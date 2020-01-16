16 Ocak 2020 16:42
Son Güncellenme Tarihi: 16 Ocak 2020 21:10

Yunanistan’dan Almanya’ya Libya konferansı tepkisi

Türkiye'nin Libya’daki rolüne yönelik tepkilerini masaya getirmek isteyen Yunanistan, Berlin'deki Libya konferansına davet edilmemesine tepki gösterdi. Hafter'in toplantıya katılacağı öğrenildi.

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Libya bayrağı

Fotoğraf: Abdul-Jawad Elhusuni/Wikimedia Commons (CC BY-SA 3.0)

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    Yunanistan, Berlin’de düzenlenecek Libya konferansına davet edilmemesine tepki gösterdi. Yunan Dışişleri Bakanı Dendias, “Yunanistan’ın neden bu sürecin parçası olmadığını” anlayamadıklarını söyledi.

    DW Türkçe’nin haberine göre, Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, bu duruma şaşırdıklarını belirterek “Yunanistan’ın neden bu sürecin parçası olmadığını anlamıyoruz” dedi. Devlet televizyonu ERT’ye konuşan Yunan bakan, “Organizatörlere en iyi dileklerimizi sunuyoruz” ifadesini kullandı.

    Atina, Berlin’deki konferansa katılmak için geçtiğimiz günlerde talepte bulunmuştu. Ancak Yunanistan, Alman hükümetinin konferans için Berlin’e davet ettiği ülkeler arasında yer almadı.

    Yunanistan özellikle Türkiye ve Libya’daki Ulusal Mutabakat Hükümeti’nin Doğu Akdeniz’le ilgili imzaladığı münhasır bölge ve güvenlik mutabakatlarına yönelik tepkisini masaya getirmek için Berlin’deki konferansta yerini almak istiyordu.

    HAFTER’İN KATILACAĞI AÇIKLANDI

    Hafter'e yakın kaynaklardan alınan bilgiye göre, Almanya'nın başkenti Berlin'de 19 Ocak'ta düzenlenecek Libya konulu konferans için resmi davet alan Hafter, uluslararası toplantıya katılmaya karar verdi.

    AA’da yer alan habere göre Hafter'in Berlin'e Tobruk merkezli Temsilciler Meclisinin Başkanı Akile Salih ile gideceği ifade edildi.

    MERKEL: HAFTER'İN ATEŞKESE UYMAYI SÜRDÜRMEYE HAZIR OLMASI İYİ HABER

    Almanya Başbakanı Angela Merkel, Halife Hafter’in mevcut ateşkese uymayı sürdürmeye hazır olmasının iyi haber olduğunu söyledi. Merkel, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas’ın bugün Hafter ile görüştüğünü anımsattı.

    Angela Merkel, Libya Konferansı’nda da her şeyden önce BM kapsamındaki silah ambargosuna uyulmasını sağlamak istediklerini kaydetti.

    DAVETLİ ÜLKELER

    Alman hükümeti, Berlin’deki Libya konferansına ABD, Rusya, Çin, Türkiye, İngiltere, Fransa, İtalya, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Cezayir’in yanı sıra Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, Afrika Birliği ve Arap Birliğini davet etmişti. Konferansa, Libya’da çatışan iki tarafı temsil eden Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanı Fayiz es Serrac ile General Halife Hafter de davet edildi.

    Konferansta Türkiye’yi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan temsil edecek.

    Daha önce Libya konusunda yürütülen Berlin Süreci kapsamında çalışma düzeyinde 5 toplantı yapılmıştı. (HABER MERKEZİ)

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