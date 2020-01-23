23 Ocak 2020 03:01

Esenyalı mahallesinde kadınlar Evrensel'e sahip çıktı: Gazete okumak ne zamandır suç?

Esenyalı mahallesinde yaşayan Evrensel okuru kadınlar, Basın İlan Kurumunun Evrensel'e karşı takındığı keyfi tutumu eleştirerek gazetelerine sahip çıktı.

Fotoğraf: Özcan Yaman/Evrensel

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    Yasemin AKPINAR
    İstanbul

    25 yıldır işçilerin, emekçilerin, kadınların, gençlerin sorunlarını sayfalarına taşıyan Evrensel gazetesine Basın İlan Kurumu (BİK) tarafından uygulanan ilan ve reklam kesme cezası sonrası gazetemizle dayanışma için başlatılan “bir oku bir okut” kampanyası da suç sayıldı. Esenyalı mahallesinde yaşayan Evrensel okuru kadınlarla bir araya geldik.

    Özel sektörde çalışan Sevgi; uzun zamandır Evrensel gazetesi okuduğunu söylüyor. “Evrensel gazetesi; işçinin, emekçinin, düşü    nenlerin gazetesi. Öyle ki, hiçbir baskı ve uygulama okumama ve okutturmama engel olamaz. Evrensel’in birleştirici gücü buna her zaman engel olmaya devam edecektir” diyor. Ev emekçisi Derya; “Gazete okumak ne zamandan beri suç sayılıyor” diyerek konuşmaya katılıyor ve ekliyor “Bir evrensel okuru olarak yapılan baskıların doğrudan halka yapıldığını söylemek istiyorum ve şiddetle kınıyorum. Değil Basın İlan Kurumu, hiçbir kuvvet buna engel olamaz, bu uygulama ile emek ve halkın iradesi suç sayılıyor. Evrensel gazetesini daha çok okuyup okutturacağım. Ülkede yaşanan kadın cinayetleri, yoksulluk beni son derece üzüyor, yaşananları gizlemek isteyenler asıl suçu işleyenlerdir.”

    "İKİ GAZETE ALIYORDUM ŞİMDİ ÜÇ OLDU"

    Zahide ise; 20’li yaşlarından beri gazete okuduğunu, Evrensel gazetesinin işçilerin, emekçilerin, kadınların yaşamının her karesini yansıttığını söylüyor. “‘Bir oku bir okut’ kampanyası çok önemli. Hiç kusura bakmasınlar baskıların farkındayız. Mahallemizde yaşadığımız sorunları dinleyen, ihtiyaç olduğunda kapısını sonuna kadar emekçilere açan kaç tane habercilik anlayışı var ona bakmak lazım. Sesimize ortak olanlarla ortak oluruz. Sesimizi kısanlara da destek vermeyiz. Mahallemizde yaşadığımız sorunları; kadın cinayetlerini, şiddeti, tacizi, yoksulluğun intihara sürüklediği insanları hep Evrensel duyurdu. Evrensel’i susturmak yoksulluğumuzu katmerleştirmek, erkek şiddetine destek vermektir. Sesimize sahip çıkacağız. Bizim çok önemli işlerimiz var, yoksullukla cebelleşen, ay sonunu zor getiren, emekçi kardeşime bir gazete götüreceğim. Eşinden şiddet gören kız kardeşim gazeteyi bekliyor, en doğal yemek hakkı gasbedilen, bugüne ve yarına umut taşıyan üniversiteli gencime sözüm var. Hadi oyalamayın beni, iki gazete alıyordum şimdi üç oldu” diyor.

    Fethiye ise şöyle diyor: “Ben eşimi genç yaşta kaybettim oğlumla birlikte hayat mücadelesi verdim. Evrensel gazetesiyle dört yıl önce tanıştım. İş yerimi yeni açmıştım ve ilk gazeteyle geldiklerinde işlerimin nasıl gittiğini sordular bende daha iyi değil, biraz tanıtım yapmam gerekir demiştim. Sağ olsunlar benim iş yerimin fotoğraflarını ve videoları çekip dükkanımı tanıttılar. Evrensel gazetesi hep yanımızda oldu.”

    Hanıma anlatıyor “Mahallemizde yaşadığımız sorunları, kadın cinayetlerini, şiddeti, tacizi, yoksulluğun intihara sürüklediği insanları, kısaca ülkenin dört bir yanında yaşanılan sorunları manşetlerine taşıyan tek gazete Evrensel... Evrensel gazetesine yapılan baskılara, haksızlığa, bu halkın içinden biri olarak isyan ediyorum. Gerçekleri yazan sesimizi duyan tek gazeteyi kaybetmemek içinde ‘Hem okuyalım hem de okutalım’”

    Evrensel yanız değildir.

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