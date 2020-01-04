Birleşik Arap Emirlikleri Libya tezkeresi için ‘açık bir tehdit’ dedi

Birleşik Arap Emirlikleri, Türkiye’nin Libya tezkeresi kararı için “Arap ulusal güvenliğine ve Akdeniz havzasının istikrarına açık bir tehdittir” dedi.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı Türkiye’nin Libya tezkeresi kararını yaptıkları açıklama ile kınadı.

Yapılan açıklamada "Söz konusu müdahale Arap ulusal güvenliğine ve Akdeniz havzasının istikrarına açık bir tehdittir" ifadeleri kullanıldı.

BAE, Türkiye'nin radikalleri ve teröristleri destekleyerek ve Libya'ya radikal teröristleri transfer ederek tehlikeli bir rol üstlendiğini belirtti. BAE, ayrıca uluslararası toplumdan da sorumluluk alarak Türkiye'nin bölgedeki gerginliği arttırıcı adımları karşısında önlem almalarını istedi. (HABER MERKEZİ)

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