

    Evrensel avukatı Devrim Avcı: Düğmeye basılmış gibi BİK tarafından baskı altındayız

    Evrensel avukatı Devrim Avcı: Düğmeye basılmış gibi BİK tarafından baskı altındayız

    Ünaldı direnişinden bugüne Evrensel dokuma işçilerinin elinde

    Ünaldı direnişinden bugüne Evrensel dokuma işçilerinin elinde

    Tuzla tersane işçilerinden BİK'e tepki: Evrensel sesimiz, sahip çıkacağız

    Tuzla tersane işçilerinden BİK'e tepki: Evrensel sesimiz, sahip çıkacağız

    Reklam
    ÖNCEKİ HABER

    Çin'den Türkiye'ye gelen yolcular termal kameralarla taranacak
    YAZARLAR
    A. Cihan SOYLU
    A. Cihan SOYLU

    “Bedel ödetmek” ve “bedel ödemek!”

     Hediye LEVENT
    Hediye LEVENT

    Libya seferinde Berlin durağı

     Erkan AYDOĞANOĞLU
    Erkan AYDOĞANOĞLU

    Metalde greve doğru

     Hüsnü ÖNDÜL
    Hüsnü ÖNDÜL

    ÇHD Genel Kurulu

     Arif NACAROĞLU
    Arif NACAROĞLU

    Destanlar değişmez

     Mehmet ÖZYAZANLAR
    Mehmet ÖZYAZANLAR

    Futbolun içinde bazı şeyler de olmasın
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    REKLAMBanggood indirim kuponu
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    Çin'den Türkiye'ye gelen yolcular termal kameralarla taranacak
    Çin'den Türkiye'ye gelen yolcular termal kameralarla taranacak

    Sağlık Bakanlığı tarafından Çin’den gelen tüm uçaklardaki yolcuların uçaktan inişte termal kameralarla taranması kararı alındı.

    TTB ve 47 tabip odasından ortak açıklama: İstismara evlilik affı kabul edilemez
    TTB ve 47 tabip odasından ortak açıklama: İstismara evlilik affı kabul edilemez

    TTB ve 47 tabip odası, yaptıkları ortak açıklamayla “çocuk istismarcısına evlilik affı” düzenlemesinin kabul edilemez olduğunu vurguladı.

    Brexit, Kraliçe'nin onayıyla yasalaşarak yürürlüğe girdi
    Brexit, Kraliçe'nin onayıyla yasalaşarak yürürlüğe girdi

    İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, ülkenin Avrupa Birliği'nden ayrılmasına ilişkin yasa tasarısına onay verdi.

    Antep’te ulaşıma üst üste zam: Öğrencilere burs da kredi de yetmiyor
    Antep’te ulaşıma üst üste zam: Öğrencilere burs da kredi de yetmiyor

    Gaziantep’te ulaşıma son 6 ayda 2 ayrı zam yapılması burs ya da krediyle hayatlarını sürdürmeye çalışan öğrencileri kara kara düşündürüyor.

    Uğur Mumcu katledilişinin 27. yılında anılıyor
    Uğur Mumcu katledilişinin 27. yılında anılıyor

    Ankara'daki evinin önünde aracına konulan bombanın patlaması sonucu yaşamını yitiren Uğur Mumcu, katledilişinin 27’nci yılında bir dizi etlinlikle anılıyor.

    Metal sektöründe patronlar kârına kâr katarken işçinin ücreti eridi
    Metal sektöründe patronlar kârına kâr katarken işçinin ücreti eridi

    Birleşik Metal-İş'in açıkladığı “Metal İşçisinin Gerçeği” raporu, işçi başına üretimin ve kârlılığın katlandığını fakat işçi ücretlerinin eridiğini ortaya koydu.

    Renault yönetimi, iş bırakma eylemi yapan işçileri tehdit etti
    Renault yönetimi, iş bırakma eylemi yapan işçileri tehdit etti

    Renault işçilerinin Türk Metal’in çağrısıyla bir saatlik iş bırakma eylemi yapmasının ardından fabrika yönetimi işçileri tehdit etti.

