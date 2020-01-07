Rusya, Hafter saflarında savaştırmak için Suriye'den Libya'ya paralı asker gönderdi

Rusya; Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Mısır'ın koordinasyonuyla, Hafter saflarında savaştırmak için Suriye'den Libya'ya paralı asker sevk etti.

Londra merkezli Arab el-Cedid gazetesinin haberine göre, son üç gün içinde Suriye'den getirilen paralı askerleri taşıyan, Rusya Hava Kuvvetleri'ne ait iki uçak, Bingazi Havalimanı'na indi.

BAE ve Mısır'ın koordinasyonuyla gönderilen paralı askerler, Moran ve Schit isimli iki güvenlik şirketinin çatısı altında faaliyet gösteriyor.

Rus güçleri için çalışan bazı Suriye vatandaşları da Libya'ya gönderildi.

Anadolu Ajansının aktardığına göre haberde ayrıca, Rusya'nın bu hamlesiyle, "Libya'da, Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) destek veren Türkiye'ye karşı, elini güçlendirmeyi amaçladığı" ifade edildi. (DIŞ HABERLER)

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