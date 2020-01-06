Tüm Bel-Sen'den İzmit Belediyesi'nde sözleşmenin yenilenmemesi açıklaması

Yeni yıl ile birlikte İzmit Belediyesi bünyesinde bulunan 67 sözleşmeli memurun 26’sının sözleşmesi yenilenmedi. Yeni yılın ilk gününden bu yana İzmit’in gündemi olan konuya dair Tüm Bel-Sen Kocaeli Şubesi açıklama yaptı.

Sendika binasında gerçekleştirilen açıklamayı Tüm Bel-Sen Kocaeli Şube Başkanı Erdal Karakuş okudu. İzmit Belediyesinde yetkili sendika haline geldiklerini ve bu durumun bazı çevrelere rahatsızlık verdiğini belirterek sözlerine başlayan Karakuş, Memur Sen’e bağlı Bem Bir-Sen’i kast ederek, “Yıllardır iktidar eli ile büyütülmüş korunmuş bir yapının, İzmit Belediyesi önünde gerçekleştirdiği açıklamada, haddi aşan ve mücadelemize dönük, iftiralarına karşı gerçekleri bir kez daha hatırlatmakta fayda var” diye konuştu.

"GENEL BAŞKANLIK MAAŞINI AÇIKLA"

Bem Bir-Sen’in tutumunu madde madde açıklayan Karakuş, genel başkan Levent Uslu için, “Bu kente genel başkan sıfatı ile gelip, İzmit Belediyesi önünde siyasi şov yapıp, Gebze ve Çayırova Belediyelerine ‘çay içmeye’ dahi uğramayan kişiye sormak istiyoruz. Sen önce genel başkanlık maaşını açıkla. Açıkla ki, sendikacılığı ne için ne uğruna yaptığını tüm ülke bilsin. Her dönem genel başkanı iktidar partisinden milletvekilliği koparmaya alışmış bu yapının yaptıklarına şaşırmıyoruz. Çünkü bunların artık ‘siyasi yancı’ bir faaliyetten başka amaçlarının olmadığını, üyelerini 1 Mayıs’tan, emek mücadelesinden uzak tutmak için her yolu denediklerini en iyi kendi üyeleri biliyor görüyor. Bugüne dek, bu yapı ile muhatap olmaktan özenle kaçındık çünkü biz sendikalar ile rekabet ederiz, bir siyasi partinin etkisi altında yapılar ile değil. Daha önce bin kez sorduk, yanıt alamadık. Bin birinci kez soralım: Sizin iktidar partisince yönetilen belediyelere karşı, üyeniz lehine açılmış kaç davanız var? Kaç eyleminiz, kaç basın açıklamanız var? Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve İSU Genel Müdürlüğü’nde binlerce memuru ilgilendiren sözleşmeyi, niye basından kaçırdınız? Hak kayıpları ile sonuçlanan bu sözleşmeyi, neden kamuoyuna ilan etmekten kaçtınız?” dedi.

Emekçilerin Bem Bir-Sen’i samimi bulmadığını da söyleyen Karakuş, “Tüm ülke biliyor ki, emekçiler gerçek özgür bir çalışma yaşamı içinde olsalar, sizleri terk etmek için tek bir gün dahi duraksamayacaklar. Bu sebeple, hiçbir uluslararası sendikal üst konfederasyon sizi üye olarak kabul etmiyor. Bugüne dek üyelerimizin, ağır mağduriyetleri için 382 idari dava açmışken, emekçiler sizin siyasi faaliyetlerinize hak arama samimiyeti ile bakmıyor” ifadelerini kullandı.

İZMİT BELEDİYESİ’NDEN AÇIKLAMA

İzmit Belediye Başkan Yardımcıları Ünal Özmural ve Sibel Solakoğlu da belediye bünyesinde bulunan 67 sözleşmeli memurun 26’sının sözleşmesinin yenilenmemesi konusuyla ilgili basın açıklaması gerçekleştirdi.

