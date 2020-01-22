Üniversiteli gençlerden Evrensel’e destek: Evrensel susmayacak

İstanbul Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi öğrencileri Basın İlan Kurumunun gazetemiz Evrensel’e uyguladığı ilan ambargosuna karşı başlatılan “Her gün iki Evrensel; bir oku, bir okut” kampanyasına destek verdi. Evrensel almak üzere buluştukları gazete bayisi önünde Evrensel’e konuşan üniversiteli gençler, işçilerin, kadınların, gençlerin sesi Evrensel’i yaşatmak için okuyup okutarak destek vermeye devam edeceklerini söyledi. (İstanbul/EVRENSEL)

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