Akşener, İYİ Parti'nin Libya tezkeresi kararını açıkladı: 'Hayır' oyu vereceğiz

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Libya tezkeresi hakkında partisinin aldığı kararı açıkladı. Akşener, "Yanlış, sakıncalı olduğunu, bir Arap savaşının Türkiye'ye fayda getirmeyeceğine kanaat getirdi. Hayır oyu vereceğiz" dedi.

İYİ Parti'nin Libya tezkeresi kararını açıklayan Meral Akşener, şunları söyledi:

"Libya'da Türkiye ilki gücün arasında arabuluculuk yapması doğrudur ama asker göndermesi o iç savaşın bir diğer alanında taraf olmasını doğru bulmadık. Başkanlık divanımız milletvekillerimize bu konuda bir tavsiye kararı bildirdi. Oy birliğiyle bu tezkereye İYİ Parti olarak 'hayır' oyu vermeye, bunun milli güvenliğimizi tehdit altına alacağımıza dair 'hayır' oyu vereceğimizi söylemek isterim. Bütün bunların sebebi Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemidir. Bugün bir kere daha anladık ki kuvvetle anladık ki Türkiye'nin iyileştirilmiş güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçmekten başka çaresi yoktur"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun yaptığı tezkere ziyaretlerini anımsatan Akşener, "Ziyaretinde kendisine şahsen hem ben hem de Ümit Özdağ, Musa Dervişoğlu, Ahmet Erozan'ın katıldıüğı bir toplantı yaptık. Bu arkadaşlarımız tek tek soru sordular. Önemli bir soru vardı çerçevesi nedir? Bu ucu açık bir tezkere midir? Sayın Bakan'ın verdiği cevap 'evet' oldu. 'Buna yönelik tedbir alınmışmıdır' ikinci, soruydu. Erdoğan'ın canı istediği gibi davranış tavır ve içine girebileceği yetkilerin kendisine verildiği bir tezkere olarak değerlendirdik" dedi.

"HÜKÜMET BİR BATAKLIĞA ÇEKİLİYOR GİBİ"

Yavuz Ağıralioğlu | Fotoğraf: AA

İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu da Libya tezkeresinin Mecliste görüşülmesinden önce konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

"Burada ucu açık nereye varacağı belli olmaz bir çatışmada Türk askerlerini bu kadar rahat gönderebilme ihtimalini yönetmeye çalışıyoruz. Bunun üstüne ciddi cümleler kuracaksak bu cümlelerin arkasına vicdanımızla durabilecek bir çerçeve çizmeye çalışıyoruz" diyen Ağıralioğlu, "Hükümeti bu mevzu üzerinden tuzaklanıyor görüyoruz. Hükümet sanki bir bataklığa çekiliyor gibi" dedi. (HABER MERKEZİ)

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