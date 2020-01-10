Eren SARAN

İzmir

Aliağa Belediyesi Ocak Ayı Meclis Toplantısı’nda Belediye Başkanı Serkan Acar’ın “281 kişi arasındaki 100 kadrolu işçimizin belediyeye yıllık maliyeti 22 milyon TL’ydi. Bu maliyetten kurtulunca ekonomik anlamda rahata kavuştuk” sözleri işçiler tarafından tepkiyle karşılandı.

Aliağa Belediyesinde yetkili sendika olan Türk Yerel Hizmet-Sen üyesi memurların daha önce kaldırılan sosyal denge tazminatı bu ay ki meclis toplantısında gündeme geldi. Başkanlıktan gelen önergeler içerisinde Aliağa Belediyesinde en çok memur üyeye sahip olan Türk Yerel Hizmet-Sen ile memurlara sosyal denge tazminatı ödenmesine ilişkin sözleşme imzalanması maddesi yer aldı.

ACAR: KADROLU İŞÇİLERİ İŞTEN ÇIKARINCA EKONOMİK ANLAMDA RAHATLADIK

CHP’li ve İyi Partili meclis üyeleri maddenin plan ve bütçe komisyonuna havale edilmesini talep ederken, Acar’ı sözleşmeyi zaten imzaladığı ve meclise daha sonra sunduğu hususunda eleştirdi. CHP Belediye Meclis Üyesi Orhan Ulaşzade’nin 281 işçinin ekonomik gerekçelerle işten çıkarıldığını hatırlatması üzerine Belediye Başkanı Serkan Acar “İptal etme gerekçemiz ekonomik koşullar ve yasal dayanaklardı. Geri getirme sebebimiz de yine yasal dayanaklar. 281 kişi arasında 100 kadrolu işçimizin belediyeye yıllık maliyeti 22 milyon TL’ydi. Bu yıllık maliyetten kurtulunca biz ekonomik anlamda rahata kavuştuk ve koşullarımız sosyal denge tazminatı vermeye yetti” diye konuştu.

SÜRGÜN, TEHDİT VE ZORLA EMEKLİLİK

Acar’ın bu sözleri işten çıkarılan belediye işçileri tarafından tepkiyle karşılandı. Genel-İş Aliağa Belediyesi İşyeri Baştemsilcisi Doğanşah Aydın, “Acar, 22 milyon gibi afaki rakamları dillendirerek bundan 6 ay önce sosyal dengeleri kesilen memur arkadaşlarımıza kendince ne kadar adil ve emekçinin hakkını koruyan bir belediye başkanı olduğu izlenimi vermek istiyor. Oysa sürgüne gönderilen, zorla emekli edilen ve de sürgün ile tehdit edilen memur arkadaşlarımız kendilerine reva görülen uygulamaları unutmadılar” dedi.

Kadrolu işçilerin maliyeti 22 milyon açıklamasının ezbere yapılan, yanlış bir açıklama olduğunu ifade eden Aydın “Belediyede kadrolu olarak çalışan işçilere aylık yapılan ödeme son zamdan önce ortalama 560 bin lira idi. Yani yıllık 6 milyon 720 bin TL. Son yapılan zamda sadece 1 ay maaş alabildik onu da işten attıktan 4 ay sonra yatırdı hesaplara. Yapılan zamlardan sonra işimize devam etseydik yıllık ödenecek rakam sosyal ödemeleri de hesaba katarsak 8 milyon 250 bin olurdu. Son 6 yıl ne işçilerin ne de memurların SGK prim ödemesi ve vergi dairesine gelir vergisi kesintileri ödenemedi. Çıkan aflar ile İller Bankası aracılığı ile yapılandırıldığı için 240 ay iller bankası payından peyder pey kesilmektedir” dedi.

Aydın, memurlara 2 bin 368 TL ve biner lira olmak üzere iki ikramiye ve bin lira eğitim yardımı olmak üzere sosyal denge zammı verme taahhüttü üzerine ortalama 150 memur ve sözleşmeli personelin ikramiye ve eğitim yardımının da yıllık 4 milyon 700 bin TL olacağını belirtti. Aydın, “Serkan Acar, denetim raporlarını incelerse özel kalem müdürlüğünün 2018 yılı temsil ve tanıtma giderlerine 8 milyon 892 bin 500 TL harcandığı da görecektir” diye konuştu.

“BELEDİYE KAYNAKLARI ŞEFFAF VE DÜZGÜN ŞEKİLDE KULLANILMALIDIR”

Belediye Başkanı Serkan Acar’ın mesnetsiz beyanlarıyla yaşattığı işçi kıyımını kamuoyu nezdinde haklı çıkarma çabalarının nafile olduğunu söyleyen Genel-İş Sendikası İzmir 5 No’lu Şube Yöneticisi Sinan Uğur, “Bu mantıkla hastaneleri rahata erdirmek için doktorları, hemşireleri, sağlık çalışanlarını, maarifi rahatlatmak için öğretmenleri, kamu kurumlarında çalışanları işten çıkarmak gerekir ki bunun savunulacak bir tarafı yoktur. Belediyeler hizmet kurumlarıdır ve kaynakları kâr-zarar hesabı yapılmadan düzgün ve şeffaf bir şekilde kullanılmalıdır” dedi.

“TEK BİR İŞÇİ ÇIKARILMADAN SORUNLAR ÇÖZÜLEBİLİRDİ”

2018 yılı denetim raporları incelendiğinde şişirilmiş ve kamu çıkarı gözetilmeden yapılan harcamalarla belediye borçlarının 270 milyona ulaştığını dile getiren Uğur, “Hiçbir liyakat gözetilmeden kadrolar şişirilmiş ama fatura yıllarını Aliağa halkına hizmete adamış biz deneyimli ve vasıflı işçilere kesilmiştir. Son giren ilk çıkar ilkesine uyulmamıştır. Kaldı ki tek bir işçi dahi çıkarılmadan ve sadece israfa son verilerek ve kamu kaynakları doğru ve yerinde kullanılarak ekonomik sorunlar çözülebilirdi, bizler de bunun için üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeye hazırdık. Ama kıyım yaparak ve baskılarla emekçi düşmanı bir tutumla yapılan tahribatın faturasının işçilere kesilmesi yoluna gidilmiştir. Hiçbir yalan ve çarpıtma bu gerçeği değiştiremeyecektir” diye konuştu.

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