    Jeofizik uzmanından deprem uyarısı: Yerel yönetimler hızlıca adım atmalı
    Jeofizik uzmanından deprem uyarısı: Yerel yönetimler hızlıca adım atmalı

    Manisa ve Ankara’da art arda meydana gelen deprem sonrası uyarıda bulunan Jeofizik Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Sinancan Öziçer yerel yönetimler hızlıca adım atması gerektiğini söyledi.

    Hava ve yağmur tanrısının evi maden ocaklarının tehdidi altında
    Hava ve yağmur tanrısının evi maden ocaklarının tehdidi altında
    Dersimli Ozan Mehmet Çapan’ın hayatı belgesele taşındı
    Dersimli Ozan Mehmet Çapan’ın hayatı belgesele taşındı
    Orhan Kemal'in 12 yıl yaşadığı ev, yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya
    Orhan Kemal'in 12 yıl yaşadığı ev, yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya
    GÜNCELLENDİ
    Vladimir İlyiç Ulyanov Lenin kimdir?
    Vladimir İlyiç Ulyanov Lenin kimdir?
    Ecinniler yayın hayatına başladı
    Ecinniler yayın hayatına başladı
    Sevdiğimize nasıl veda ederiz?
    Sevdiğimize nasıl veda ederiz?
    Evrensel Ege Sayfaları
    EVRENSEL EGE

    Ege'den daha fazla haber, röportaj, mektup, analiz ve köşe yazısı...

    Ege Sayfaları için tıklayın...
    Turgutlu Belediyesi ile Genel-İş arasında imzalanan TİS için tören yapıldı
    Turgutlu Belediyesi ile Genel-İş arasında imzalanan TİS için tören yapıldı

    Manisa Turgutlu Belediyesi ve Genel-İş İzmir 7 No'lu Şube arasında imzalanan toplu iş sözleşmesi için tören gerçekleştirildi.

    Jeofizik uzmanından deprem uyarısı: Yerel yönetimler hızlıca adım atmalı
    Jeofizik uzmanından deprem uyarısı: Yerel yönetimler hızlıca adım atmalı

    Manisa ve Ankara’da art arda meydana gelen deprem sonrası uyarıda bulunan Jeofizik Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Sinancan Öziçer yerel yönetimler hızlıca adım atması gerektiğini söyledi.

    GÜNCELLENDİ
    Manisa'da 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
    Manisa'da 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

    Manisa'nın Akhisar ilçesinde 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Can kaybının yaşanmadığı depremin ardından bölgede artçı sarsıntılar devam etti.

    Hava ve yağmur tanrısının evi maden ocaklarının tehdidi altında
    Hava ve yağmur tanrısının evi maden ocaklarının tehdidi altında

    Bafa Gölü kıyısında uzanan Beşparmak Dağları’ndaki antik kalıntılar ve kaya resimleri, bölgede faaliyet yürüten maden ocaklarının tehdidi altında.

    İzmir'de kitle örgütlerinden Evrensel'e destek: Evrensel doğru yaptığı için hedefte
    İzmir'de kitle örgütlerinden Evrensel'e destek: Evrensel doğru yaptığı için hedefte

    Basın İlan Kurumunun Evrensel’e uyguladığı keyfi ceza ve engellemelere, İzmir’deki kitle örgütleri temsilcileri verdikleri destek mesajlarıyla tepki gösterdi.

    Mimarlar Odası Denizli Şube Başkanı Alayont: Tarihi taş binalara sahip çıkılmalı
    Mimarlar Odası Denizli Şube Başkanı Alayont: Tarihi taş binalara sahip çıkılmalı

    Denizli'de günümüze kalan taş binaların yıkılma tehlikesine karşı endişesini dile getiren Mimarlar Odası Denizli Şube Başkanı Serdar Alayont, tarihi değerlere sahip çıkma çağrısı yaptı.