23 Ocak 2020 03:05

İzmir'de kitle örgütlerinden Evrensel'e destek: Evrensel doğru yaptığı için hedefte

Basın İlan Kurumunun Evrensel’e uyguladığı keyfi ceza ve engellemelere, İzmir’deki kitle örgütleri temsilcileri verdikleri destek mesajlarıyla tepki gösterdi.

Bir emekçi, Evrensel gazetesinin 'Dayanışma günü' manşetli sayısını okurken

Fotoğraf: Evrensel

Eda AKTAŞ
Dilek OMAKLILAR
İzmir

Basın İlan Kurumunun Evrensel’e bir kişinin 2 gazete almasını suç saydığı için verdiği cezaya İzmir’den de tepki geldi. İzmir’deki kitle örgütleri temsilcileri verdikleri destek mesajlarında yapılan uygulamanın kabul edilemez olduğunu söyleyerek, siyasi karara karşı dayanışmanın önemine vurgu yaptı.

İzmir Tabip Odası Başkanı Funda Barlık Obuz, “Yasakçı uygulamaları doğru bulmuyoruz. Bütün muhalif basına bu baskılar sürüyor. Dayanışma gösterilmesi gerektiğine inanıyorum, var olan bu çıkmazdan kurtulmak için hepimiz dayanışma içinde olmalıyız” dedi.

"GAZETEYİ YOK ETMEYE YÖNELİK BİR KAMPANYA"

İzmir Barosu Başkanı Avukat Özkan Yücel, “Bu nasıl bir gerekçe olabilir, burada suç olan neymiş? Buna denilecek bir şey gerçekten yok, burası artık sözün bittiği yer. Bütün yurttaşların ne okuduğu, ne aldığı, kaç tane aldığı… Bu nasıl sorgulanır? Bir gazeteyi yaşatmak için de kampanyalar düzenlenebilir. Bunu takip etmek Basın İlan Kurumunun işi mi? Bu takip fişlemeye kadar gidecek bir süreç yaratıyor. Bu kabul edilir değil” diye konuştu.

Bu tarz uygulamaların muhalif basını yok etmeye yönelik olduğunu belirten Yücel, “Aldığı gazeteler üzerinden insanların fişlenmesi bir gazeteyi öldürmeye, yok etmeye yönelik bir kampanyanın parçasıdır. Daha önce de bu işlerden vazgeçilmesi gerektiğini söylemiştik, özgür basını susturmak için baskı, sansür yeter artık. Görevlerini kötüye kullanıyorlar” dedi.

"EVRENSEL BU ÜLKENİN VİCDANIDIR"

KESK Dönem Sözcüsü Hasan Ali Kılıç, “Evrensel siyasal iktidarın borazanlığını yapmadığı için, halkın, ezilenlerin, işçi ve emekçilerin cephesinde olduğu için, bütün öteki kesimlerin Alevinin Kürt’ün yani siyasal iktidarın hedefindeki bütün kitlelerin sesi, nefesi olduğu için onların istem ve taleplerin dile getirdiği için, bu ülke gerçekliklerinin altını çizdiği, ülkedeki tüm gerçekleri görüp halka götürdüğü için hedef alınıyor. Bir gazetenin yapması gereken gazetecilik hedef oluyor” dedi.

Kılıç, Evrensel’in bu ülkenin vicdanı olduğunu söyleyerek şöyle devam etti: “Bu ülkede savaş varsa, bundan rahatsız olan, bir ananın gözyaşı akıyorsa bundan rahatsız olan, barışı ifade eden, barış için çaba gösteren… Bugün tacize, tecavüze maruz kalan çocukların çığlığı olduğu için, kadın özgürlük mücadelesini savunan kadının sesi, feryadı olduğu için hedef olmuştur. Bizler Evrensel’in yanındayız, bugünler geçecektir. Evrensel’in bu gazetecilik anlayışını çok değerli buluyor ve önemsiyoruz”

'Gazetecilere Özgürlük' eyleminde Evrensel'in 'Basın özgürlüğü Ergenekon kıskacında!' manşetli sayısını tutan bir el

Fotoğraf: Evrensel

"DAYANIŞMAYI ARTIRMAKTAN BAŞKA ÇAREMİZ YOK"

TMMOB İzmir İKK Sözcüsü Melih Yalçın da bu uygulamanın siyasi bir karar olduğunu dile getirerek, “Herhangi bir okurun iki üç gazeteyi bayiden alması, BİK’in ilan desteğinin kesmesi anlamında saçma sapan bir gerekçedir. Bu gerekçe onlar için elle tutulur bir hale gelmiş ve bunu kullanmaya çalışıyorlarsa, bizler daha fazla Evrensel almalıyız. Basın İlan Kurumuna böyle cevap verilir. Evrensel gazetesinin doğru habercilik yapması nedeniyle siyasi iktidarın her zaman hedefinde olduğunu biliyoruz. Bu uygulama da bundan farklı değildir. Dolayısıyla Evrensel gazetesiyle dayanışmayı daha da arttırmaktan başka çaremiz yok” dedi.

"HER GÜN İKİ EVRENSEL"

DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı da şu sözleriyle dayanışma mesajı verdi: “Hiçbir işçi eylemini, sınıf mücadelesini, emek haberlerini yayımlamayan havuz medyası gazetelerini alacağımıza, ikişer ikişer dayanışma göstererek, işçilerin haber alma haklarını sağlamaya devam edeceğiz. Her gün iki Evrensel, yaşasın dayanışma. Yalanlara karşı gerçeğin sesi, emeğin sesi Evrensel’dir.”

Fotoğraf makinesi ile fotoğraf çeken bir kadın

Fotoğraf: Pixabay

"BİK SUÇ İŞLİYOR"

TGS İzmir Şube Başkanı Halil Hüner ise bu uygulamanın demokrasi ile bağdaştırılamaz olduğunu belirterek insanların ücretini ödediği sürece istedikleri kadar gazete alma haklarının olduğunu söyledi. Hüner, “Keser döner sap döner bir günde hesap döner. Basın İlan Kurumunun elindeki kılıcını basına sansür olarak kullanması, yarın bunu yapanlara cezai sorumluluk getirir. Anayasada basın ve ifade özgürlüğü, basın kurumlarının, gazetelerin dağıtımı, anayasa teminatı altındadır. Hiç olmazsa anayasayı okusunlar diyorum. Bu karardan bir an önce dönülmesini talep ediyoruz. Basın İlan Kurumu bu amaçla kurulmuş bir oluşum değildir, suç işliyorlar” diye ekledi.

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