Üniversiteli gençlerden Evrensel’e destek: Evrensel susmayacak
İstanbul’da çeşitli üniversitelerden gençler, Basın İlan Kurumunun ilan ambargosuna karşı başlatılan dayanışma kampanyasına destek verdi.
İstanbul Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi öğrencileri Basın İlan Kurumunun gazetemiz Evrensel’e uyguladığı ilan ambargosuna karşı başlatılan “Her gün iki Evrensel; bir oku, bir okut” kampanyasına destek verdi. Evrensel almak üzere buluştukları gazete bayisi önünde Evrensel’e konuşan üniversiteli gençler, işçilerin, kadınların, gençlerin sesi Evrensel’i yaşatmak için okuyup okutarak destek vermeye devam edeceklerini söyledi. (İstanbul/EVRENSEL)
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