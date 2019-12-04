Aliağa Belediyesi işten atılan işçilerin alacakları için borçlanma yetkisi aldı

Aliağa Belediyesinde işten atılan ve 201 gündür Demokrasi Meydanı’nda direnişte olan belediye işçilerinin, kıdem ve ihbar tazminatlarını hâlâ ödemeyen belediye başkanı Serkan Acar, aralık ayı olağan meclis toplantısında İller Bankasından işçi alacaklarının ödenmesi için borçlanma yetkisi aldı. Toplamda 281 işçinin iş akitlerinin feshi ve emeklilikten doğan haklarının ödenmesini içeren önerge, belediye meclis toplantısında oy birliği ile kabul edildi.

İşçilerin işten çıkarıldığı süreçte meclis toplantısında "Ben yetkiyi halktan aldım, istediğimi alır istediğimi çıkarırım" diyen Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, işten çıkardığı işçilerin kıdem ve ihbar tazminatını ödememiş, işe iade davası açmamaları koşuluyla bazı işçilere protokol imzalatması tepkilere neden olmuştu. Aliağa Belediyesi Aralık Ayı Olağan Meclis Toplantısında yer alan "Belediye ya da belediyeye bağlı ortaklığı olan şirketlerde çalışıp iş akitleri fesih edilen veya emekli olan 281 personelin kıdem ve ihbar tazminatlarının İller Bankasından kredi olarak temin edilebilmesi için Belediye Başkanına borçlanma yetkisi verilmesi hususunun oybirliği ile kabul edildiğine ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülmesi" maddesi komisyondan geldiği şekliyle oy birliği ile kabul edildi.

Fotoğraf: Aliağa Belediyesi Basın Birimi

(İzmir/EVRENSEL)

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