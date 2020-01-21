21 Ocak 2020 03:59

Tuzla tersane işçilerinden BİK'e tepki: Evrensel sesimiz, sahip çıkacağız

Tuzla tersane işçileri bir mektup göndererek Basın İlan Kurumunun Evrensel gazetesine verdiği cezaya tepki gösterdi. İşçiler Evrensel'in kendi sesleri olduğunu söyledi.

Bir işçi-emekçi eyleminde ateş başında oturmuş emekçilerin bazıları Evrensel okuyor.

Fotoğraf: Evrensel

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    Tersane işçileri
    Tuzla

    Tuzla tersanesine her sabah iş yerimize sayıları değişir şekilde 2 ya da 3 Evrensel gazetesi geliyor. Her molamızda gündemi sorgulayan işçiler olarak, Evrensel haberlerine, mektuplarına göz atarız. Yazılan işçi mektuplarını okuruz. Patronların dayattığı baskılar, esnek çalışma koşulları, mobbingler ve bunlara karşı bizler ne yapabiliriz gibi güzel değerli düşünceler olur. Bizim de zaman zaman mektuplar yazdığımız Evrensel gazetesi üzerindeki mali cezalar yetmezmiş gibi; bir de Basın İlan Kurumunun reklam vermeme gibi cezalarıyla karşılaşıyor. Son zamanlarda bir gazeteden fazlasını almak da suç sayıldı. Evrensel gazetesi bu gibi baskıların altında kalmamak için “Bir Oku Bir Okut” kampanyası başlattı. Biz de aramızda konuşuyoruz.

    "EVRENSEL BENİM SESİM"

    Engin anlatıyor. Evrensel gazetesi bizim yani işçinin gazetesi. Evrensel 25. yaşını kutlarken biz burada video çektik aramızda. Benim sloganım “Evrensel benim sesim”di. Yani bu memlekette devlet işçinin, ezilenin sesine kulağını kapatmış. Ve işçinin sesine ses katan Evrensel gazetesine de “Benim istediğim gibi haber yapacaksın. Yoksa sende Hayat TV, Özgür Gündem gibi kapatılacaksın” diyor. Biz kabul etmiyoruz bunları ve Evrensel’e uygulanan her türlü baskılara karşı Evrensel gazetesinin yanında olacağız.

    "RAHATSIZLAR ÇÜNKÜ EVRENSEL SUSMUYOR"

    Ferdi sözü alıyor. Ülkede sesini çıkaran 3 ya da 4 gazeteden bir tanesi de Evrensel gazetesi, hükümet sesini kısamıyor. Çünkü Evrensel susmuyor. Kürt’ün sesi Evrensel’dir, işçinin sesi Evrensel’dir, kadının sesi Evrensel’dir. İstismar edilen 5 yaşındaki çocuğun sesi Evrensel’dir. Biz Evrensel gazetesinde kendi işçi haklarımızı öğreniyoruz. Avukat Devrim Avcı’nın yazılarını takip ediyorum. Bizim haklarımız için neler yazmış, neler yapabiliriz? Ne kadar baskı uygularsa uygulasınlar Evrensel susmadı, susmayacak. Ben de video çektim. “Tarihi emek emeği evrensel yazar” benim sloganımdı. Bilemiyorum ne kadar böyle gider? Evimize kadar baskı içindeyiz, okuduğumuz gazeteye bile tahammül edemiyorlar. Rahatsızlar çünkü Evrensel susmuyor, onların yaptığı, yolsuzluğu, talanı, iş cinayetlerini ortaya çıkartıyor. 2019 yılında 1736 işçi iş cinayetine kurban gitti. Duyan var mı? Evrensel duyuyor, yazıyor, yazacak.

    "EKONOMİNİN DURUMUNU A HABER Mİ GÖSTERİYOR?"

    Erol anlatıyor. Evrensel, Yeni Yaşam, BirGün gazeteleri uzun zamandır baskı altındalar. Ülkeyi yönetenler rahatsız oluyor. Ve çeşitli kurumlarıyla engellemek istiyorlar. Her gün bizim işyerine Evrensel alırız. Okuyoruz, bizden bahsediyor. Çeşitli medyalara baktık mı kaçı işçiden bahsediyor? Diyarbakır’daki işçiden zırhlı aracın altında kalan çocuklara kadar hangi medya gösteriyor? Ekonominin durumunu, dış politikada yapılan yanlışları, A Haber mi gösteriyor? Evrensel kültürümüzü, işçi haklarımızı gösteriyor. Ve öğretiyor Evrensel, susmayacak.

    "İNSANLAR ÖLÜYOR BURADA. DUYAN VAR MI?"

    Abdullah söz alıyor. Ben işe yeni başladım, yeni yeni okuyorum. Mevcut iktidar yaptığı yanlışların ortaya çıkmasını istemiyor. Tersaneye bir bakalım. Burada çok ağır çalışma koşullarında çalışıyoruz. İnsanlar ölüyor burada. Duyan var mı? Düşük ücrete çalıştırılıyoruz. Evrensel bizim sesimiz. Mektup yazıyoruz, buradaki durumumuzu anlatıyoruz. Ne gibi koşullarda çalıştığımızı anlatıyor. Diğer taraftan kendi yandaş gazetelerinde “ekonomimiz şahlanıyor”, “yerli otomobil” diye övgüler yapılıyor. Ama Evrensel gerçekleri yazıyor. Korkmuyor, susmuyor. 

    Biz tersane işçileri olarak her zaman sesimizi Evrensel’le yükselteceğiz. Evrensel bizim sesimiz, yapılan baskılar sadece bir gazeteye değil milyonların sesine yapılan baskılardır. İşçi sınıfına yapılan baskılardır. Bu baskılara karşı daha çok mücadele etmek, daha çok okumak, daha çok okutmak görevimizdir.

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