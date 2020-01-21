Ünaldı direnişinden bugüne Evrensel dokuma işçilerinin elinde

Antep Ünaldı işçi direnişinin öncülerinden biri olan Mikail Kılıçalp, 1996'da gerçekleştirilen direnişten ve bugünden bir fotoğraf paylaşarak Evrensel'in 25. yaşını kutladı; Basın İlan Kurumu'nun ilan ambargosuna karşı gazetemize destek verdi. Sosyal medya hesabından 2 ayrı paylaşımda bulunan Kılıçalp, önce 1996 yılına ait fotoğrafı "Yıl 1996 Ünaldı dokuma işçileri direnişi" mesajıyla paylaştı. Fotoğrafta yer alan direnişçi işçilerin ellerinde "Antep'te 10 bin işçi iş bıraktı" manşeti yer alan Evrensel nüshası bulunuyor.

Kılıçalp daha sonra yeniden bir fotoğraf paylaşarak "Yıl 2020 olmuş dokumacı hala evrensel okuyor" dedi. Fotoğrafta fabrikada çalışan dokuma işçisi Kılıçalp, elinde "Böyle gitmez" manşeti bulunan Evrensel nüshasını tutuyor.

Yıl 2020 olmuş dokumacı hala evrensel okuyor. https://t.co/CWmAEayaP1 pic.twitter.com/1MyNCEcAvB — Mikail Kılıçalp (@Mikailklcp) January 20, 2020