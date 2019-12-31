'Türkiye bin 600 Suriyeliyi Libya'ya gönderilmek üzere eğitiyor'

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), Milli Suriye Ordusu çatısı altındaki farklı birliklere bağlı 1600 kadar paralı askerin Libya'ya gönderilmek üzere Türkiye'ye ait eğitim kamplarında hazırlandığını iddia etti.

SOHR, Türkiye destekli Suriye Milli Ordusu'na (SMO) bağlı Süleyman Şah, Sultan Murat ve Mutasım Tümenleri'nden 1600 askerin Libya'da Halife Hafter güçlerine karşı savaşmak üzere Afrin'deki Türk eğitim kamplarında beklediklerini savundu. Reuters haber ajansı da ismini vermek istemeyen iki üst düzey Türk yetkilisi ve iki üst düzey güvenlik yetkilisine dayandırdığı haberinde Suriye'de savaşan birliklerin Libya'ya gönderilmesi konusunda yönünde bir görüş ortaya çıktığını duyurmuş ancak gönderilecek Suriyeli savaşçı sayısının belli olmadığını belirtmişti.Aynı yetkililer henüz Libya'ya Suriyeli savaşçı gönderilmediğinin de altını çizmişti.

Libya'da uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), bazı sosyal medya hesaplarında yer alan "başkent Trablus'taki bir askeri karargahta Suriyeli unsurların bulunduğuna" ilişkin haberleri yalanladı.Açıklamada, uluslararası ve yerel haber kanalları tarafından söz konusu görüntülerin, Suriye'nin İdlib kentinde çekildiğinin tespit edildiği vurgulandı. Ayrıca UMH'nin bu tür yalan ve iftiraları yayanlara karşı yargı sürecini yürüteceği ifade edildi.

Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi pazartesi günü TBMM Başkanlığı'na sunulmuştu. Meclis Genel Kurulu perşembe günü olağanüstü toplanarak tezkereyi oylayacak.Muhalefet partileri tezkereye onay vermeyeceklerini açıklamışlardı. (HABER MERKEZİ)