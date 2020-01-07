Şam'a giderek Esad'la görüşen Putin, Türkiye'ye geldi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yarınki Türkiye ziyareti öncesi Şam'a giderek Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'la görüştü.

Putin'in Suriye temaslarıyla ilgili açıklama yapan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Vladimir Putin, havalimanından Rusya Silahlı Kuvvetleri’nin Suriye grubunun karargâhına doğru yola çıktı, Şam’ın caddelerinden geçti" dedi.

Peskov, "Karargahta Putin’i Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad karşıladı. İki lider, askeri yetkililerin ülkenin çeşitli bölgelerindeki durumla ilgili raporlarını dinledi" diye belirtti.

PUTİN EMEVİ CAMİSİ'Nİ ZİYARET ETTİ

Öte yandan Putin, Esad ile Şam'daki Emevi Cami'sini ziyaret etti. Bu ziyaret Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 5 Eylül 2012'e yaptığı "Biz en kısa zamanda Şam'a gidecek, oradaki kardeşlerimizle muhabbetle kucaklaşacağız. O gün de yakın. İnşallah Selahaddin Eyyubi'nin kabri başında Fatiha okuyacak, Emevi Camisi'nde namazımızı da kılacağız. Bilali Habeşi'nin, İbn-i Arabi'nin türbesinde, Süleymaniye Külliyesi'nde, Hicaz Demiryolu İstasyonu'nda kardeşliğimiz için özgürce dua edeceğiz" ifadelerini hatırlattı.

PUTİN TÜRKİYE'DE

Esad'la görüşmesinin ardından Şam'dan ayrılan Putin'in uçağı İstanbul'a indi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin, Suriye ve Libya’daki durumu görüşecek. Kremlin Sarayı’ndan yapılan açıklamada, Putin'in Türk Akım doğal gaz boru hattının açılış törenine katılacağı kaydedildi. Açıklamada, "Görüşmelerde Rus-Türk iş birliğinin daha da geliştirilmesi, Suriye ve Libya’daki durum dahil uluslararası güncel sorunların müzakere edilmesi planlanıyor" ifadesi kullanıldı.

Türk Akım doğal gaz boru hattı açılış törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Sırbistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç ve Bulgaristan Cumhuriyeti Başbakanı Boyko Borisov katılacak.

Erdoğan'ın devlet başkanlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirmesi öngörülüyor. Söz konusu görüşmelerde, öncelikle ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek. İkili ilişkilerin yanı sıra, Suriye ve Libya başta olmak üzere, bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması da planlanıyor. (DIŞ HABERLER)

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