Belediyede gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Ünal Özmural, işe alımların ‘akraba, eş, dost’ çevresinden belirlendiğini ve seçime günler kala alımların yapıldığını söyledi. Sözleşmesi yenilenmeyen 26 kişiden 10’una belediyenin bünyesinde bulunan BEKAŞ ile çalışma teklifinin de yapıldığını belirten Özmural, “Yanlışı en baştan anlatmakta fayda var. Düşünün ki bir belediye başkanı bir dahaki seçimde aday değil ve seçime 2 gün kala gayri ahlaki olarak sözleşmeli personel alımı gerçekleştiriyor. Nevzat Doğan yapmış olduğu bütün açıklamalarda bunu bir minnet duygusuyla yaptığını dile getirdi. Aday olunmayan bir süreçte böyle bir konuya imza atmak ahlaki değildir” dedi.

Başka örnekler de veren Özmural, “Bir arkadaşımız bir milletvekilinin gelini, seçime bir ay kala sekreter olarak işe başlamış, programcı olarak gözüküyor ve müfettiş raporlarında KDPS belgesi olmadan sözleşmeli memur yapılmış. Bir diğeri eğitmen kadrosuna atanmış. Üniversite mezunu olduğu halde evrakını gizlemiş ve lise diplomasını göstererek memur yapılmış. Bir gün bile eğitmenlik yapmamış. Bir diğer arkadaşımız kurumda hiçbir emeği yok iken 1 Mart 2019’da teknisyen olarak atanmış. Ve saç bakım güzellik uzmanı, bizim belediye böyle bir kadro olması mümkün değil. Bir diğer arkadaşımız Nevzat Doğan’ın korumasıydı. Kameran olarak atanmış. Kameraman maaşı almış ama hiçbir zaman kameramanlık yapmamış. Yine bir diğer isim meclis üyesi Recep Ünlü’nün kardeşi seçime 1 ay kala sözleşmeli memur yapılmış. Zincirleme iftira suçundan 1 yıl 15 gün ceza almış. Hukuken de memur olması mümkün değil. Yine meclis üyelerinin yakınları KDPS belgeleri olmadan seçime 2 gün kala sözleşmeli memur yapılan isimler var. Bunların hepsi kamu zararıdır” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

İzmit Belediyesi, bünyesinde çalışan 67 sözleşmeli memurun 26’sının sözleşmesini 2020 yılı için yenilemedi. Kent kamuoyunda gündeme gelen bu gelişme tartışılmaya devam ederken taraflardan açıklamalar gelmeye devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde Bem Bir-Sen Genel Başkanı İzmit Belediyesi önünde yaptığı açıklamada “Türkiye’mizin birçok yerinde olduğu gibi 31 Mart seçimlerinden hemen sonra İzmit’te de kamuoyunun gözü önünde haksız ve asılsız gerekçelerle yavaş yavaş personel kıyımları başladı. Üstelikte bu haksızlıkları yapan, bu ağıtın bestekârı kim biliyor musunuz? Seçime ‘Gülümse İzmit’ sloganıyla hazırlanan bir başkan. İzmit Belediyesi yönetimi seçimden hemen sonra ilk iş olarak sendika kanunu hiçe sayarak 165 Bem Bir-Sen üyesini baskı yaparak 123’ü istifa ettirilip Belediye Başkanı’nın arka bahçesi mi, ön bahçesi mi? Kimin kimi yönettiği belli olmayan sendikamsı örgüte üyeliğe zorlandı. İnsanlar ekmeği ve geleceği arasına sıkıştırılarak rızaları gözetilmeksizin dayatmalarla sendikaları değiştirildi. Savaş sonrası ortada bir ganimet varmış psikolojisiyle hareket eden bu güruh, sendikacılığı levhaya indirgeyerek, sunilikte dip yaptılar. Zorlama, sürgün, cebri istifa kesmedi 70 işçi kardeşimizin işine son vererek tüten 70 ocağın geleceğini kararttılar, aileleri mağdur ettiler. Bu kıyımların son sürümü de 26 sözleşmeli arkadaşımızın işten çıkartılma kararı oldu. Zaten İzmit Belediyesi bir süredir sözleşmeli çalışan arkadaşlarımızın maaşlarını yarım yatırarak mahrum ettiği aileleri şimdi tümden mağdur ederek hizmette değil, zulümde sınır tanımadığını bir kez daha gösterdi” demişti. (Kocaeli/EVRENSEL)

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