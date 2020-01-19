Erdoğan Berlin Zirvesi öncesi konuştu: Ateşkes ihtiraslara kurban edilmemeli

Berlin Konferansı öncesinde havalimanında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Berlin Konferansı'nı ateşkesin sağlanması ve siyasi çözüm yolunda önemli bir adım olarak niteleyerek, "Ateşkes ve Berlin Zirvesi ile yeniden filizlenen umutlar kan ve kaos tüccarlarının ihtiraslarına kurban edilmemelidir. Zirvede alınacak kararlarla güvenlikten ekonomiye birçok alanda somut gelişmeler sağlanmasını bekliyoruz" dedi. Konuşmasında Hafter'i Yunanistan'a davet eden Miçotakis'i hedef alan Erdoğan, "Yunanistan Berlin Zirvesi'ne davet edilmediği için derin rahatsızlık içinde. Türkiye ve Libya arasındaki anlaşma Yunanistan'ı zaten çıldırtmıştı" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya konusunda gerçekleştirilecek konferansa katılmak üzere Berlin'e hareketi öncesi Atatürk Havalimanında basın toplantısı düzenledi, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Almanya Başbakanı Angela Merkel'in ev sahipliğinde düzenlenecek Libya Konferansı'nın farklı bir anlamı olacağını savunan ve aylardır yapılan hazırlık ve çalışmaların ardından Berlin'e gidildiğini dile getiren Erdoğan, Libya'daki gelişmelere değindi. Erdoğan, uluslararası toplum ve Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan meşru hükümetin Nisan 2019'dan bu yana saldırılara maruz kaldığını ifade ederek, şöyle devam etti:

"Darbeci Hafter ve destekçilerince gerçekleştirilen bu saldırılarda şimdiye kadar yüzlerce sivil hayatını kaybetti. Yine çatışmalar nedeniyle 400 bine yakın Libyalı kardeşimiz evlerini terk etmek zorunda kaldı. Yerlerinden edilen insanların bilhassa Tunus ve Cezayir üzerinde ciddi manada bir tepki oluşturduğunu, ciddi olarak da bir göç baskısı oluşturduğunu görüyoruz. DEAŞ ve El Kaide gibi terör örgütlerinin Libya'da tekrar zemin kazandığına da şahit oluyoruz. Saldırılar Libya'nın yanı sıra komşu ülkeler başta olmak üzere tüm Akdeniz'in istikrarını tehdit eder boyuta ulaşmıştır. Darbeci Hafter'in pervasız saldırıları karşısında uluslararası toplum maalesef gerekli tepkiyi bugüne kadar göstermemiştir. Darbeci Hafter ve destekçilerinin BM Güvenlik Konseyi kararlarını alenen ihlal eden eylemleri uzun süre görmezden gelinmiştir. Bu zirvenin, Trablus'a yönelik saldırıların başlamasından 9 ay sonra Berlin süreci bağlamında sarf edilen 4 aylık çabanın ardından ancak bugün düzenleniyor olması elbette düşündürücüdür"

"LİBYA'DA BARIŞIN ANAHTARI OLDUK" DİYE ÖVÜNDÜ

Türkiye'nin tutarlı ve ilkeli bir duruş sergilediğini ileri süren Erdoğan, "Libya'da kalıcı çözümün siyasi diyalogla sağlanabileceğini her sürekli olarak her ortamda vurguladık. Birleşmiş Milletler himayesinde yürütülen çalışmalara destek verdik. Berlin sürecinin başarısı için elimizden gelen çabayı gösterdik. Bunun yanında milli mutabakat hükümetiyle olan diyalog, istişare ve eş güdümümüzü de artırdık. Meşru Libya hükümetiyle 2019 sonunda imzaladığımız iki mutabakat muhtırasıyla işbirliğimizi perçinledik. Türkiye gerek sahada gerekse diplomaside yürüttüğü mücadeleyle Libya'da barışın anahtarı olmuştur" diye konuştu.

Erdoğan, 8 Ocak'ta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le İstanbul'da yapılan ateşkes çağrısına değinerek şunları söyledi:

"Bu çabalar da Berlin Zirvesi'nin düzenlenmesi için gereken zemini oluşturmuştur. Darbeci Hafter ve destekçilerinin dizginlenmesinde ülkemizin sergilediği kararlı tutumun büyük payı vardır. Ülkemiz bu adımlarıyla Akdeniz'deki haklarını garanti altına almanın yanı sıra Libya'nın geleceğine de sahip çıkmıştır. Berlin Zirvesi'ni ateşkesin tahkimi ve siyasi çözüm yolunda özellikle önemli bir adım olarak görüyoruz. Ateşkes ve Berlin Zirvesi ile yeniden filizlenen umutlar kan ve kaos tüccarlarının ihtiraslarına kurban edilmemelidir. Zirvede alınacak kararlarla güvenlikten ekonomiye birçok alanda somut gelişmeler sağlanmasını bekliyoruz. Zirvenin Libya halkının çektiği acıları sonlandıracak, Libya'yı huzur ve refaha kavuşturacak adımların atılmasına vesile olmasını diliyoruz"

YUNANİSTAN BAŞBAKANI'NI ELEŞTİRDİ

Hafter'i Yunanistan'a davet eden Başbakan Kiriakos Miçotakis'i eleştiren Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Yunanistan Almanya’ya davet edilmediği için ciddi bir rahatsızlık içinde. Libya ve Türkiye arasında yapılan anlaşma Yunanistan’ı malum çıldırtmıştı. Bunu ardından da rövanşist anlayışla bunu nasıl geri alırız çabasına girdi. Miçotakis oyunu yanlış oynuyor. Attığı adımlar doğru adımlar değil. Bu sürece iyi başlamadı. Hafter’in bir kıymeti harbiyesi yok. Tuttu Hafter’i Yunanistan’a davet etti. Bu görüşmeleri yaptılar hiçbir kıymeti yok. Hafter Almanya’ya geldiğinde orada neler söyleyecek hepsini orada görme imkanımız olacak.

Erdoğan, konferansın taslak metninin basına sızdırıldığı iddiasına "Bize ulaşmış böyle bir metin yok" yanıtını verdi. (HABER MERKEZİ)

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