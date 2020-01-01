Meral Akşener, İYİ Parti Başkanlık Divanı üyeleriyle Libya tezkeresini görüştü

İYİ Parti Genel Başkan Meral Akşener, partisinin Divan Başkanlığından ilgili üyelerle Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresini görüştü.

Akşener, Uluslararası İlişkiler Başkanı Ahmet Kamil Erozan, TBMM Dış İşleri Komisyonu Üyesi Adnan Sezgin, Ekonomi Politikaları Başkanı Cihan Paçacı, Genel Sekreter Uğur Poyraz ve İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ ile bir araya gelerek, tezkerenin gerekçesini inceledi ve üyelerin görüşlerini sordu.

Akşener, yarın da tezkerenin TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmesinden önce saat 11.30'da partisinin Meclis Grubunda milletvekilleriyle istişarede bulunacak.

İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Cihan Paçacı, toplantıda tezkereye ilişkin bilgi verildiğini ve herkesin görüşlerini ifade ettiğini söyledi.

Paçacı, "Genel Başkan yarın tezkere görüşülmeden önce milletvekilleriyle toplantı yapacak. Milletvekilleri bilgilendirilecek, hepsinin tek tek görüşü alınacak ve ona göre yol haritası belirlenecek" diye konuştu. (Ankara/AA)

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